search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

11 decembrie: Ziua în care a fost arestat Constantin Noica, filosoful care a visat la îmblânzirea comuniştilor

0
0
Publicat:

Pe 11 decembrie 1958, Constantin Noica a fost ridicat de autorități și dus la Securitatea din Pitești, instituție care funcționa în incinta fostei închisori. În aceeași zi de 11 decembrie, dar în 1843, s-a născut și Robert Koch, medicul german care avea să descopere bacilul tuberculozei.

FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia

1843 - S-a născut savantul Robert Koch, medicul care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel în 1905

Robert Koch jpg

Koch a stabilit cauza bacterială a mai multor boli infecțioase și a descoperit microorganismele care cauzează antraxul (1876), infectarea rănilor (1878), tuberculoza (1882), conjunctivita (1883), holera (1884) și alte boli. A fost profesor la Universitatea din Berlin din 1885 până în 1891 și șef al Institutului de Boli Infecțioase (pe care l-a fondat tot el), din 1891 până în 1904. 

În cursul cercetărilor sale bacteriologice pentru guvernul german și pentru cel englez, a călătorit în Africa de Sud, India, Egipt și în alte țări. Cu această ocazie, el a făcut studii valoroase cu privire la boala somnului, malarie, ciuma bubonică, lepra și alte boli. Pentru contribuțiile lui la studiul infecției tuberculoase, Koch a primit în 1905 Premiul Nobel pentru Fiziologie/Medicină.

1918 - S-a născut scriitorul Aleksandr Soljeniţîn, cunoscut dizident sovietic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1970 

Aleksandr Soljenițîn, întors în Rusia după 20 de ani, în 1994. FOTO: Wikimedia Commons
Aleksandr Soljenițîn, întors în Rusia după 20 de ani, în 1994. FOTO: Wikimedia Commons

Alexandr Isaievici Soljenițîn a fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist, care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică. Deși, de cele mai multe ori, scrierile sale erau interzise, a reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt: „Arhipelagul Gulag”, „O zi din viața lui Ivan Denisovici” sau „Pavilionul canceroșilor“.

„Pentru forța etică cu care a continuat tradițiile inalienabile ale literaturii rusești“, Soljenițîn a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1970. A fost expulzat din Uniunea Sovietică în 1974, dar s-a întors în Rusia în 1994, după prăbușirea regimului comunist.

1935 - S-a născut Ferdinand Alexander Porsche, designer auto german şi proprietarul firmei Porsche

 1936 - Edward al VIII–lea, regele Marii Britanii din 20 ianuarie 1936, își anunță printr–un comunicat radiofonic abdicarea în favoarea fratelui său și opțiunea sa pentru o viață normala alături de femeia pe care o iubește, americana Wallis Simpson

Edward al VIII-lea și Wallis Simpson FOTO: Arhivă
Edward al VIII-lea și Wallis Simpson FOTO: Arhivă

În seara zilei de 11 decembrie 1936, Edward, acum cu titlul de prinț, a transmis națiunii și imperiului prin intermediul unei transmisii radio, decizia sa de abdicare și explicațiile sale: „Mi s-a părut imposibil să accept această imensă responsabilitate și să accept îndatoririle mele de rege, fără ajutorul femeii pe care o iubesc.”

1941 - S-a născut Petre Mihai Băcanu, ziarist, director executiv al cotidianului „România liberă” 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Petre Mihai Băcanu s-a născut la data de 11 decembrie 1941 în satul Homorâciu, comuna Izvoarele (județul Prahova). El a absolvit în anul 1964 cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității București. Între anii 1970 și 1988 a lucrat ca redactor la „România liberă“.

În anul 1988 este arestat și întemnițat, fiind învinuit ca pregătea editarea unui ziar clandestin, intitulat „România”, chiar înainte de tipărirea primului număr. Un al ziar clandestin, „Luneta” a fost publicat de jurnalistul Hurduc.

Eliberat la 22 decembrie 1989, devine primul director al ziarului „România Liberă“, care se dovedește a fi un ziar clar anticomunist și cu o orientare democratică fermă. La 1 aprilie 1990, ziarul „România Liberă” devine primul ziar particular din România.

Autor a numeroase articole de atitudine civică și socială, Băcanu este unul dintre ziariștii de primă mărime din România. Printre numeroasele ințiative ale ziarului se pot menționa campania de presă favorabilă fenomenului Pieții Universității și, respectiv, campania pentru promovarea instituției Avocatului Poporului.

Eforturile lui Petre Mihai Băcanu și ale ziarului „România liberă” în această direcție au fost încununate de succes la 6 ani de la intrarea în vigoare a Constituției din 1991, care prevedea înființarea acestei noi instituții. Este președinte al Asociației Ziariștilor din România și membru al Senatului Alianței Civice.

1958 – Filozoful Constantin Noica a fost arestat de autorităţile comuniste

Constantin Noica a urmat cursurile Facultății de Filosofie şi Litere din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1931 cu teza de licenţă Problema lucrului în sine la Kant. La facultate l-a întâlnit pe profesorul Nae Ionescu care a adunat în jurul său şi a elevat o pleiadă de membri ai tinerei generaţii interbelice a literaturii şi gândirii româneşti ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran.

Citește și: 24 noiembrie: Ziua în care a murit Freddie Mercury

În primăvara anului 1938 a plecat la Paris cu o bursă pe un an din partea statului francez. Printr-o scrisoare trimisă de la Paris, Noica şi-a anunţat adeziunea la mişcarea legionară, determinat fiind de asasinatul lui Corneliu Zelea Codreanu. Tot în acest an, Noica s-a dezis de mişcarea legionară ca urmare a asasinatului lui Nicolae Iorga şi a plecat la Berlin în calitate de referent de filosofie la Institutul Româno-German, unde i s-a cerut să scrie o istorie a filosofiei româneşti. Rămâne aici până în 1944, timp în care participă de mai multe ori la seminarul de filosofie a renumitului profesor Martin Heidegger.

