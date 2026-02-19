medlife right medlife right
Rolul esențial al medicului ATI în siguranța pacientului. Dr. Rely Manolescu, MedLife: „Locul cel mai sigur pentru un pacient este blocul operator"

Pentru mulți oameni, anestezia este mai înfricoșătoare decât intervenția chirurgicală în sine. Teama de „a nu te mai trezi din anestezie” este un mit întâlnit la majoritatea pacienților ce urmează a fi supuși unei operații. În realitate, evoluția spectaculoasă din ultimii ani în toate domeniile medicinei și, implicit, în anestezie și terapie intensivă (ATI), a făcut ca actul medical sa confere siguranță ridicată pacientului, atât preoperator, când pacientul este evaluat de o echipă anestezico-chirurgicala, cât și intra și postoperator.

poza CP jpg

În prezent, se pune accent pe o nouă ramură a specialității de ATI și anume medicina perioperatorie, care impune preluarea pacientului și pregătirea acestuia pentru intervenția chirurgicală de către o echipă multidisciplinară, cu 2-4 săptămâni înaintea intervenției, și urmărirea acestuia intraoperator, postoperator imediat, deci, atât când este internat în spital, cât și ulterior, în perioada postoperatorie tardivă, până la 30 zile postoperator sau chiar mai mult.

Dr. Rely Manolescu este medic primar ATI la Spitalul de Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife, doctor în științe medicale, și își face meseria cu pasiune de peste 3 decenii: „În chirurgia ortopedică, noile tehnici chirurgicale și anestezice au schimbat foarte mult abordarea pacientului. Una dintre problemele frecvent întâlnite în chirurgia ortopedică, atât la pacienții tineri, sportivi, la prima intervenție chirurgicală din viața lor, cât și la pacienții vârstnici cu numeroase boli asociate, o constituie anxietatea, care se poate controla prin metode medicamentoase, dar mai ales prin discuții cu medicul anestezist în cadrul consultului preanestezic.”, a afirmat Dr. Rely Manolescu.

Dr Rely Manolescu, MedLife jpeg

Pacientul trebuie văzut din timp, nu în ajunul operației

„Pentru orice operație, pacientul trebuie văzut de anestezist cu cel puțin 7 zile înainte. La pacienții vârstnici, cu proteze de genunchi, șold sau tumori osoase, îi vedem chiar cu 2-3 săptămâni sau chiar cu o lună înaintea intervenției chirurgicale.”, a explicat Dr.  Rely Manolescu. Motivul este simplu, acești pacienți au adesea boli asociate care trebuie atent evaluate si interpretate.

 „Operațiile de protezare sunt intervenții cu risc mare de sângerare, cu risc cardiovascular sau cu risc de tromboză. Nu ne permitem să intrăm într-o astfel de operație fără o pregătire riguroasă.” a mai spus medicul anestezist.

Inima, diabetul, rinichii – nu sunt lăsate la voia întâmplării

Pacienții cu boli cronice sunt evaluați atent și tratați personalizat. „Toți pacienții cu patologii cronice, în urma consultului preanestezic, primesc recomandări fie pentru evaluări interdisciplinare, fie pentru a indica terapii suplimentare în cazul diverselor situații clinice, de exemplu, terapia cu fier pentru anemia feriprivă, sau recomandări privind modul de administrare a medicației personale în perioada preoperatorie. Pacienții cu diabet zaharat, cu patologii cardio-vasculare severe, cu patologie renală cronică avansată sau neurologici, sunt foarte bine monitorizați  intraoperator  – pe lângă monitorizarea standard a funcțiilor vitale, la aceștia, se impune monitorizare hemodinamica invazivă, monitorizare continua a glicemiei, a unor teste de laborator etc.” a spus Dr. Manolescu.

„In Spitalul de Ortopedie si Chirurgie Plastica MedLife avem situații speciale privind pacienții cu insuficientă renală cronică cu dializă pentru care se impune o organizare si coordonare riguroasă cu centrele de dializă. Operația se programează între două ședințe de dializă, iar pacientul este preluat a doua zi și dus din nou la dializă.”

Anestezia loco-regională a schimbat regulile jocului

În ortopedie, anestezia generală nu mai este prima opțiune. Anestezia loco-regionala sau blocurile de nervi periferici sunt opțiuni ideale, atât pentru simplitatea efectuării acestora cu ajutorul ecografiei, cât și pentru controlul durerii postoperatorii, una dintre principalele preocupări ale medicului anestezist în perioada postoperatorie imediată.

„Noi folosim foarte puțin anestezia generală. Cel mai frecvent folosim anestezii loco-regionale – rahianestezie, peridurală, blocuri de nervi periferici – asociate cu sedare.” a precizat Dr. Manolescu.

Avantajele sunt majore, mai ales pentru vârstnici: „La pacienții vârstnici, delirul postoperator reprezintă o mare problema. Numeroase studii actuale precum si experiența proprie arată că folosind anestezia loco-regională, incidența delirului scade semnificativ.”

Anestezia generală rămâne rezervată cazurilor speciale: „Există situații ce impun anestezia generală – chirurgia scoliozei, pacienții cu diverse patologii ce contraindică anestezia loco-regională, chirurgie ortopedică cu risc mare de sângerare, reviziile de proteze, chirurgia tumorală ortopedică.”

Durerea nu mai este o normalitate după operația majora ortopedica

Una dintre cele mai mari temeri ale pacientului este durerea postoperatorie. Strategia de utilizare a  analgeziei preventive multimodale, adică folosirea mai multor tehnici și substanțe analgetice din mai multe clase pentru combaterea durerii,  a redus semnificativ durerea postoperatorie în chirurgia ortopedică. Dr. Manolescu a mărturisit că în cadrul spitalului există protocoale pentru analgezia perioperatorie, realizate pe baza recomandărilor societăților de profil europene și mondiale,  tratamentul durerii începând  înainte de operație:

„Încă de la momentul consultului preanestezic, pacientul primește o schemă de analgezice și continuăm tratamentul și după operație.” a spus medicul. Durerea este monitorizată permanent: „Pacientul este evaluat permanent pe o scală numerică a durerii și tratamentul este ajustat. Avem foarte puțini pacienți cu dureri severe postoperatorii.” a declarat Dr. Rely Manolescu.

„Îmi amintesc de un pacient în vârstă de 39 ani cu necroză de cap femural, cu dureri de aproximativ 1 an, pentru care a primit numeroase terapii și care se prezintă la consultul preanestezic în vederea unei artroplastii de șold. Pacientul a mărturisit că de 1 an nu mai știe de starea normală, cum dormea sau se mișca fără durere. Evoluția acestuia a fost spectaculoasă, prin aplicarea protocolului intern de analgezie și cu suportul terapiei anxiolitice, astfel încât în ziua operației ne întreba „eu de ce mă mai operez?”  

Dintre numeroasele cazuri dificile pe care le-a avut Dr. Manolescu, unul i-a rămas profund întipărit în memorie, cel al unei paciente extrem de fragilă. „O pacientă de 41 de ani cu transplant medular pentru patologie hemato-oncologică, cu numeroase complicații post-transplant, sub tratament imunosupresor și corticoterapie în doze mari, se prezintă cu necroza de cap femural,  necesitând proteza de sold ...”, a povestit medicul.

„Riscurile erau enorme, avea risc mare de sângerare, de infecții, cu prag de durere modificat. A fost nevoie de o pregătire extrem de atentă și de o colaborare foarte strânsă cu medicii hemato-oncologi. În final totul s-a terminat foarte bine. A fost un caz care m-a solicitat enorm, dar care mi-a arătat ce înseamnă munca în echipă.”

Cum se gestionează frica de anestezie

Anxietatea este firească, e de părere medicul: „Și eu, dacă aș fi pacient, aș avea emoții. Suntem oameni si e ceva firesc. Dar medicina a evoluat enorm. Locul cel mai sigur pentru un pacient este in blocul operator. Acolo ai totul la dispoziție, monitorizare medicală continuă, o echipă de profesioniști si echipamente adecvate. Dacă nici acolo nu ești în siguranță, atunci unde?”

Astfel, mitul cel mai periculos „anestezia omoară” este demontat fără ezitare, cu argumente solide, de medicul român, Dr. Rely Manolescu, care după peste 30 de ani de experiență, afirma că: „Anestezia se face astăzi în România in condiții de siguranță maximă, cu monitorizare riguroasă și respectarea tuturor recomandărilor societăților medicale de profil.”

Surse:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38307961/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6461051/

https://link.springer.com/article/10.1186/s13256-025-05177-3

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Prințul Andrew foto profimedia jpg
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
Cal de Foc zodiac chinezesc foto tut az jpg
