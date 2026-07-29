 Schimb dur de replici între doi foști miniștri ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Vlad Voiculescu: „Limbă dulce, ai grijă cu el că nu are scrupule” | adevarul.ro
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Schimb dur de replici între doi foști miniștri ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Vlad Voiculescu: „Limbă dulce, ai grijă cu el că nu are scrupule”

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Eurodeputatul USR Vlad Voiculescu și social-democratul Alexandru Rogobete, ambii foști miniștri ai Sănătății, au fost protagoniștii unui schimb acid de replici pe rețelele de socializare, miercuri seară.

voiculescu rogobete
Vlad Voiculescu și Alexandru Rogobete FOTO Mediafax

Eurodeputatul Vlad Voiculescu i-a făcut un amplu portret social-democratului Alexandru Rogobete, ambii fiind foști miniștri ai Sănătății. Acesta nu neagă că Rogobete a făcut și lucruri bune pentru sistemul de sănătate și că „promitea să fie altceva” în primele luni de mandat, ca apoi să devină vârf de lance al PSD în atacarea opozanților.

„Puțini poate își amintesc că a început această campanie de desprindere aparentă de PSD desființând centrul de arși de la Spitalul Floreasca după ce au apărut în spațiul public detalii despre cum funcționa acel centru de la sora unei paciente. Ce nu a spus nimeni atunci – nici măcar noi, cei care știam asta foarte bine – era că tocmai el semnase actele pentru funcționarea acelui centru. Împotriva opoziției publice a supraviețuitorilor Colectiv, a mea și a altora care știam ce se întâmplă (...) Domnul Rogobete a copiat atât inițiative, cât și limbaj – să nu zic de la USR, că nu avem noi vreun monopol pe limbaj de bun-simț și inițiative de schimbare – dar cu siguranță în acele luni nu vorbea ca un USL-ist cum văzusem. De-a dreptul refreshing chiar”, a afirmat Vlad Voiculescu într-un mesaj postat pe Facebook.

El susține, însă, că aceste decizii au fost surprinzătoare pentru cei care i-au urmărit activitatea lui Alexandru Rogobete înainte de a prelua Ministerul Sănătății.

„Surprinzător pentru oricine l-a urmărit pe domnul Rogobete înainte să devină ministru. În calitate de consilier al ministrului Rafila și apoi ca secretar de stat a fost vârf de lance prin atacuri furibunde, atacuri la persoană împotriva oricărei persoane publice critice la adresa măsurilor PSD, toate astea culminând în campanie cu atacurile la adresa primarului și candidatului la președinție Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că ucide copii bolnavi de cancer pentru că nu ar fi dat aprobare unei extinderi a unui spital Sanador.

(...) Cineva din PSD mi-a spus cum se vorbea despre acest tânăr hiperambițios între ai lui: «Limbă dulce, cur viclean», «ai grijă cu el că nu are scrupule». Prima expresie pare că este una veche ardelenească, cu semnificația: „Honey in the mouth, dagger in the heart.” De luni de zile, aproape imediat după plecarea din guvern – iresponsabilă, după cum poate și dumnealui își dă seama între timp – a redevenit micul politruc”, a adăugat.

El l-a taxat pe Alexandru Rogobete și pentru derapajul avut miercuri la adresa fostei ministre USR Ioana Mihăilă, pe care a numit-o „epilatoare-șefă” într-o declarație făcută de la tribuna Parlamentului.

„Doamna Ioana Mihăilă este femeie, a fost șefă de promoție a UMF Cluj, este medic primar endocrinolog și antreprenor. A construit de la zero o clinică medicală și a coordonat dezvoltarea acesteia. Fără proptele politice, având doar parte de șicane și mizerii din partea unui stat dominat de USL de atâția ani. Domnul Rogobete nu știm ce bărbat este de vorbește așa de o femeie. Domnul Rogobete nu și-a terminat rezidențiatul, nu a construit prin forțele sale de la zero absolut nimic, a fost proptit de domnul profesor Săndesc, mai apoi de gașca Simonis-Grindeanu și alții din același grup de interese; cei care s-au ocupat de achiziții știu mai multe”, a spus Vlad Voiculescu.

Replica lui Alexandru Rogobete

Replica fostului ministru nu a întârziat să apară. Alexandru Rogobete a afirmat că Vlad Voiculescu „s-a simțit vizat”, acuzându-l de „multă propagandă, multe păreri și prea puține fapte”.

„Nu am timp să vă răspund acum punct cu punct, domnule Vlad Voiculescu, pentru că mă lupt să apăr personalul medical de măsurile pe care dumneavoastră și cei care vă împărtășesc aceeași viziune le promovați din nou. La asta, într-adevăr, aveți experiență. Vă spun doar atât: singura reformă pe care românii și-o amintesc din mandatul dumneavoastră este datoria de aproximativ 1 miliard de euro către Pfizer, cu care ați lăsat Ministerul Sănătății.

Domnule Vlad Voiculescu, lăsați propaganda, știți că am dreptate! Recunoașteți un adevăr simplu: nu este normal să reduci veniturile personalului medical și nici să blochezi angajările într-un sistem care duce lipsă de zeci de mii de oameni. Dacă tot vorbiți despre reformă, începeți prin a avea demnitatea de a recunoaște când greșiți și nu mai susțineți toate tâmpeniile care dărâmă sistemul de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete.

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