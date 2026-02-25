Criză în spitalele de urgență. Medicii acționează la limită pentru a salva pacienții: „Trebuie să faci improvizaţii”

Secțiile de terapie intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe din întreaga țară sunt supraaglomerate, iar medicii avertizează că nu mai pot face față numărului tot mai mare de pacienți în stare critică. În lipsa paturilor la ATI, bolnavii gravi ajung să fie tratați chiar în camerele de gardă, în condiții improprii îngrijirii intensive.

Situația este dramatică mai ales pentru pacienții care au nevoie de suport respirator. „Primim acelaşi răspuns: toate ATI-urile sunt 0”, a declarat Fiorela Mitoiu, medic șef UPU - Spitalul Pantelimon, pentru Observator News.

În multe spitale, terapia intensivă se face, de facto, în UPU, unde pacienții intubați rămân chiar și săptămâni. „Avem şi până la 2-3 săptămâni de pacienţi staţionari în UPU”, a explicat medicul.

Cele aproximativ 3.000 de locuri din secțiile ATI sunt insuficiente, iar lipsa echipamentelor și a spațiului obligă personalul medical să recurgă la soluții de avarie. „Pacienţii rămân pe brancarde de UPU şi un brancard de UPU nu se compară cu un pat de ATI. Am avut ...pacienţi critici care au rămas şi au primit îngrijirile pe targa SMURD timp de 40 de minute până să poată fi eliberat un brancard”, a declarat Fiorela Mitoiu.

Protocoale încălcate pentru a salva vieți

Medici din mai multe spitale recunosc că sunt nevoiți să improvizeze pentru a trata toți pacienții. Un specialist ATI din zona Moldovei a mărturisit, sub protecția anonimatului: „Trebuie să faci improvizaţii, în sensul că pui pacienţii pe paturi supranumerare, pe tărgi, asta în cel mai rău caz. În mod clar tu ca medic nu poţi decide cine primeşte loc în terapie şi cine nu şi atunci trebuie să-i primeşti pe toţi, că ai paturi sau că nu”.

În aceste condiții, pacienți cu șanse reale de salvare ajung uneori blocați între secții, fără acces rapid la îngrijirea necesară. „Vorbim de terapie intensivă, aici lupta este contracronometru peste o zi s-ar putea să fie prea târziu”, a declarat Radu Ţincu, șef secție ATI-Toxicologie, Spitalul Floreasca.

Măsuri analizate pentru creșterea capacității ATI

Autoritățile discută soluții pentru creșterea capacității sistemului, inclusiv pregătirea medicilor din alte specialități pentru competențe în terapie intensivă și introducerea de paturi ATI în mai multe secții. „Fac competenţa de doi ani de terapie intensivă, suplimentar peste specialitatea lor. Pot să facă 80%, 90% din acţiunile de terapie intensivă pe secţie şi atunci îţi creşte capacitatea”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

De asemenea, este analizată suplimentarea paturilor pentru îngrijiri paliative. „Trebuie să privim spre respectul şi demnitatea umană în momentul morţii”, a subliniat Radu Ţincu. Specialiștii avertizează însă că efectele reale ale acestor măsuri vor apărea abia în următorii ani, după dotări și instruirea personalului medical.