De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință

Miriapodul de casă, supranumit popular „gândacul cu multe picioare”, este una dintre insectele care provoacă panică atunci când apare în locuințe. Prezența sa este legată, de regulă, de umiditate și de existența altor insecte.

Prezența unei insecte rapide, cu zeci de picioare subțiri, care se deplasează pe pereți sau chiar pe tavan, poate stârni panică în orice locuință. „Gândacul cu multe picioare”, miriapodul de casă este, de fapt, Scutigera coleoptrata, o specie inofensivă pentru oameni, dar adesea înțeleasă greșit.

De ce apare miriapodul în casă

Originar din zona mediteraneană, Scutigera coleoptrata s-a adaptat foarte bine mediilor urbane, preferând spațiile interioare calde, întunecate și umede. De aceea, este întâlnit frecvent în băi, subsoluri, bucătării sau spații de depozitare, potrivit lovedoco.

Apariția lui în locuință nu este întâmplătoare: miriapodul caută hrană, în special alte insecte precum gândaci de bucătărie, furnici, molii sau chiar păianjeni. Practic, acolo unde există alte insecte, există și șanse mari să apară și el.

Deși nu este un dăunător, aspectul său este unul care provoacă adesea reacții de teamă: corp alungit, culoare galben-gri și până la 15 perechi de picioare foarte lungi. Acestea îi permit să atingă viteze surprinzătoare pentru o insectă, ceea ce îl face greu de observat și de prins.

Este periculos pentru oameni sau animale?

Specialiștii subliniază că miriapodul de casă nu este agresiv și evită contactul cu oamenii. Mușcătura este extrem de rară și apare doar în situații de autoapărare.

Chiar și atunci, veninul este slab și, în general, nu provoacă efecte grave. În cazuri izolate pot apărea reacții locale asemănătoare unei înțepături de albină. Pentru animalele de companie, riscul este practic inexistent.

Deși puțin simpatic la prima vedere, miriapodul este considerat un prădător benefic. El contribuie la reducerea altor insecte nedorite din casă, acționând ca un „filtru natural” împotriva dăunătorilor casnici.

Cum se pot elimina miriapodele din casă?

Chiar dacă nu sunt periculoși, mulți locatari preferă să nu îi aibă în casă. Eliminarea completă este dificilă, însă există metode eficiente de prevenție:

Menținerea curățeniei este esențială, deoarece reduce sursele de hrană ale insectelor de care se hrănește miriapodul.

Reducerea umidității în băi, subsoluri sau bucătării face mediul mai puțin atractiv pentru aceste insecte.

Sigilarea fisurilor și crăpăturilor împiedică pătrunderea lor din exterior.

De asemenea, unele uleiuri esențiale precum mentă, lavandă sau eucalipt pot acționa ca repelent natural, fiind utilizate diluate în zonele problematice.