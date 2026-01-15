search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Insecta periculoasă care amenință Europa și ar putea ajunge și în România: provoacă durere, iritații și șoc anafilactic

0
0
Publicat:

O specie invazivă extrem de agresivă, cunoscută sub numele de „furnica electrică” (Wasmannia auropunctata), a fost descoperită în sudul Franței, ridicând semne de alarmă în rândul specialiștilor. Provoacă mușcături dureroase, iritați și, în cazuri rare, șoc anafilactic la oameni. 

Insecta care ar putea ajunge și în România foto: pixabay
Insecta care ar putea ajunge și în România foto: pixabay

Insecta, originară din America de Sud, este considerată una dintre cele mai periculoase 100 de specii invazive din lume, fiind deja răspândită în Africa și Statele Unite, unde a provocat pagube economice și ecologice semnificative.

Dr. Ioan Tăușan, mirmecolog la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, avertizează că România nu este ferită de risc.

„Genul ăsta de specii de furnici sunt cu mare potențial negativ în ceea ce privește ecosistemele, în ceea ce privește agricultura. Și chiar și sănătatea noastră și a animalelor poate fi afectată. Șansele sunt să ajungă și în România, chiar destul de mari, în principal datorită faptului că există mult comerț, foarte multă mobilitate între țări, se fac mereu schimburi de diferite alimente, se importă flori ornamentale. (...)Toate aceste metode sunt vectori pentru a ajunge astfel de furnici periculoase chiar și în România”, a declarat specialistul pentru Antena 3 CNN.

Ioan Tăușan subliniază că sudul României, unde temperaturile sunt mai ridicate, ar putea fi primul teritoriu vulnerabil. 

„Ne putem aștepta mai ales în partea de sud a României, unde temperaturile sunt mai ridicate, lucru care le cam place la astfel de furnici exotice, care vin de obicei din zone foarte călduroase și umede”, a spus specialistul.

În Franța, prima super-colonie a fost depistată în Toulon în 2022, urmată de un al doilea focar în comuna La Croix-Valmer, la aproximativ 60 km distanță.

Mușcăturile furnicilor electrice provoacă durere intensă, iritații și bășici, iar în cazuri rare pot declanșa șoc anafilactic la oameni. Animalele de companie, precum câinii și pisicile, pot fi afectate grav, uneori cu pierderea vederii.

Furnica electrică a fost introdusă inițial în Gabon în anii 1920 pentru combaterea altor insecte, însă s-a răspândit rapid în Africa centrală și SUA, provocând pagube de sute de milioane de dolari culturilor agricole, în special în Texas.

Specialiștii francezi caută soluții eficiente pentru eradicarea furnicilor. Multe produse obișnuite împotriva furnicilor nu funcționează, astfel că cercetătorii au testat un produs importat din Australia, „Campaign”, care poate fi utilizat doar prin derogare și în condiții stricte. Aplicarea acestuia necesită, însă, metode speciale, cum ar fi stropirea terenului, inspirate din experiența Australiei și a insulelor Hawaii.

Potrivit cercetătorului Olivier Blight, completarea eradicării necesită cel puțin trei ani de tratamente intensive.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Perla turismului românesc de care sigur nu ai auzit. Piscina, ciubărul, munţii şi mâncarea delicioasă îi atrag pe mulţi străini
playtech.ro
image
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Se interzic manelele în România! Primul oraș care impune măsura
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet