Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema

Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule.

Incidentul vizează modelele Porsche fabricate după 2013, echipate cu sistemul anti-furt Vehicle Tracking System (VTS), care imobilizează motorul dacă se pierde conexiunea cu satelitul. Conform site-ului producătorului, „sistemul Porsche Vehicle Tracking este proiectat să funcționeze discret, fără a necesita activare sau dezactivare zilnică”.

Reprezentantul celui mai mare grup de dealeri auto din Rusia, Rolf, a sugerat că problema ar putea fi rezultatul unui sabotaj deliberat, fără a oferi însă dovezi. „Este posibil ca acest lucru să fi fost făcut deliberat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Rolf pentru RBC, potrivit Independent.

Lipsă de suport oficial

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Porsche a suspendat operațiunile comerciale în țară, astfel că proprietarii din Rusia nu beneficiază de suport oficial. Totuși, unele dealeri auto oferă soluții manuale pentru deblocarea vehiculelor.

Yulia Trushkova, directoarea de service a Rolf, a explicat pentru RBC: „În prezent, nu există nicio conexiune pentru toate modelele și tipurile de motoare cu ardere internă. Orice vehicul poate fi blocat. În prezent, blocarea poate fi ocolită prin resetarea unității de alarmă din fabrică și dezasamblarea acesteia. Continuăm să investigăm problema și opțiunile mecanicilor pentru deblocarea vehiculelor”.

Nu există semnale că această problemă ar afecta alte țări, fiind raportată doar în Rusia. Unele service-uri au început să ofere un remediu temporar, care implică resetarea manuală a unităților de alarmă afectate.