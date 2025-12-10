11 decembrie: Ziua în care a fost arestat Constantin Noica, filosoful care a visat la îmblânzirea comuniştilor

Pe 11 decembrie 1958, Constantin Noica a fost ridicat de autorități și dus la Securitatea din Pitești, instituție care funcționa în incinta fostei închisori. În aceeași zi de 11 decembrie, dar în 1843, s-a născut și Robert Koch, medicul german care avea să descopere bacilul tuberculozei.

1843 - S-a născut savantul Robert Koch, medicul care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel în 1905

Koch a stabilit cauza bacterială a mai multor boli infecțioase și a descoperit microorganismele care cauzează antraxul (1876), infectarea rănilor (1878), tuberculoza (1882), conjunctivita (1883), holera (1884) și alte boli. A fost profesor la Universitatea din Berlin din 1885 până în 1891 și șef al Institutului de Boli Infecțioase (pe care l-a fondat tot el), din 1891 până în 1904.

În cursul cercetărilor sale bacteriologice pentru guvernul german și pentru cel englez, a călătorit în Africa de Sud, India, Egipt și în alte țări. Cu această ocazie, el a făcut studii valoroase cu privire la boala somnului, malarie, ciuma bubonică, lepra și alte boli. Pentru contribuțiile lui la studiul infecției tuberculoase, Koch a primit în 1905 Premiul Nobel pentru Fiziologie/Medicină.

1918 - S-a născut scriitorul Aleksandr Soljeniţîn, cunoscut dizident sovietic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1970

Alexandr Isaievici Soljenițîn a fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist, care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică. Deși, de cele mai multe ori, scrierile sale erau interzise, a reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt: „Arhipelagul Gulag”, „O zi din viața lui Ivan Denisovici” sau „Pavilionul canceroșilor“.

„Pentru forța etică cu care a continuat tradițiile inalienabile ale literaturii rusești“, Soljenițîn a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1970. A fost expulzat din Uniunea Sovietică în 1974, dar s-a întors în Rusia în 1994, după prăbușirea regimului comunist.

1935 - S-a născut Ferdinand Alexander Porsche, designer auto german şi proprietarul firmei Porsche

1936 - Edward al VIII–lea, regele Marii Britanii din 20 ianuarie 1936, își anunță printr–un comunicat radiofonic abdicarea în favoarea fratelui său și opțiunea sa pentru o viață normala alături de femeia pe care o iubește, americana Wallis Simpson

În seara zilei de 11 decembrie 1936, Edward, acum cu titlul de prinț, a transmis națiunii și imperiului prin intermediul unei transmisii radio, decizia sa de abdicare și explicațiile sale: „Mi s-a părut imposibil să accept această imensă responsabilitate și să accept îndatoririle mele de rege, fără ajutorul femeii pe care o iubesc.”

1941 - S-a născut Petre Mihai Băcanu, ziarist, director executiv al cotidianului „România liberă”

Petre Mihai Băcanu s-a născut la data de 11 decembrie 1941 în satul Homorâciu, comuna Izvoarele (județul Prahova). El a absolvit în anul 1964 cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității București. Între anii 1970 și 1988 a lucrat ca redactor la „România liberă“.

În anul 1988 este arestat și întemnițat, fiind învinuit ca pregătea editarea unui ziar clandestin, intitulat „România”, chiar înainte de tipărirea primului număr. Un al ziar clandestin, „Luneta” a fost publicat de jurnalistul Hurduc.

Eliberat la 22 decembrie 1989, devine primul director al ziarului „România Liberă“, care se dovedește a fi un ziar clar anticomunist și cu o orientare democratică fermă. La 1 aprilie 1990, ziarul „România Liberă” devine primul ziar particular din România.

Autor a numeroase articole de atitudine civică și socială, Băcanu este unul dintre ziariștii de primă mărime din România. Printre numeroasele ințiative ale ziarului se pot menționa campania de presă favorabilă fenomenului Pieții Universității și, respectiv, campania pentru promovarea instituției Avocatului Poporului.

Eforturile lui Petre Mihai Băcanu și ale ziarului „România liberă” în această direcție au fost încununate de succes la 6 ani de la intrarea în vigoare a Constituției din 1991, care prevedea înființarea acestei noi instituții. Este președinte al Asociației Ziariștilor din România și membru al Senatului Alianței Civice.

1958 – Filozoful Constantin Noica a fost arestat de autorităţile comuniste

Constantin Noica a urmat cursurile Facultății de Filosofie şi Litere din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1931 cu teza de licenţă Problema lucrului în sine la Kant. La facultate l-a întâlnit pe profesorul Nae Ionescu care a adunat în jurul său şi a elevat o pleiadă de membri ai tinerei generaţii interbelice a literaturii şi gândirii româneşti ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran.

În primăvara anului 1938 a plecat la Paris cu o bursă pe un an din partea statului francez. Printr-o scrisoare trimisă de la Paris, Noica şi-a anunţat adeziunea la mişcarea legionară, determinat fiind de asasinatul lui Corneliu Zelea Codreanu. Tot în acest an, Noica s-a dezis de mişcarea legionară ca urmare a asasinatului lui Nicolae Iorga şi a plecat la Berlin în calitate de referent de filosofie la Institutul Româno-German, unde i s-a cerut să scrie o istorie a filosofiei româneşti. Rămâne aici până în 1944, timp în care participă de mai multe ori la seminarul de filosofie a renumitului profesor Martin Heidegger.

