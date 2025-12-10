search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Planul de pace al SUA ar include un „scenariu coreean” pentru teritoriile ocupate din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Statele Unite au elaborat o nouă propunere de pace pentru Ucraina, care prevede instituirea unei zone demilitarizate, garanții de securitate, un amplu program de reconstrucție și accelerarea integrării europene a Ucrainei. Potrivit jurnalistului Washington Post David Ignatius, planul introduce și un model de reglementare inspirat din „scenariul coreean” pentru teritoriile ocupate temporar.

Zone demilitarizate de-a lungul liniei de încetare a focului/FOTO:Profimedia
Zone demilitarizate de-a lungul liniei de încetare a focului/FOTO:Profimedia

Documentul, relatat de Ignatius, avansează ideea unei Ucraine suverane, ale cărei frontiere ar urma să fie protejate prin garanții internaționale, în timp ce țara ar fi sprijinită să se apropie de Uniunea Europeană și să-și refacă economia cu investiții consistente din partea SUA și a Europei. Jurnalistul notează că, deși președintele Donald Trump manifestă uneori simpatie față de Kremlin și adoptă o tactică dură în negocieri, o eventuală înțelegere nu este exclusă.

„Trump încă poate complica situația, exercitând o presiune atât de mare asupra președintelui Zelenski și a partenerilor europeni, încât aceștia să aleagă continuarea luptei, în ciuda costurilor enorme. Ar fi în detrimentul tuturor”, scrie Ignatius.

Elementul central al propunerii îl reprezintă combinația dintre garanțiile obligatorii de securitate și un pachet economic robust. Planul include trei documente: propunerea de pace propriu-zisă, un acord privind garanțiile de securitate și un program amplu de reconstrucție. Printre măsuri se numără un proces accelerat de aderare la UE până în 2027, garanții americane comparabile cu articolul 5 al NATO și protejarea suveranității Ucrainei împotriva oricărei ingerințe ruse.

Un element important este instituirea unei zone demilitarizate de-a lungul liniei de încetare a focului, cu interdicție asupra armamentului greu — model inspirat de zona care separă cele două Corei. Ajustările teritoriale ar urma să fie gestionate după o logică „coreeană”: părțile își mențin revendicările formale, dar controlul efectiv este stabilit printr-o zonă demilitarizată atent monitorizată.

„Zona demilitarizată“

„Zona demilitarizată se va întinde de-a lungul întregii linii de încetare a focului, din regiunea Donețk în nord-est, până la orașele Zaporijjea și Herson în sud. În spatele acestei linii va exista o zonă mai largă în care armamentul greu va fi interzis, supravegheată la fel de strict ca zona dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud”, explică un expert citat.

Planul examinează și opțiunea ca centrala nucleară de la Zaporijjea să fie plasată sub administrare americană, pentru a garanta securitatea instalației. În privința reconstrucției, ar putea fi utilizate activele rusești înghețate, completate de investiții americane masive, inclusiv printr-un Fond de Dezvoltare a Ucrainei și sprijinul Băncii Mondiale.

„În loc să încerce să-l forțeze pe Zelenski să accepte un acord, negociatorii lui Trump ar trebui să colaboreze cu aliații europeni pentru a construi un pachet de garanții și stimulente economice suficient de convingător pentru Ucraina”, subliniază Ignatius.

Jurnalistul avertizează că succesul planului depinde de un proces atent și lipsit de presiuni ultimative, care să îmbine securitatea, stimulentele economice și integrarea europeană.

„Trump ar trebui să urmărească un acord solid și durabil. În caz contrar, riscă să nu obțină nimic, iar conflictul — deja devastator — ar putea intra într-o fază și mai distructivă”, se arată în articol.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov afirmase că Trump ar fi singurul lider occidental care înțelege motivele Moscovei pentru declanșarea invaziei, susținând că Washingtonul își pierde răbdarea, iar Uniunea Europeană nu poate accepta ceea ce el numește „victoria” Rusiei.