În perioada 1949 - 1958, are domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel. Lui Constantin Noica i se deschidea dosar de urmărire informativă la data de 8 noiembrie 1957, pentru a fi urmărită corespondența pe care o avea cu Emil Cioran, suspectat că spionează în favoarea Franței.

În anul 1958 Constantin Noica este arestat, anchetat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică cu confiscarea întregii averi. Execută la Jilava 6 din cei 25 de ani de închisoare, fiind eliberat în august 1964.

Din 1965 se stabileşte în Bucureşti, unde va lucra ca cercetător la Centrul de Logică. Din această perioadă, Constantin Noica începe să organizeze seminarii private de filosofie la care participă o serie de colegi cercetători mai tineri, precum Sorin Vieru, Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu.

Din 1975, se retrage la Păltiniş, în judeţul Sibiu, unde continuă dezbaterile în cercuri filosofice atrăgându-şi o serie de discipoli cunoscuţi sub denumirea de „Şcoala de la Păltiniş”. Noica a murit la 4 decembrie 1987, la vârsta de 78 de ani.

Filosoful Constantin Noica a fost un naiv. Înainte de a se retrage la Păltiniş, şi-a dorit să creeze în ţară un mare proiect cultural: a refuzat exilul, s-a certat cu prietenii din Paris, a cerut ajutorul autorităţilor comuniste, a crezut în şansa sa de a-i convinge pe securişti că e onest şi demn de încredere, fără pact. A eşuat şi, mai târziu, şi-a cerut iertare pentru inocenţa de care a dat dovadă.

1972: Apollo 17 devine a șasea și ultima misiune Apollo care ajunge pe Lună.

Apollo 17 este a unsprezecea navă spațială lansată de SUA spre Lună cu echipaj uman, ultima care a făcut parte din programul Apollo.

1993: A murit Elvira Popescu, actriță de teatru și film stabilită în Franța

Înainte de plecarea în Franţa, tânăra artistă a cucerit şi publicul din România.

În adolescenţă, cunoscutul actor Ion Nicolescu a îndemnat-o să aleagă scena şi a pregătit-o pentru o asemenea carieră.

Elvira Popescu a urmat Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti şi a debutat la Naţional, la 16 ani, când a înlocuit o actriţă bolnavă. Au urmat imediat multe roluri şi, la numai 25 de ani, a devenit director artistic al Teatrului Excelsior, dar a continuat să joace mult. Câţiva ani mai târziu, a înfiinţat Teatru Mic.

Plecarea în Franţa i s-a datorat dramaturgului şi omului de teatru francez Louis Verneiul, care a descoperit în ea o artistă inimitabilă. Aceasta a plecat în Oraşul Luminilor pentru a o interpreta pe Sonia din „Verişoara din Varşovia", piesă scrisă special pentru ea de dramaturgul amintit.

Spectacolul, care avut peste o mie de reprezentaţii şi în care tânăra româncă, stâlcind adorabil franceza, a strălucit, a fost începutul unei poveşti de dragoste interminabile cu teatrul parizian, care i s-a aşezat la picioare.

Vedetă a spectacolelor bulevardiere, Elvira Popescu a jucat multe roluri. A fost distribuită şi în numeroase filme, chiar alături de Alain Delon şi de Claudia Cardinale, dar pe ecran, susţin specialiştii, n-a strălucit niciodată ca pe scenă. A fost numită director al Théâtre de Paris şi al Theatre de Marigny.

2011: A murit Leonida Lari, poetă, traducătoare și politiciană

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă
Citește și: 27 noiembrie: Grevă generală în Cehoslovacia, parte a Revoluției de Catifea care a înlăturat regimul comunist

Leonida Lari-Iorga a fost o poetă, publicistă, scriitoare, activistă, om politic și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România.

Leonida Lari s-a aflat printre fruntașii Mișcării de emancipare națională din Basarabia în anii 1988-1991. A fost deputat în Sovietul Suprem al URSS (1988-1990) și membru al Biroului Permanent al Frontului Popular din Republica Moldova între 1990 și 1992.

 Între 1990 și 1997 a stat în fruntea Ligii Creștin Democrate a Femeilor din Moldova (una din componentele constituante ale Partidului Social-Liberal în 2001).

Începînd cu anul 1992 este deputat în Parlamentul României (în 2004 a fost aleasă pe lista Partidului România Mare).

1994 - Trupele rusești invadează teritoriul Republicii Cecenia, care își proclamase independența. 

Potrivit estimărilor internaționale conflictul s–a soldat cu aproximativ 100.000 de victime dintre care aproximativ 80% din rândul populației civile.

soldati rusi

2000 - Ion Iliescu (PDSR) a ieșit învingător în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Romania, devenind, pentru a doua oară, președintele României. A depus jurământul pentru această funcție la 20 decembrie 2000

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

2021: A murit Anne Rice, scriitoare americană

Anne Rice a fost o scriitoare americană de romane și nuvele gotice și mai târziu religioase. Este cunoscută în principal pentru seria „Cronicile vampirilor“, care are ca teme dragostea, moartea, nemurirea, existențialismul și condiția umană.

Cărțile ei s-au vândut în aproape 100 de milioane de copii, făcând-o una dintre cele mai citite autoare din istorie.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
stirileprotv.ro
image
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
playtech.ro
image
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Capitală a ajuns să fie operat de urgență, după ce a fost înjunghiat de vecinul său băut
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Celine Dion spune DA iubirii. Își deschide în sfârșit inima la zece ani după ce și-a pierdut soțul, pe René Angélil

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani