Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că adevărata reformă din sistemul medical trebuie să înceapă cu schimbarea modului de finanțare a spitalelor și nu prin măsuri care afectează personalul medical. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că medicii sunt acuzați pe nedrept pentru problemele din sistem.

„Prea mulți au transformat cuvântul «reformă» într-un slogan gol de conținut. Dar reforma adevărată nu înseamnă să slăbești sistemul de sănătate, să umilești medicii sau să pui pacienții împotriva celor care le salvează viața”, a scris Rogobete.

Fostul ministru spune că principala problemă nu este personalul medical, ci faptul că spitalele sunt finanțate după criterii vechi de aproape un deceniu.

„Problema reală nu este personalul medical. Problema este un sistem de finanțare rămas blocat în trecut. Astăzi, spitalele sunt plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe baza unor tarife calculate în 2016, în timp ce plătesc salarii, medicamente, utilități și toate celelalte cheltuieli la prețurile din 2026”, a transmis acesta.

Potrivit lui Rogobete, această situație generează interpretări eronate în spațiul public.

„Așa apar procentele care sunt prezentate trunchiat în spațiul public și folosite pentru a crea o falsă vină în jurul medicilor”, a afirmat fostul ministru.

Acesta susține că reforma trebuie să înceapă prin actualizarea tarifelor decontate spitalelor și prin eliminarea risipei din sistem.

„Dacă vrem cu adevărat reformă, atunci trebuie să începem acolo unde se iau deciziile care afectează finanțarea întregului sistem. Trebuie să actualizăm tarifele decontate spitalelor, să eliminăm risipa și să construim un sistem eficient și sustenabil, nu să căutăm țapi ispășitori – personalul medical!”, a scris Rogobete.

În încheiere, fostul ministru afirmă că sistemul de sănătate nu poate fi reformat fără sprijinul medicilor și promite că va continua să le susțină activitatea.

„România are nevoie de un sistem de sănătate puternic, iar acesta nu poate fi construit împotriva medicilor, ci împreună cu ei. Voi continua să susțin soluțiile reale și să apăr demnitatea celor care țin spitalele în picioare. O să fie bine!”, a transmis Alexandru Rogobete.