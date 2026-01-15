Insecta periculoasă care amenință Europa și ar putea ajunge și în România: provoacă durere, iritații și șoc anafilactic

O specie invazivă extrem de agresivă, cunoscută sub numele de „furnica electrică” (Wasmannia auropunctata), a fost descoperită în sudul Franței, ridicând semne de alarmă în rândul specialiștilor. Provoacă mușcături dureroase, iritați și, în cazuri rare, șoc anafilactic la oameni.

Insecta, originară din America de Sud, este considerată una dintre cele mai periculoase 100 de specii invazive din lume, fiind deja răspândită în Africa și Statele Unite, unde a provocat pagube economice și ecologice semnificative.

Dr. Ioan Tăușan, mirmecolog la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, avertizează că România nu este ferită de risc.

„Genul ăsta de specii de furnici sunt cu mare potențial negativ în ceea ce privește ecosistemele, în ceea ce privește agricultura. Și chiar și sănătatea noastră și a animalelor poate fi afectată. Șansele sunt să ajungă și în România, chiar destul de mari, în principal datorită faptului că există mult comerț, foarte multă mobilitate între țări, se fac mereu schimburi de diferite alimente, se importă flori ornamentale. (...)Toate aceste metode sunt vectori pentru a ajunge astfel de furnici periculoase chiar și în România”, a declarat specialistul pentru Antena 3 CNN.

Ioan Tăușan subliniază că sudul României, unde temperaturile sunt mai ridicate, ar putea fi primul teritoriu vulnerabil.

„Ne putem aștepta mai ales în partea de sud a României, unde temperaturile sunt mai ridicate, lucru care le cam place la astfel de furnici exotice, care vin de obicei din zone foarte călduroase și umede”, a spus specialistul.

În Franța, prima super-colonie a fost depistată în Toulon în 2022, urmată de un al doilea focar în comuna La Croix-Valmer, la aproximativ 60 km distanță.

Mușcăturile furnicilor electrice provoacă durere intensă, iritații și bășici, iar în cazuri rare pot declanșa șoc anafilactic la oameni. Animalele de companie, precum câinii și pisicile, pot fi afectate grav, uneori cu pierderea vederii.

Furnica electrică a fost introdusă inițial în Gabon în anii 1920 pentru combaterea altor insecte, însă s-a răspândit rapid în Africa centrală și SUA, provocând pagube de sute de milioane de dolari culturilor agricole, în special în Texas.

Specialiștii francezi caută soluții eficiente pentru eradicarea furnicilor. Multe produse obișnuite împotriva furnicilor nu funcționează, astfel că cercetătorii au testat un produs importat din Australia, „Campaign”, care poate fi utilizat doar prin derogare și în condiții stricte. Aplicarea acestuia necesită, însă, metode speciale, cum ar fi stropirea terenului, inspirate din experiența Australiei și a insulelor Hawaii.

Potrivit cercetătorului Olivier Blight, completarea eradicării necesită cel puțin trei ani de tratamente intensive.