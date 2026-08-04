Alertă extremă în Tulcea. Radarele MAPN au detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

Locuitorii din județul Tulcea au primit, marți după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

UPDATE MAPN: A fost detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

Ministerul Apărării a transmis un mesaj:

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 4 august, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

Știrea inițială

Autoritățile au recomandat populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de siguranță transmise prin mesajul de alertă.

„ALERTĂ EXTREMĂ. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul!

Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și peterți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Avertizarea vine pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea graniței cu România.

Amintim că, săptămâna trecută, în noaptea de 30 spre 31 iulie, sistemele radar ale Armatei Române au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. În urma situației, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian.

Potrivit MApN, țintele au fost reperate în jurul orei 02.30, iar aeronavele britanice au decolat la ora 02.41. Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopții de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării.

Ulterior, reprezentanții Armatei au precizat că țintele aeriene nu au încălcat spațiul aerian al României.