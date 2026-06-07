search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Miriapodul de casă, supranumit popular „gândacul cu multe picioare”, este una dintre insectele care provoacă panică atunci când apare în locuințe. Prezența sa este legată, de regulă, de umiditate și de existența altor insecte.

Miriapodul de casă, supranumit popular „gândacul cu multe picioare” Foto: Wikipedia
Miriapodul de casă, supranumit popular „gândacul cu multe picioare” Foto: Wikipedia

Prezența unei insecte rapide, cu zeci de picioare subțiri, care se deplasează pe pereți sau chiar pe tavan, poate stârni panică în orice locuință. „Gândacul cu multe picioare”, miriapodul de casă este, de fapt, Scutigera coleoptrata, o specie inofensivă pentru oameni, dar adesea înțeleasă greșit.

De ce apare miriapodul în casă

Originar din zona mediteraneană, Scutigera coleoptrata s-a adaptat foarte bine mediilor urbane, preferând spațiile interioare calde, întunecate și umede. De aceea, este întâlnit frecvent în băi, subsoluri, bucătării sau spații de depozitare, potrivit lovedoco.

Apariția lui în locuință nu este întâmplătoare: miriapodul caută hrană, în special alte insecte precum gândaci de bucătărie, furnici, molii sau chiar păianjeni. Practic, acolo unde există alte insecte, există și șanse mari să apară și el.

Deși nu este un dăunător, aspectul său este unul care provoacă adesea reacții de teamă: corp alungit, culoare galben-gri și până la 15 perechi de picioare foarte lungi. Acestea îi permit să atingă viteze surprinzătoare pentru o insectă, ceea ce îl face greu de observat și de prins.

Este periculos pentru oameni sau animale?

Specialiștii subliniază că miriapodul de casă nu este agresiv și evită contactul cu oamenii. Mușcătura este extrem de rară și apare doar în situații de autoapărare.

Chiar și atunci, veninul este slab și, în general, nu provoacă efecte grave. În cazuri izolate pot apărea reacții locale asemănătoare unei înțepături de albină. Pentru animalele de companie, riscul este practic inexistent.

Deși puțin simpatic la prima vedere, miriapodul este considerat un prădător benefic. El contribuie la reducerea altor insecte nedorite din casă, acționând ca un „filtru natural” împotriva dăunătorilor casnici.

Cum se pot elimina miriapodele din casă?

Chiar dacă nu sunt periculoși, mulți locatari preferă să nu îi aibă în casă. Eliminarea completă este dificilă, însă există metode eficiente de prevenție:

Menținerea curățeniei este esențială, deoarece reduce sursele de hrană ale insectelor de care se hrănește miriapodul.

Reducerea umidității în băi, subsoluri sau bucătării face mediul mai puțin atractiv pentru aceste insecte.

Sigilarea fisurilor și crăpăturilor împiedică pătrunderea lor din exterior.

De asemenea, unele uleiuri esențiale precum mentă, lavandă sau eucalipt pot acționa ca repelent natural, fiind utilizate diluate în zonele problematice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
”Eroii” invizibili ai reciclării. Oamenii care trăiesc din PET-urile orașului
stirileprotv.ro
image
Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie. Care ar fi cauza decesului
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep?! Ce schimbare pun la cale turcii: „Caută un alt antrenor”
fanatik.ro
image
Povestea colegiului ridicat de regele Carol I la Câmpulung Muscel, pe locul unde trebuia să fie construit Peleșul
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
digisport.ro
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Cum să reduci consumul aerului condiționat cu până la 20% în timpul verii. Setarea care face diferența
playtech.ro
image
Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!
fanatik.ro
image
Ucraina ar putea fi o mare victorie pentru Trump. Cele două teorii ale victoriei lui Putin au căzut
ziare.com
image
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
digisport.ro
image
5 fructe pe care nu ar trebui să le speli înainte de a le pune în frigider. Se vor strica mult mai repede
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Se renunță complet la numerar. Țara care își ia adio de la banii cash începând cu 2027
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Horoscop karmic 7–14 iunie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie. Berbecii învață o lecție, Scorpionii închid un capitol important
click.ro
image
Antrenorul Bellei Hadid dezvăluie metoda prin care elimini grăsimea fără să pierzi masă musculară. În ce constă regula 3-2-1
click.ro
image
Sosul delicios care se prepară din doar trei ingrediente. Se potrivește perfect cu orice fel de mâncare
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Horoscop karmic 7–14 iunie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie. Berbecii învață o lecție, Scorpionii închid un capitol important

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom