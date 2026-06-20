search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce țânțarii înțeapă unele persoane mai des decât pe altele. Oamenii de știință au găsit răspunsul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oamenii de știință fac progrese în descifrarea cocktailului chimic complex care face ca anumiți oameni să fie ținte mai atractive pentru țânțari. Cercetarea lor este importantă, deoarece aceste insecte răspândesc boli grave.

Tânțari FOTO: Shutterstock
Tânțari FOTO: Shutterstock

  „Nu este o concepție greșită - țânțarii sunt atrași de unii oameni mai mult decât de alții”, a spus Frederic Simard de la Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Franța. „Dar nu suntem cu toții magneți tot timpul”, a adăugat entomologul medical.

O serie de indicii senzoriale pot determina țânțarii să aleagă un om în detrimentul altuia - în principal mirosul și căldura pe care le emană corpul nostru și dioxidul de carbon pe care îl expirăm, scrie Science Alert.

Țânțarii femele – care sunt singurele care mușcă – detectează aceste semnale cu ajutorul unor receptori fin reglați, apoi își aleg ținta în consecință. „Știm de peste 100 de ani că țânțarii sunt atrași de dioxidul de carbon pe care îl expirăm – acesta este primul semnal care le declanșează comportamentul” atunci când se află la zeci de metri distanță, a declarat pentru AFP omul de știință suedez Rickard Ignell.

Într-o rază de aproximativ 10 metri, „țânțarii vor începe să ne detecteze mirosul și, în combinație cu dioxidul de carbon”, acest lucru îi atrage și mai mult, a spus autorul principal al unui studiu recent pe această temă. Pe măsură ce se apropie, temperatura corpului și umiditatea fac ca anumiți oameni să fie și mai atrăgători.

Grupa de sânge nu contează

Totuși, unele teorii populare pe acest subiect sunt doar mituri infirmate de cercetători. Ideea că țânțarii preferă anumite grupe de sânge „nu are nicio bază științifică”, a spus Simard.

„Au existat câteva studii, dar care au implicat doar foarte puține persoane”, a spus el. „Nici nu are legătură cu culoarea pielii, ochilor sau părului”, a adăugat el.

Mirosul, pe de altă parte, contează foarte mult. „O supă de molecule produse de microbiota noastră este mai mult - sau mai puțin - atrăgătoare pentru țânțari”, a explicat Simard. Cercetările au arătat că oamenii eliberează între 300 și 1.000 de compuși odoranți diferiți, dar oamenii de știință abia încep să înțeleagă care dintre aceștia atrag țânțarii. Pentru studiul recent al lui Ignell, cercetătorii au eliberat țânțari Aedes aegypti - cunoscuți pentru răspândirea febrei galbene și a febrei dengue - pe 42 de femei într-un laborator, pentru a vedea pe care o preferă.

„Am demonstrat că țânțarii folosesc un amestec de compuși odoranți (am identificat 27 pe care țânțarii îi detectează, din cei 1.000 posibili) care îi atrag la noi”, a spus Ignell. Femeile pe care țânțarii le-au mușcat cel mai mult – inclusiv femei aflate în al doilea trimestru de sarcină – au produs o cantitate mare dintr-un anumit compus produs prin descompunerea sebumului de pe piele.

Faptul că chiar și o mică creștere a acestui compus – numit „1-octen-3-ol”, – a făcut diferența a fost o surpriză, a subliniat Ignell. „Țânțarii sunt creaturi fascinante”, a adăugat el. Consumul de bere a fost, de asemenea, asociat cu atragerea țânțarilor, deoarece crește temperatura corpului, crește cantitatea de CO2 expirat și modifică mirosul pielii, conform mai multor studii. Pentru cercetări standardizate efectuate în Burkina Faso, câțiva voluntari curajoși au băut bere, apoi câteva zile mai târziu apă, pentru a vedea ce preferă țânțarii.

Țânțarul Anopheles, care poate răspândi malaria, a fost mai atras de mirosul consumatorilor de bere. Pentru un studiu din 2023 din Olanda, 465 de voluntari și-au pus brațele în cuști umplute cu țânțari Anopheles femele. Voluntarii care băuseră bere în ultimele 24 de ore au fost de 1,35 ori mai atractivi pentru țânțari. Descoperirea motivului pentru care țânțarii preferă anumite persoane a devenit o problemă mai presantă, pe măsură ce schimbările climatice extind aria de răspândire a acestora. De exemplu, țânțarul tigru, un vector al virusului chikungunya, se răspândește în zone în care insectele nu ajungeau până de curând. „Acest risc afectează din ce în ce mai mulți oameni”, a spus Simard.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani
stirileprotv.ro
image
Fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, intervine în criza politică. Bogdan Grădinaru atacă USR și susține că apropierea de PNL riscă să transforme partidul într-un “breloc” liberal
gandul.ro
image
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
mediafax.ro
image
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
fanatik.ro
image
Cu cifrele pe masă. Rezultatele politice ale puciștilor PNL care au dat în judecată partidul
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
digisport.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
observatornews.ro
image
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Planta de interior super rezistentă care absoarbe căldura și răcorește aerul din casa vara. Mulţi spanioli şi italieni o au
playtech.ro
image
Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a cunoscut soțul și ce familie numeroasă are
fanatik.ro
image
”Îi urcau în autobuze ca pe deținuți”. Putin adună cu arcanul oameni pentru front. Zeci de bărbați din regiunea Penza ar fi fost duși la centrele militare și presați să semneze contracte cu armata VIDEO
ziare.com
image
Negocieri finale: Răzvan Lucescu semnează și va câștiga peste 3,5 milioane de euro pe an!
digisport.ro
image
Leguma care conține mai mult potasiu decât o banană. Este folosită des în multe preparate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Solstiţiul de vară 2026. Urmează cea mai lungă zi din an
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”
click.ro
image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
click.ro
image
Cine este și cu se ocupă Andreea, noua iubită a lui Florin Ristei. Cei doi au bifat deja prima vacanță împreună
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru reacționează după ce Denise Rifai a spus că vor prezenta împreună: „Șefii mei or fi intrat la bănuieli”. Se întoarce sau nu la Antena 1?
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate