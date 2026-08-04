Sameday a finalizat achiziția Cargus. Companiile intră în etapa de integrare operațională

Sameday a finalizat achiziția integrală a companiei Cargus, după aprobarea tranzacției de către Consiliul Concurenței. Începând cu 3 august 2026, Cargus este deținută în proporție de 100% de Sameday, iar cele două companii intră într-o nouă etapă, cea de integrare operațională.

Procesul va include alinierea treptată a rețelelor de livrare, a echipelor și a sistemelor interne, cu obiectivul de a crea o infrastructură comună de servicii de curierat.

„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, Sameday și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul. Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

La rândul său, Belgin Bactali, CEO Cargus, a declarat că finalizarea tranzacției marchează începutul unei noi etape pentru companie.

„Ne alăturăm Sameday cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri”, a transmis aceasta.

Achiziția schimbă configurația pieței de curierat

Prin această tranzacție, Sameday își consolidează poziția pe piața de curierat din România, prin reunirea infrastructurii și resurselor celor două companii.

Integrarea urmărește dezvoltarea acoperirii naționale și creșterea eficienței operaționale, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru companiile care folosesc servicii de livrare.

Companiile au precizat că informațiile privind calendarul de integrare și eventualele modificări pentru clienți vor fi comunicate pe măsură ce procesul avansează.

Sameday și Cargus, două rețele importante de livrare

Sameday are o experiență de peste 17 ani pe piața din România, o echipă formată din aproximativ 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată. Compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria și oferă servicii de livrare door-to-door, precum și livrare prin rețeaua de peste 7.000 de lockere easybox.

Cargus este una dintre cele mai vechi companii de curierat din România, cu peste 30 de ani de activitate pe piața locală. Compania are peste 2.600 de angajați și colaboratori și oferă servicii de livrare la domiciliu, precum și servicii out-of-home prin rețeaua SHIP & GO, formată din peste 2.000 de puncte la nivel național, puncte partenere și lockere.

Cargus operează cinci centre naționale de sortare, două depozite gateway și 36 de depozite în România. Compania are și un hub transfrontalier în Polonia pentru serviciile de curierat internațional.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, furnizor de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate. Din 2019, compania face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre investitorii activi pe piața românească.