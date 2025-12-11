search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Viața cu dizabilități în România. Povestea Teodorei, tânăra care luptă zilnic cu sistemul: „De ce nu este în regulă să folosim cuvântul cu h”

0
0
Publicat:

V-ați gândit vreodată cum e să fii persoană cu dizabilități în România? Un exercițiu greu este realitatea cu care se confruntă zilnic sute de mii de români. Teodora Dumitru este una dintre aceștia. O tânără intelgentă și ambițioasă, pentru care viața a fost plină de obstacole.

Nu doar cele puse de diagnostic, ci și de oameni. Pe lângă infrastructura neadaptată, sistemul educațional a fost pentru ea punctul unde a întâmpinat cele mai multe dificultăți. ,,La Bacalaureat, la proba de Limba și Literatura Română mi s-a spus să-mi scurtez eseul de la subiectul al treilea, pe motiv că pe cea care scria o dura mâna și că pixurile pe care le adusesem eu erau incomode", își amintește Teodora. Cât despre drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea trebuie cerute, spune tânăra, deși legea le garantează. 

Teodora Dumitru FOTO Arhiva personală
Teodora Dumitru FOTO Arhiva personală

Viața dincolo de etichete

,,Obișnuiam să vorbesc despre mine ca și cum am trecut peste orice cu zâmbetul pe buze. Aveam impresia că, dacă spun de câte ori m-am simțit descurajată, caut atenție, atrag milă și reprezint greșit comunitatea. Pentru că viața unei persoane cu dizabilități se întinde mult mai departe decât dificultățile cu care ne confruntăm zi de zi. Maturizându-mă, mai ales în ultimii doi ani, am realizat cât de important este să recunoaștem că nu ne-a fost ușor să ajungem unde suntem și să obținem ce am obținut. Ar trebui să ne simțim mândri pentru reușitele noastre? Absolut. Ar trebui să fie atât de dificil să ne trăim viața cât mai aproape de cea a unei persoane tipice? Categoric nu".

Așa își începe prezentarea Teodora, cunoscută în mediul online ca ,,Teo on the wheels".  Tânăra s-a născut în urmă cu 25 de ani. A avut cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, iar lipsa oxigenului i-a afectat partea motorie, de la vorbire, la mâini și picioare. La un an fost diagnosticată cu paralizie cerebrală şi tetrapareză spastică.

Viața unei persoane cu dizabilități în România nu este ușoară, spune Teodora. Ba din contră. 

,,De la infrastructură până la drepturile de bază, toate trebuie cerute, chiar dacă în teorie ne sunt asigurate prin lege. M-am născut și am crescut în București. Aici, accesibilitatea nu este deloc așa cum ar trebui să fie. Bordurile trebuie escaladate, rampele de acces nu există peste tot (iar unde există sunt imposibil de urcat), toaletele adaptate nu se găsesc la toate localurile și restaurantele".

Felul în care sunt privite persoanele cu dizabilități de societate reprezintă o altă problemă, spune tânăra. 

,,Sunt doar două etichete în care ne „încadrăm”. Pe de o parte, suntem infantilizați, subestimați și ar trebui să ne mulțumim cu minimul pe care îl primim. Aici vom auzi mereu sintagme precum <<săraca, e în căruț>>. Pe de altă parte, suntem considerați superiori pentru simplu fapt că avem curajul să ne trăim viața dincolo de dizabilitate. Ne lipsește linia de mijloc, unde trebuie să fim văzuți ca persoane „normale” (urăsc cuvântul ăsta), care fac parte dintr-o societate cu adevărat inclusivă, în care aceste etichete nu își au locul".

Problemele cu care s-a confruntat la școală și la examene

Prima durere a discriminării a simțit-o chiar la școală, în România de acum 18 ani. Tot acolo a întâlnit însă și partea frumoasă a oamenilor, întruchipată de o profesoară pentru care un copil a însemnat mai mult decât un diagnostic.

,,Eu am intrat în clasa întâi în 2007. Părinților mei le-a fost recomandat să mă înscrie la o școală de stat, în urma evaluărilor psihologice. Am fost refuzată de prima învățătoare la care mama a fost să discute, pe motiv că nu știa cum să mă noteze dacă nu pot scrie de mână. Nu pot spune că îmi pare rău, pentru că am ajuns la o altă școală, unde am avut noroc să fiu în clasa unei învățătoare care a văzut potențialul meu academic, ca să spun așa. A venit cu soluții acolo unde cealaltă mi-a spus că nu se poate; îmi făceam temele la laptop și le scoteam la imprimantă. În loc de caiete, eu aveam dosare", își amintește Teodora. 

Nu toți profesorii au fost precum doamna învățătoare. Unii au provocat răni adânci unei tinere care nu își dorea altceva decât să învețe. Un drept avut teoretic de toți elevii din România. 

,,Pe parcursul anilor de școală, m-am confruntat cu subestimare și bullying din partea profesorilor (o profesoară suplinitoare de limba engleză a râs de felul în care plâng, după ce a refuzat să mă asculte pe motiv că nu mă poate înțelege ce spun.). La Bacalaureat, cum nu pot scrie de mână, mi s-a organizat comisie specială, formată din doi profesori supraveghetori, un altul care să scrie după dictare ceea ce eu voiam să scriu pe foaie de examen și un altul interpret. La proba de Limba și Literatura română mi s-a spus să-mi scurtez eseul de la subiectul al treilea, pe motiv că pe cea care scria o dura mâna și că pixurile pe care le adusesem eu erau incomode. Pentru mine, la momentul respectiv, asta a sunat ca <<ești cu dizabilități, chiar ai nevoie de notă mare?>>. Dacă mă întrebați acum, problema este mult mai adâncă și are legătură cu sistemul de învățământ, care nu știe să adapteze examenele la nevoile fiecărui tip de dizabilitate în parte."

Soluții pot exista, crede Teodora:

,,În cazul meu, mi-ar fi fost mult mai ușor dacă mi-ar fi fost asigurat un dispozitiv electronic pe care să pot scrie singură. Așa, nu aș mai fi depins de nimeni, iar viitorul meu ar fi fost doar în mâinile mele".

FOTO Arhiva personală
FOTO Arhiva personală
Citește și: Ochelarii Lumen pentru nevăzători, invenția unui român provenit dintr-o familie cu dizabilități. Ce tehnologie este folosită VIDEO

Accesibilitatea, normalitate în alte țări; la noi, provocare

Am întrebat-o pe Teodora care crede că este aspectul cel mai ușor de schimbat și care ar îmbunătăți viața persoanelor de dizabilități, dar care totuși nu se întâmplă. Răspunsul ei este accesibilitatea. 

,,Sunt lucruri care se pot face rapid, ieftin și eficient, dar rămân ignorate. Sunt de părere că nu putem fi vizibili într-un spațiu în care nu ne este permis să ne desfășurăm. Rampă corectă la intrarea în clădiri, spațiu suficient pentru un scaun rulant între mese în localuri, semnalizare adaptată pentru persoanele nevăzătoare, anunțuri audio în transportul public, site-uri accesibile pentru cititoare de ecran. Sunt lucruri simple care pot face o diferență enormă. Avem modele în țări din Europa în care aceste lucruri sunt standard și care sunt privite ca făcând parte din normalitate. La noi, încă ne blocăm în mentalitatea <<lasă că merge și așa>>, deși schimbările sunt extrem de ușor de implementat dacă există voință", atrage atenția tânăra. 

Teodora la Londra FOTO Arhiva personală
Teodora la Londra FOTO Arhiva personală

Îmbunătățirea din ultimii ani e că oamenii cu dizabilități au început să fie mai vocali și să își facă problemele auzite. 

