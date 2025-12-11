search
Joi, 11 Decembrie 2025
Ucraina confirmă utilizarea în luptă a rachete balistice Sapsan, produsă în plan intern

Război în Ucraina
Publicat:

Armata ucraineană a început să utilizeze rachete balistice Sapsan produse pe plan intern în operațiuni de luptă, marcând astfel intrarea Ucrainei în clubul exclusivist al națiunilor capabile să producă și să desfășoare propriile arme balistice, relatează Euromaidan Press.

Anunțul a fost făcut marți de Volodimir Zelenski.

În mai 2025, Sapsan a lovit o țintă militară rusească la aproape 300 km de locul de lansare. De atunci, Ucraina a devenit capabilă să folosească această armă în luptă, ca partea a arsenalului în creștere de rachete de croazieră și drone al Ucrainei.

Racheta are un focos de 480 kg, mai mult decât dublul încărcăturii utile a rachetelor ATACMS furnizate de SUA, în timp ce viteza sa de 5,2 Mach se apropie de cea a rachetelor Iskander ale Rusiei.

Avantajul noii rachete ucrainene

Zelenski a dezvăluit un avantaj tactic oferit de noile rachete: rușii confundă adesea atacurile cu rachete Sapsan cu loviturile cu rachete de croazieră Neptun.

„Sunt multe momente când inamicul nostru crede că au fost folosite rachete Neptun. Și să-i lăsăm să creadă asta”, a spus președintele ucrainean, adresându-se jurnaliștilor.

El a enumerat o întreagă gamă de rachete proprii aflate acum la dispoziția Ucrainei: rachetele de croazieră Neptun, variantele cu rază extinsă de acțiune „Long Neptune”, rachetele-dronă Palianiția, rachetele de croazieră Flamingo și acum Sapsan. Cantitățile sunt informații clasificate.

„Nu voi dezvălui cât de multe pentru că nu vreau ca inamicul să cunoască toate precedentele și detaliile”, a spus Zelenski.

De ce racheta balistică Sapsan a Ucrainei schimbă ecuația

Rachetele de croazieră precum Neptun zboară la joasă altitudine și pot fi urmărite de radar. Rachetele balistice, în schimb, urmează o traiectorie arcuită, atingând țintele la viteze extreme, fapt ce lasă apărării aeriene un timp minim de reacție. Expertul militar Andrii Kramarov a declarat pentru Kiev 24 că apărarea rusească este în mare parte neputincioasă împotriva lor.

„Nu există nicio modalitate prin care să o poată intercepta”, a spus Kramarov . El a identificat aerodromurile tactice rusești și lansatoarele Iskander-M drept ținte prioritare.

Specificații cheie ale Sapsan în comparație cu alte sisteme:

Rază de acțiune: aproximativ 300 km (test de luptă confirmat);

Viteză: 5,2 Mach — mai rapidă decât racheta americană ATACMS (Mach 3), apropiindu-se de racheta rusească Iskander (Mach 6);

Focos: 480 kg — mai mult decât dublul încărcăturii utile a ATACMS (227 kg);

Lansator: lansator mobil de transport cu 10 roți, care transportă două rachete.

Dezvoltarea rachetelor Sapsan reflectă eforturile Ucrainei de a obține independența în domeniul armelor, în contextul incertitudinii legate de sprijinul militar occidental în viitor.

Ucraina produce în prezent lunar 40-50 de rachete Neptun și 90 de rachete Flamingo , conform rapoartelor recente. Introducerea de rachete balistice în acest mix oferă Kievului o nouă capacitate de atac fără restricții.

Ucraina lucrează la Sapsan încă din 2009, potrivit expertului în apărare Oleksandr Saienko, care a declarat pentru Euromaidan Press anul trecut că este singurul proiect de rachete balistice la care Ucraina a lucrat suficient de mult timp pentru a intra în etapa finală.

Analistul Ivan Kiricevski de la Defense Express a declarat pentru Kyiv Independent că apariția armei pe câmpul de luptă este „o declarație politică îndrăzneață - un deget mijlociu îndreptat către pretențiile Kremlinului că Ucraina trebuie demilitarizată”.

Europa

