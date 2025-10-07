search
Marți, 7 Octombrie 2025
Ce salarii încasează șefii de la direcțiile de Sănătate Publică. Alexandru Rafila: „Credeți că sunt mulți amatori?"

Publicat:

Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că funcțiile de conducere din direcțiile de Sănătate Publică (DSP) sunt puțin atractive, în condițiile în care salariul unui director nu depășește 7.000 de lei.

Alexandru Rafila FOTO: gov.ro
Alexandru Rafila FOTO: gov.ro

„Cine vrea să fie șef la DSP? Credeți că sunt mulți amatori? Nu. Pentru că salariul unui director de direcție de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Și atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director. Avem avocați, adică juriști, avem economiști, avem ingineri. Ăștia sunt directorii direcțiilor de sănătate publică”, a afirmat Rafila, la MedikaTV.

Fostul ministru a precizat că, în urmă cu peste două decenii, funcția de director de DSP era rezervată medicilor. „Când am intrat în sistemul de sănătate publică, în 2001, era obligatoriu să fie medic director. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Directorul DSP este funcționar public și are în subordine mulți medici de laborator, epidemiologi, care câștigă de două ori mai mult decât el. Procesul de selecție este, de fapt, de contraselecție”, a explicat Rafila.

De asemenea, Rafila a explicat diferența dintre DSP-uri și centrele regionale de sănătate publică.

În timp ce DSP-urile sunt conduse de funcționari publici, centrele regionale sunt populate de specialiști – epidemiologi, igienişti și microbiologi.

„Noi avem Institutul Național de Sănătate Publică și centre regionale cu specialiști – epidemiologi, igienişti, microbiologi. Ei nu sunt funcționari publici. La Direcțiile de Sănătate Publică, cei care fac controlul și inspecția sunt funcționari publici”, a explicat Rafila.

Actualul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Direcțiile de Sănătate Publică urmează să fie reorganizate, posibil comasate, până la sfârșitul anului, pentru că sistemul actual de control și monitorizare a unităților sanitare „nu funcționează corespunzător”.

Sănătate

