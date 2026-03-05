„Explozie puternică” pe un petrolier ancorat în largul coastei Kuweitului. Nava pierde hidrocarburi

Un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a suferit o „explozie puternică” şi pierde hidrocarburi după ce unul dintre tancurile sale a fost avariat, a indicat joi, 5 martie, agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO..

„Căpitanul unui petrolier ancorat a raportat că a văzut şi a auzit o explozie puternică la babord, apoi a observat o mică ambarcaţiune părăsind zona” în largul regiunii Mubarak al-Kabeer, a transmis agenţia subordonată Marinei Regale, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Din navă s-a scurs petrol. Echipajul este însă în siguranţă şi nu a izbucnit niciun incendiu, a precizat agenţia.

UKTMO recomandă prudenţă navelor din regiunea Golfului.

Incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale ale ţării, la peste 60 de kilometri de portul Mubarak al-Kabeer, a precizat ministrul de interne al Kuweitului.

Portul este accesibil navelor trecând prin strâmtoarea Ormuz, la ieşirea din Golf.

Amintim că miercuri, o navă port-container a fost lovită de două rachete în timp ce încerca să traverseze această arteră strategică a comerţului mondial cu petrol, unde multe nave sunt în prezent imobilizate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice a anunțat control „total” asupra Stâmtorii Ormuz

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, forţa responsabilă de operaţiunile externe ale Iranului, a revendicat apoi controlul „total” asupra acestui pasaj prin care tranzitează 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate ale lumii.

Amintim că, în urmă cu patru zile, autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți.

Duminică, autorităţile de la Bruxelles au anunțat că o navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene.