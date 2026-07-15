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Bolojan explică de ce trebuie adoptate urgent legile PNRR: „4,5 miliarde de euro sunt banii pentru autostrăzi, spitale și școli”

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Premierul interimar Ilie Bolojan susține că adoptarea proiectelor de lege asumate prin PNRR este esențială atât pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor.

Premierul Ilie Bolojan Foto: Mediafax
Premierul Ilie Bolojan Foto: Mediafax

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ILie Bolojan a prezentat trei motive principale pentru care Parlamentul trebuie să adopte reformele convenite cu Comisia Europeană.

Potrivit premierului interimar, România mai are la dispoziție peste 4,5 miliarde de euro fonduri nerambursabile prin PNRR, bani care pot fi accesați doar dacă sunt adoptate reformele și legile asumate.

„De ce e vitală pentru România adoptarea legilor PNRR? Pentru a putea termina investițiile. Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că investițiile finanțate prin PNRR au un impact direct asupra dezvoltării economice și asupra calității vieții. „Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități”, a adăugat premierul interimar.

Al doilea argument invocat de Ilie Bolojan vizează impactul fondurilor europene asupra stabilității economice și a costurilor de finanțare ale României. Potrivit acestuia, PNRR reprezintă un factor important pentru menținerea încrederii agențiilor de rating și a investitorilor internaționali.

„Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol!”, a avertizat Bolojan.

Premierul interimar a precizat că fondurile europene reprezintă o componentă importantă a construcției bugetare din acest an.

„Anul acesta, fondurile europene au o componentă importantă în construcția bugetului. Ceea ce mai avem de încasat reprezintă 1% din PIB și asigură finanțarea unei bune părți din investiții. Doar prin respectarea angajamentelor rămânem o țară recomandată investițiilor”, a afirmat acesta.

Bolojan a subliniat că România va continua să aibă nevoie de finanțare prin împrumuturi și în anii următori, iar costurile acestora depind în mare măsură de ratingul de țară.

„Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară”, a transmis premierul interimar.

Cel de-al treilea motiv invocat de Ilie Bolojan este păstrarea credibilității României în fața partenerilor europeni.

„PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021. Ne-am angajat să facem reforme și să atingem ținte care să facă economia mai competitivă, să avem servicii publice mai bune și să îmbunătățim viața românilor. Îndeplinirea acestor reforme ne permite accesul la fonduri”, a explicat Bolojan.

Acesta a criticat întârzierile în implementarea unor reforme importante și a susținut că măsurile dificile au fost amânate din motive politice.

„Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile. În multe domenii, cum este cel energetic, obiectivele nu au fost îndeplinite. Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea”, a afirmat premierul.

„Nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru”

Ilie Bolojan a insistat că proiectele de lege care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului nu reprezintă inițiative politice ale actualului Executiv, ci obligații asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

„Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană.  Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români. Atașez stadiul proiectelor de bază din PNRR”, a transmis Ilie Bolojan.

Grindeanu acuză „parlamentarii puterii” că nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat miercuri, 15 iulie, că parlamentarii din partidele aflate la guvernare nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR, deși era de datoria lor. 

„Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?! Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Amintim că PSD a anunțat marți, 14 iulie, că nu va vota proiecte de lege care servesc doar intereselor de partid, fără nicio legătură cu interesul național, în numele „salvării banilor europeni” din PNRR sau SAFE.

„Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români”, a transmis Partidul Social-Democrat într-un comunicat.

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