,Ce este puțin frustrant este faptul că drepturile există pe hârtie, dar trebuie să tragem cu dinții ca să ne fie respectate. De multe ori, este necesar să mergi cu legea în mână pentru a obține ceea ce ar trebui să vină de la sine înțeles", explică Teodora. 

Cuvântul care rănește

Dincolo de ce se poate implementa la nivel de stat sau administrație locală, rămân și lucrurile simple care pot fi făcute de fiecare membru al societății. Iar la limbaj se poate lucra ușor, cu un pic de voință și empatie. 

Un cuvânt folosit încă de mulți, fie pentru a descrie persoanele cu dizabilități, fie ca insultă, poate părea doar o înșiruire de litere pentru cei care îl rostesc. De cealaltă parte lucrurile se simt diferit. 

,Îmi vine în minte un subiect pe care l-am abordat de curând pe TikTok. Am vorbit despre de ce nu este în regulă să folosim cuvântul cu „h”, după ce, recent, a fost folosit într-un film românesc pe post de „glumă”. Termenul are o încărcătură istorică negativă, folosit ani la rând ca insultă, nu ca descriere neutră a unei condiții. Ajunge să dezumanizeze, să reducă o persoană la dizabilitatea ei și să sugereze automat lipsă de valoare, dependență sau „defect”. În societate se simte încă reflexul de a asocia acest cuvânt cu inferioritatea, iar asta perpetuează prejudecăți, rușine și excluziune. Există termeni corecți și respectuoși, precum persoană cu dizabilitate, care pun identitatea umană înaintea condiției și permit discuții mature, fără stigmat", atrage atenția Teodora. 

Citește și: Părinții care au în grijă copii cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Din 1992 încoace, ziua de 3 decembrie este dedicată persoanelor cu dizabilități și drepturilor acestora.  Tânăra crede că cei care au în viața lor astfel de oameni ,,au oportunitatea să vadă totul dintr-o altă perspectivă. Pot învăța ce înseamnă răbdarea, adaptarea, creativitatea și solidaritatea. Dizabilitatea nu este o tragedie, iar societatea are de câștigat când își privește membrii cu respect și curiozitate, nu cu milă sau frică". 

Teodora se  gândește, de asemenea, la cei care au tendința să se izoleze, din cauza lipsei accesbilității și integrării deficitare.  

,,Îmi doresc din toată inima ca toate persoanele cu dizabilități să prindă curaj de a ieși în față, de a vorbi tare despre experiențele lor, de a spune răspicat „Existăm!” Dizabilitatea nu este o rușine, nu este semn de inferioritate, nu este defect. Este doar un mod diferit de a ne trăi viața. Suntem mult mai mult decât ni se spune și, chiar dacă lumea tinde să ne limiteze, barierele sunt construite să fie doborâte", spune Teodora. 

La 25 de ani, are cu ce se mândri. Cu ajutorul părinților care au crezut în ea, și-a format o educație solidă, a scris o carte, iar pe rețelele sociale face activism civic. 

,,Vreau să se știe despre mine că sunt o femeie care a căzut de atât de multe ori, încât a pierdut șirul, dar s-a ridicat de tot atâtea ori. Că am învățat să fiu vulnerabilă, dar să-mi păstrez optimismul în același timp. Și că mereu îmi voi dori să fac o schimbare în ceea ce privește felul în care persoanele cu dizabilități sunt văzute".

Teodora și cartea pe care a scris-o, ,,La o lume distanță" FOTO Facebook
Teodora și cartea pe care a scris-o, ,,La o lume distanță" FOTO Facebook
Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
stirileprotv.ro
image
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
playtech.ro
image
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Capitală a ajuns să fie operat de urgență, după ce a fost înjunghiat de vecinul său băut
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Celine Dion spune DA iubirii. Își deschide în sfârșit inima la zece ani după ce și-a pierdut soțul, pe René Angélil

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani