„După zile de suferință, am întâlnit un adevărat OM!” Povestea unui pacient

Durerea intensă în zona lombară, care se poate extinde spre coapse, amorțirea unui picior și slăbiciunea musculară pot fi semne și simptome ale unei afecțiuni tot mai frecvente – hernia de disc. Sedentarismul sau activitățile fizice intense, care suprasolicită coloana vertebrală, pot provoca deplasarea discurilor intervertebrale, apărând astfel hernia de disc. În lipsa tratamentului necesar, afecțiunea se poate agrava, iar pacientul poate suferi chiar și o paralizie a piciorului.

Cu dureri puternice de spate se confrunta și George, un pacient care s-a prezentat la SANADOR într-o stare gravă, după ce amânase mult timp consultația. „După zile de suferință, am ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, în București, unde am întâlnit un adevărat OM care slujește cu deosebit profesionalism Neurochirurgia. Am fost operat de urgență, cum mi-a fost indicat la consultația efectuată anterior în clinică, de domnul doctor Ovidiu Grămescu și minunata sa echipă”, povestește pacientul.

În urma unui consult de neurochirurgie și a unor investigații imagistice avansate, George a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară L5–S1 și cu stenoză de canal lombar. Dr. Ovidiu Grămescu, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic SANADOR, i-a recomandat o intervenție chirurgicală de urgență. Procedura a fost un succes, iar pacientul a fost externat chiar a doua zi, urmând să-și reia activitatea obișnuită în scurt timp.

Hernia de disc lombară, cel mai întâlnit tip de hernie de disc, poate provoca și stenoză de canal vertebral, cum s-a întâmplat și în cazul lui George. Din cauza deplasării discurilor vertebrale, apare această complicație, care se manifestă prin îngustarea spațiilor din canalul spinal, unde se află nervi, ligamente și vase de sânge.

Compresia nervilor din zona lombară este cauza durerilor intense de spate, care se pot extinde pe picioare, până la călcâie. Această durere este cunoscută sub denumirea de sciatică și poate fi însoțită de amorțirea piciorului și de parestezie. În forme severe, stenoza de canal lombar poate duce chiar și la impotență, pentru că afectează nervii de la nivelul organelor genitale.

Pentru un diagnostic de precizie al herniei de disc și al stenozei de canal vertebrale, sunt necesare investigații imagistice performante. La SANADOR, pacienții beneficiază inclusiv de examen RMN cu putere 3 Tesla, cu echipamente de ultimă generație, care permit localizarea cu precizie a discului herniat. În acest fel, intervenția chirurgicală poate fi sigură și precisă, cu protejarea țesuturilor învecinate.

La Spitalul Clinic SANADOR, tratamentul chirurgical pentru hernia de disc și stenoza de canal vertebral se realizează prin proceduri mai puțin invazive, datorită microscoapelor operatorii Zeiss Kinevo 900, care oferă imagini la rezoluție 4K, mult mai clare și mai detaliate. Datorită gradului redus de invazivitate, pacienții se recuperează mai repede, riscul de complicații este mai mic, iar durata de spitalizare este de numai două zile. De asemenea, pacienții cu hernie de disc care aleg serviciile SANADOR pot opta în continuare și pentru un program personalizat de recuperare medicală, sub coordonarea unui specialist foarte bine pregătit și cu experiență.