Caz de manual: cum promovează partidul Dianei Șoșoacă exact ce condamnă

Partidele din România au ajuns să ignore constant propriile principii, acționând adesea în contradicție cu doctrina și programele pe care le declară. Analistul Marius Ghincea observă, de exemplu, că, deși partidul condus de Diana Șoșoacă susține oficial idei progresiste și respinge orice apropiere de Rusia, în practică promovează contrariul: susține exact ce condamnă și respinge ce declară că sprijină.

Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea elvețiană ETH Zurich, a remarcat inadvertențele dintre activitatea SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, și programul și doctrina formațiunii. Marius Ghincea observă, nu fără a se amuza, lipsa oricărei concordanțe între anumite enunțuri din doctrina SOS și faptele și declarațiile Dianei Șoșoacă și ale colegilor ei. Partidul SOS România dă dovadă de o adevărată schizofrenie politică atunci când susține anumite idei în teorie, dar în practică le combate energic.

Progresism în acte, putinism în fapte

„Dacă partidele politice ar fi strict expresia programelor lor politice, SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, ar fi printre cele mai progresiste partide din România”, remarcă Marius Ghincea, într-o postare pe Facebook.

Mai departe, el dă câteva citate din programul SOS România, în sprijinul ideii sale. Toate acestea arată că partidul Dianei Șoșoacă ar fi putut fi, în alte condiții și cu alți politicieni, un partid mai degrabă progresist decât unul aflat pe orbita suveranistă și suspectat de legături oculte cu Moscova. Și asta pentru că programul său politic enunță idei pro-europene și pro atlantism, dar și trimite săgeți spre Rusia.

Ceea ce Marius Ghincea nu mai spune este și că în multe din ideile desprinse din programul SOS România se vede influența avută de USR asupra Dianei Șoșoacă. Este vorba de un trecut nu foarte îndepărtat, când parlamentarul european de azi simpatiza cu USR și cu mișcarea #Rezist.

„«Greşelile post-decembriste ale guvernanţilor, introducerea unui barbar şi inutil program de austeritate în dispreţul clasei politice faţă de nevoile reale ale cetăţeanului au făcut ca instituţiile şi instrumentele pieţei să-şi piardă treptat funcţiile de reglare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns dezinteresul şi lipsa de responsabilitate a politicului faţă de social»”, este una dintre ideile care ar trebui în principiu să se regăsească și în programele partidelor ce susțin că au originile în filonul liberal, dar și în formațiunile politice mai progresiste ce au influențe clare socialiste, deși se declară de dreapta, așa cum este cazul USR.

Idei socialiste în programul SOS România

Și tot la dimensiunea socială se referă un alt citat din doctrina SOS, probabil copiat din cea a altor partide.

„«Programul nostru politic concepe realist și pragmatic modernizarea și dezvoltarea durabilă a României, pornind de la ideea că numai îmbinarea orientării spre eficientă economică și profit cu dimensiunea socială și umană a progresului oferă șanse egale de acces, pentru largi categorii sociale, la exercitarea unor drepturi cetățenești universale precum dreptul la educație, la sănătate sau la muncă. Milităm pentru o lume pașnică, pentru o societate ecologică și umană, pentru reducerea riscurilor vieții, pentru o dezvoltare economică și socială care să asigure îmbunătățirea standardului de civilizație»”, este al doilea citat la care se referă Ghincea.

În acte scuipă spre Rusia

Mai mult, în propgramul politic al SOS România se precizează cu subiect și predicat că România trebuie să aibă o politică externă pro-occidentală și să fie parte a alianței occidentale, parte a Uniunii Europene. Mai mult, tot aici Rusia și China sunt numite dictaturi.

În realitate, însă, Diana Șoșoacă și colegii săi de partid au o politică clară pro-rusă, iar europarlamentara nu a ezitat să meargă la Moscova, la un eveniment oficiale la care a fost prezent însuși dictatorul Vladimir Putin. Ulterior, ea a ajuns la Beijing, unde a vorbit despre relansarea dialogului UE-China și România-China și unde s-a întâlnit cu membri importanți ai Partidului Comunist Chine, conform unui comunicat de presă al partidului.

„«Locul României nu este de partea dictaturilor ruse şi chineze, ci între statele democratice guvernate de statul de drept. În loc de retorică anti-UE, să ne aliniem în viitor cu cei care promovează o reformă a sistemului de integrare europeană; Ca o iniţiativă de cooperare internaţională care vizează reducerea crizei ecologice globale, ţara noastră ar trebui să caute şi să găsească noi roluri şi aliaţi internaţionali»”, este ultimul citat dat ca exemplu de Marius Ghincea.