Președintele CJ Iași recunoaște că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” nu este suficient. „Vom monta tot ce este nevoie”

După ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Costel Alexe, președintele CJ Iași, că a dat „dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate”, Alexe a recunoscut că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este suficient.

„Ziarul de Iași” a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon.

Președintele CJ Iași a subliniat în repetate rânduri că lucrările de modernizare ale Spitalului de Copii „Sfânta Maria” au fost realizate conform tuturor cerințelor tehnice și legale, adăugând că proiectul de reabilitare și eficientizare energetică a fost „implementat respectând toate specificațiile tehnice” și avizat de specialiști ai Ministerului Sănătății și ai Direcției de Sănătate Publică (DSP).

În legătură cu acuzațiile privind lipsa chiuvetelor din saloanele ATI, Costel Alexe a precizat ieri, în timpul unei vizite făcute la spital împreună cu presa, că secția dispune de grupuri sanitare echipate cu chiuvete, însă a recunoscut că numărul acestora este insuficient.

„Astăzi, saloanele de terapie intensivă funcționează și dispun de grupuri sanitare dotate cu chiuvete, așa cum a fost avizat de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. Proiectul de modernizare a vizat întreaga unitate, inclusiv corpul B, care are patru saloane ATI cu câte o rezervă fiecare, toate fiind prevăzute nu doar cu grup sanitar, ci și cu chiuvete aferente acestor saloane.

Doar pe proiectul de reabilitare s-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12 chiuvete în cele șase saloane, care practic au 12 încăperi? Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm, tocmai ca aceste unități medicale din subordinea Consiliului Județean Iași să respecte normativele și solicitările legale ale Direcției de Sănătate Publică Iași”, a precizat acesta.

Costel Alexe a precizat că responsabilitatea privind respectarea normelor medicale și a protocoalelor de igienă revine conducerii spitalului, DSP-ului și Ministerului Sănătății, nu Consiliului Județean. El a subliniat că CJ Iași are atribuții administrative și de investiții, nu de control medical.

„Noi nu facem management medical. Noi nu monitorizăm activitatea sau investițiile în sănătate decât conform proiectelor care ne sunt avizate. În rest, tot ceea ce Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară sau DSP, va stipula sau solicita, vom implementa imediat”, a explicat Alexe.

Președintele Consiliului Județean a promis public că toți cei care vor fi găsiți responsabili de pierderea de vieți omenești sau de neregulile în aplicarea protocoalelor medicale vor răspunde conform legii.

„Mă bucur și apreciez faptul că Ministerul Sănătății a trimis deja către Poliție și Parchet o informare pentru ca să fie verificate modul în care s-au desfășurat activitățile la Spitalul de Copii”, a transmis Costel Alexe.

Rogobete: „Am fost acolo personal şi am văzut: în saloanele ATI de la Iaşi NU există nicio chiuvetă!”

Recent, Alexandru Rogobete a afirmat că declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate".

„Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul? Am fost acolo personal şi am văzut: în saloanele ATI de la Iaşi NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo”, a scris ministrul Rogobete, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.