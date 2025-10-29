Medicii vor putea raporta abuzurile din spitale direct Ministerului Sănătății. Rogobete: „Vreau să ascult părerea personalului medical”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu luna noiembrie, va fi disponibil pe site-ul instituției un formular electronic prin care medicii și asistenții vor putea sesiza problemele din spitale, de la deficiențe de funcționare până la comportamente abuzive din partea șefilor.

Alexandru Rogobete a explicat, miercuri seară, că noul mecanism va permite personalului medical să transmită direct Ministerului Sănătății nemulțumirile sau abaterile observate în activitatea din spitale.

„Pe site-ul Ministerului Sănătăţii va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical. Va exista un formular electronic în care medicii, medicii rezidenţi, să scrie şi să sesizeze acolo toate problemele pe care le întâmpină. Medici specialişti, infirmiere, asistente, personalul medical în general va avea ocazia în acel formular să sesizeze ce nu funcţionează. Să sesizeze abuzuri, să sesizeze comportamente inadecvate ale şefilor de secţie, ale coordonatorilor de rezidenţiat, ale cui doriţi dumneavoastră”, a declarat ministrul Sănătății la Medika TV.

Confidențialitate garantată

Ministrul a subliniat că identitatea celor care vor depune sesizări va fi protejată, iar numele va fi vizibil doar pentru el.

„Spun un lucru important şi îl subliniez. Singura persoană care va vedea numele şi prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislaţiei, în România nu poţi să faci o sesizare decât dacă te semnezi cu nume şi prenume. Sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Şi atunci, platforma va obliga personalul să scrie cu nume şi prenume. Însă sistemul va de-identifica în momentul în care va ajunge la Colegiul Medicilor, la Corpul de Control, la Serviciul de Etică din Ministerul Sănătăţii”, a explicat Rogobete.

Ministrul a dat asigurări că datele personale vor rămâne strict confidențiale: „Datele vor ajunge de-identificate, doar eu pot avea acces cu parolă să văd şi cine a făcut sesizarea. Şi asigur că datele vor rămâne secrete”.

Scopul inițiativei

Prin acest formular, Ministerul Sănătății își propune să creeze o legătură directă între autorități și cadrele medicale din teren, pentru a identifica și corecta problemele interne din sistem. Rogobete a subliniat că scopul proiectului este acela de a asculta și sprijini personalul medical, nu de a-l sancționa.