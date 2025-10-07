Noul manager interimar al Spitalului pentru Copii din Iași a demisionat după doar o săptămână de la numire

A demisionat Radu Constantin Luca, noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, numit în funcție în urmă cu doar o săptămână, potrivit unor surse.

Radu Constantin Luca fusese desemnat manager interimar după demiterea Cătălinei Ionescu, care a condus spitalul în ultimele trei luni și a fost înlăturată în urma scandalului provocat de moartea a șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI, relatează Ziarul de Iași.

Joia trecută, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat primele concluzii ale controlului efectuat la spital, Radu Constantin Luca a transmis, printr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a instituției, că va începe implementarea măsurilor impuse de Corpul de Control.

„Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul. Prioritatea noastră absolută este siguranța copiilor. Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, vom comunica deschis, transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță”, declara atunci Radu Constantin Luca.

Cu doar câteva zile în urmă, Radu Constantin Luca declara că spitalul trebuie să-și îmbunătățească modul de funcționare pentru a proteja pacienții: „Infecții nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul și a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul”.

La momentul numirii sale, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, afirma: „Un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii «Sfânta Maria», recunoscut pentru implicarea sa în activitatea medicală, va prelua rolul de manager și va asigura buna funcționare administrativă a spitalului.”

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” se află în subordinea Consiliului Județean Iași. Fosta manageră interimară, Cătălina Ionescu, a fost numită săptămâna trecută director medical, însă ministrul Rogobete a solicitat și demiterea ei din această funcție.

Șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit în ultimele săptămâni. Aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.