search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Președintele CJ Iași recunoaște că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” nu este suficient. „Vom monta tot ce este nevoie”

0
0
Publicat:

După ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Costel Alexe, președintele CJ Iași, că a dat „dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate”, Alexe a recunoscut că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este suficient.

Costel Alexe/FOTO: Facebook
Costel Alexe/FOTO: Facebook

„Ziarul de Iași” a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon.

Președintele CJ Iași a subliniat în repetate rânduri că lucrările de modernizare ale Spitalului de Copii „Sfânta Maria” au fost realizate conform tuturor cerințelor tehnice și legale, adăugând că proiectul de reabilitare și eficientizare energetică  a fost „implementat respectând toate specificațiile tehnice” și avizat de specialiști ai Ministerului Sănătății și ai Direcției de Sănătate Publică (DSP).  

În legătură cu acuzațiile privind lipsa chiuvetelor din saloanele ATI, Costel Alexe a precizat ieri, în timpul unei vizite făcute la spital împreună cu presa, că secția dispune de grupuri sanitare echipate cu chiuvete, însă a recunoscut că numărul acestora este insuficient. 

Astăzi, saloanele de terapie intensivă funcționează și dispun de grupuri sanitare dotate cu chiuvete, așa cum a fost avizat de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. Proiectul de modernizare a vizat întreaga unitate, inclusiv corpul B, care are patru saloane ATI cu câte o rezervă fiecare, toate fiind prevăzute nu doar cu grup sanitar, ci și cu chiuvete aferente acestor saloane.

Doar pe proiectul de reabilitare s-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12 chiuvete în cele șase saloane, care practic au 12 încăperi? Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm, tocmai ca aceste unități medicale din subordinea Consiliului Județean Iași să respecte normativele și solicitările legale ale Direcției de Sănătate Publică Iași”, a precizat acesta.

Costel Alexe a precizat că responsabilitatea privind respectarea normelor medicale și a protocoalelor de igienă revine conducerii spitalului, DSP-ului și Ministerului Sănătății, nu Consiliului Județean. El a subliniat că CJ Iași are atribuții administrative și de investiții, nu de control medical.

Noi nu facem management medical. Noi nu monitorizăm activitatea sau investițiile în sănătate decât conform proiectelor care ne sunt avizate. În rest, tot ceea ce Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară sau DSP, va stipula sau solicita, vom implementa imediat”, a explicat Alexe.

Președintele Consiliului Județean a promis public că toți cei care vor fi găsiți responsabili de pierderea de vieți omenești sau de neregulile în aplicarea protocoalelor medicale vor răspunde conform legii.

„Mă bucur și apreciez faptul că Ministerul Sănătății a trimis deja către Poliție și Parchet o informare pentru ca să fie verificate modul în care s-au desfășurat activitățile la Spitalul de Copii”, a transmis Costel Alexe.

Rogobete: „Am fost acolo personal şi am văzut: în saloanele ATI de la Iaşi NU există nicio chiuvetă!”

Recent, Alexandru Rogobete a afirmat că declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate".

„Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul? Am fost acolo personal şi am văzut: în saloanele ATI de la Iaşi NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo”, a scris ministrul Rogobete, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
playtech.ro
image
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
romaniatv.net
image
Cod roșu de ploi în România. ANM anunță zonele vizate
mediaflux.ro
image
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Cu nurii la vedere! Heidi Klum, apariție explozivă. A arătat tot la Săptămâna modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani