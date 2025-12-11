search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Caz de manual: cum promovează partidul Dianei Șoșoacă exact ce condamnă

0
0
Publicat:

Partidele din România au ajuns să ignore constant propriile principii, acționând adesea în contradicție cu doctrina și programele pe care le declară. Analistul Marius Ghincea observă, de exemplu, că, deși partidul condus de Diana Șoșoacă susține oficial idei progresiste și respinge orice apropiere de Rusia, în practică promovează contrariul: susține exact ce condamnă și respinge ce declară că sprijină.

Diana Șoșoacă la Parchetul General FOTO: Inquam / George Călin
Diana Șoșoacă la Parchetul General FOTO: Inquam / George Călin

Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea elvețiană ETH Zurich, a remarcat inadvertențele dintre activitatea SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, și programul și doctrina formațiunii. Marius Ghincea observă, nu fără a se amuza, lipsa oricărei concordanțe între anumite enunțuri din doctrina SOS și faptele și declarațiile Dianei Șoșoacă și ale colegilor ei. Partidul SOS România dă dovadă de o adevărată schizofrenie politică atunci când susține anumite idei în teorie, dar în practică le combate energic.

Progresism în acte, putinism în fapte

Dacă partidele politice ar fi strict expresia programelor lor politice, SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, ar fi printre cele mai progresiste partide din România”, remarcă Marius Ghincea, într-o postare pe Facebook.

Mai departe, el dă câteva citate din programul SOS România, în sprijinul ideii sale. Toate acestea arată că partidul Dianei Șoșoacă ar fi putut fi, în alte condiții și cu alți politicieni, un partid mai degrabă progresist decât unul aflat pe orbita suveranistă și suspectat de legături oculte cu Moscova. Și asta pentru că programul său politic enunță idei pro-europene și pro atlantism, dar și trimite săgeți spre Rusia.

Ceea ce Marius Ghincea nu mai spune este și că în multe din ideile desprinse din programul SOS România se vede influența avută de USR asupra Dianei Șoșoacă. Este vorba de un trecut nu foarte îndepărtat, când parlamentarul european de azi simpatiza cu USR și cu mișcarea #Rezist.

„«Greşelile post-decembriste ale guvernanţilor, introducerea unui barbar şi inutil program de austeritate în dispreţul clasei politice faţă de nevoile reale ale cetăţeanului au făcut ca instituţiile şi instrumentele pieţei să-şi piardă treptat funcţiile de reglare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns dezinteresul şi lipsa de responsabilitate a politicului faţă de social»”, este una dintre ideile care ar trebui în principiu să se regăsească și în programele partidelor ce susțin că au originile în filonul liberal, dar și în formațiunile politice mai progresiste ce au influențe clare socialiste, deși se declară de dreapta, așa cum este cazul USR.

Idei socialiste în programul SOS România

Și tot la dimensiunea socială se referă un alt citat din doctrina SOS, probabil copiat din cea a altor partide.

„«Programul nostru politic concepe realist și pragmatic modernizarea și dezvoltarea durabilă a României, pornind de la ideea că numai îmbinarea orientării spre eficientă economică și profit cu dimensiunea socială și umană a progresului oferă șanse egale de acces, pentru largi categorii sociale, la exercitarea unor drepturi cetățenești universale precum dreptul la educație, la sănătate sau la muncă. Milităm pentru o lume pașnică, pentru o societate ecologică și umană, pentru reducerea riscurilor vieții, pentru o dezvoltare economică și socială care să asigure îmbunătățirea standardului de civilizație»”, este al doilea citat la care se referă Ghincea.

În acte scuipă spre Rusia

Mai mult, în propgramul politic al SOS România se precizează cu subiect și predicat că România trebuie să aibă o politică externă pro-occidentală și să fie parte a alianței occidentale, parte a Uniunii Europene. Mai mult, tot aici Rusia și China sunt numite dictaturi.

În realitate, însă, Diana Șoșoacă și colegii săi de partid au o politică clară pro-rusă, iar europarlamentara nu a ezitat să meargă la Moscova, la un eveniment oficiale la care a fost prezent însuși dictatorul Vladimir Putin. Ulterior, ea a ajuns la Beijing, unde a vorbit despre relansarea dialogului UE-China și România-China și unde s-a întâlnit cu membri importanți ai Partidului Comunist Chine, conform unui comunicat de presă al partidului.

„«Locul României nu este de partea dictaturilor ruse şi chineze, ci între statele democratice guvernate de statul de drept. În loc de retorică anti-UE, să ne aliniem în viitor cu cei care promovează o reformă a sistemului de integrare europeană; Ca o iniţiativă de cooperare internaţională care vizează reducerea crizei ecologice globale, ţara noastră ar trebui să caute şi să găsească noi roluri şi aliaţi internaţionali»”, este ultimul citat dat ca exemplu de Marius Ghincea.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
stirileprotv.ro
image
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
playtech.ro
image
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Capitală a ajuns să fie operat de urgență, după ce a fost înjunghiat de vecinul său băut
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Celine Dion spune DA iubirii. Își deschide în sfârșit inima la zece ani după ce și-a pierdut soțul, pe René Angélil

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani