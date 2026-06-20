De ce țânțarii înțeapă unele persoane mai des decât pe altele. Oamenii de știință au găsit răspunsul

Oamenii de știință fac progrese în descifrarea cocktailului chimic complex care face ca anumiți oameni să fie ținte mai atractive pentru țânțari. Cercetarea lor este importantă, deoarece aceste insecte răspândesc boli grave.

„Nu este o concepție greșită - țânțarii sunt atrași de unii oameni mai mult decât de alții”, a spus Frederic Simard de la Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Franța. „Dar nu suntem cu toții magneți tot timpul”, a adăugat entomologul medical.

O serie de indicii senzoriale pot determina țânțarii să aleagă un om în detrimentul altuia - în principal mirosul și căldura pe care le emană corpul nostru și dioxidul de carbon pe care îl expirăm, scrie Science Alert.

Țânțarii femele – care sunt singurele care mușcă – detectează aceste semnale cu ajutorul unor receptori fin reglați, apoi își aleg ținta în consecință. „Știm de peste 100 de ani că țânțarii sunt atrași de dioxidul de carbon pe care îl expirăm – acesta este primul semnal care le declanșează comportamentul” atunci când se află la zeci de metri distanță, a declarat pentru AFP omul de știință suedez Rickard Ignell.

Într-o rază de aproximativ 10 metri, „țânțarii vor începe să ne detecteze mirosul și, în combinație cu dioxidul de carbon”, acest lucru îi atrage și mai mult, a spus autorul principal al unui studiu recent pe această temă. Pe măsură ce se apropie, temperatura corpului și umiditatea fac ca anumiți oameni să fie și mai atrăgători.

Grupa de sânge nu contează

Totuși, unele teorii populare pe acest subiect sunt doar mituri infirmate de cercetători. Ideea că țânțarii preferă anumite grupe de sânge „nu are nicio bază științifică”, a spus Simard.

„Au existat câteva studii, dar care au implicat doar foarte puține persoane”, a spus el. „Nici nu are legătură cu culoarea pielii, ochilor sau părului”, a adăugat el.

Mirosul, pe de altă parte, contează foarte mult. „O supă de molecule produse de microbiota noastră este mai mult - sau mai puțin - atrăgătoare pentru țânțari”, a explicat Simard. Cercetările au arătat că oamenii eliberează între 300 și 1.000 de compuși odoranți diferiți, dar oamenii de știință abia încep să înțeleagă care dintre aceștia atrag țânțarii. Pentru studiul recent al lui Ignell, cercetătorii au eliberat țânțari Aedes aegypti - cunoscuți pentru răspândirea febrei galbene și a febrei dengue - pe 42 de femei într-un laborator, pentru a vedea pe care o preferă.

„Am demonstrat că țânțarii folosesc un amestec de compuși odoranți (am identificat 27 pe care țânțarii îi detectează, din cei 1.000 posibili) care îi atrag la noi”, a spus Ignell. Femeile pe care țânțarii le-au mușcat cel mai mult – inclusiv femei aflate în al doilea trimestru de sarcină – au produs o cantitate mare dintr-un anumit compus produs prin descompunerea sebumului de pe piele.

Faptul că chiar și o mică creștere a acestui compus – numit „1-octen-3-ol”, – a făcut diferența a fost o surpriză, a subliniat Ignell. „Țânțarii sunt creaturi fascinante”, a adăugat el. Consumul de bere a fost, de asemenea, asociat cu atragerea țânțarilor, deoarece crește temperatura corpului, crește cantitatea de CO2 expirat și modifică mirosul pielii, conform mai multor studii. Pentru cercetări standardizate efectuate în Burkina Faso, câțiva voluntari curajoși au băut bere, apoi câteva zile mai târziu apă, pentru a vedea ce preferă țânțarii.

Țânțarul Anopheles, care poate răspândi malaria, a fost mai atras de mirosul consumatorilor de bere. Pentru un studiu din 2023 din Olanda, 465 de voluntari și-au pus brațele în cuști umplute cu țânțari Anopheles femele. Voluntarii care băuseră bere în ultimele 24 de ore au fost de 1,35 ori mai atractivi pentru țânțari. Descoperirea motivului pentru care țânțarii preferă anumite persoane a devenit o problemă mai presantă, pe măsură ce schimbările climatice extind aria de răspândire a acestora. De exemplu, țânțarul tigru, un vector al virusului chikungunya, se răspândește în zone în care insectele nu ajungeau până de curând. „Acest risc afectează din ce în ce mai mulți oameni”, a spus Simard.