În perioada 1949 - 1958, are domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel. Lui Constantin Noica i se deschidea dosar de urmărire informativă la data de 8 noiembrie 1957, pentru a fi urmărită corespondența pe care o avea cu Emil Cioran, suspectat că spionează în favoarea Franței.

În anul 1958 Constantin Noica este arestat, anchetat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică cu confiscarea întregii averi. Execută la Jilava 6 din cei 25 de ani de închisoare, fiind eliberat în august 1964.

Din 1965 se stabileşte în Bucureşti, unde va lucra ca cercetător la Centrul de Logică. Din această perioadă, Constantin Noica începe să organizeze seminarii private de filosofie la care participă o serie de colegi cercetători mai tineri, precum Sorin Vieru, Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu.

Din 1975, se retrage la Păltiniş, în judeţul Sibiu, unde continuă dezbaterile în cercuri filosofice atrăgându-şi o serie de discipoli cunoscuţi sub denumirea de „Şcoala de la Păltiniş”. Noica a murit la 4 decembrie 1987, la vârsta de 78 de ani.

Filosoful Constantin Noica a fost un naiv. Înainte de a se retrage la Păltiniş, şi-a dorit să creeze în ţară un mare proiect cultural: a refuzat exilul, s-a certat cu prietenii din Paris, a cerut ajutorul autorităţilor comuniste, a crezut în şansa sa de a-i convinge pe securişti că e onest şi demn de încredere, fără pact. A eşuat şi, mai târziu, şi-a cerut iertare pentru inocenţa de care a dat dovadă.

1972: Apollo 17 devine a șasea și ultima misiune Apollo care ajunge pe Lună.

Apollo 17 este a unsprezecea navă spațială lansată de SUA spre Lună cu echipaj uman, ultima care a făcut parte din programul Apollo.

1993: A murit Elvira Popescu, actriță de teatru și film stabilită în Franța

Înainte de plecarea în Franţa, tânăra artistă a cucerit şi publicul din România.

În adolescenţă, cunoscutul actor Ion Nicolescu a îndemnat-o să aleagă scena şi a pregătit-o pentru o asemenea carieră.

Elvira Popescu a urmat Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti şi a debutat la Naţional, la 16 ani, când a înlocuit o actriţă bolnavă. Au urmat imediat multe roluri şi, la numai 25 de ani, a devenit director artistic al Teatrului Excelsior, dar a continuat să joace mult. Câţiva ani mai târziu, a înfiinţat Teatru Mic.

Plecarea în Franţa i s-a datorat dramaturgului şi omului de teatru francez Louis Verneiul, care a descoperit în ea o artistă inimitabilă. Aceasta a plecat în Oraşul Luminilor pentru a o interpreta pe Sonia din „Verişoara din Varşovia", piesă scrisă special pentru ea de dramaturgul amintit.

Spectacolul, care avut peste o mie de reprezentaţii şi în care tânăra româncă, stâlcind adorabil franceza, a strălucit, a fost începutul unei poveşti de dragoste interminabile cu teatrul parizian, care i s-a aşezat la picioare.

Vedetă a spectacolelor bulevardiere, Elvira Popescu a jucat multe roluri. A fost distribuită şi în numeroase filme, chiar alături de Alain Delon şi de Claudia Cardinale, dar pe ecran, susţin specialiştii, n-a strălucit niciodată ca pe scenă. A fost numită director al Théâtre de Paris şi al Theatre de Marigny.

2011: A murit Leonida Lari, poetă, traducătoare și politiciană

Leonida Lari-Iorga a fost o poetă, publicistă, scriitoare, activistă, om politic și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România.

Leonida Lari s-a aflat printre fruntașii Mișcării de emancipare națională din Basarabia în anii 1988-1991. A fost deputat în Sovietul Suprem al URSS (1988-1990) și membru al Biroului Permanent al Frontului Popular din Republica Moldova între 1990 și 1992.

Între 1990 și 1997 a stat în fruntea Ligii Creștin Democrate a Femeilor din Moldova (una din componentele constituante ale Partidului Social-Liberal în 2001).

Începînd cu anul 1992 este deputat în Parlamentul României (în 2004 a fost aleasă pe lista Partidului România Mare).

1994 - Trupele rusești invadează teritoriul Republicii Cecenia, care își proclamase independența.

Potrivit estimărilor internaționale conflictul s–a soldat cu aproximativ 100.000 de victime dintre care aproximativ 80% din rândul populației civile.

2000 - Ion Iliescu (PDSR) a ieșit învingător în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Romania, devenind, pentru a doua oară, președintele României. A depus jurământul pentru această funcție la 20 decembrie 2000

2021: A murit Anne Rice, scriitoare americană

Anne Rice a fost o scriitoare americană de romane și nuvele gotice și mai târziu religioase. Este cunoscută în principal pentru seria „Cronicile vampirilor“, care are ca teme dragostea, moartea, nemurirea, existențialismul și condiția umană.

Cărțile ei s-au vândut în aproape 100 de milioane de copii, făcând-o una dintre cele mai citite autoare din istorie.