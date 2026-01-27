Șefă de la ATI, trimisă în judecată pentru umilirea unei asistente: „Marș afară, pleacă din secția mea, tâmpito!”

Un caz neobișnuit ajunge luna viitoare pe rolul Judecătoriei Oradea: dr. Alexandra Gociu, șefa compartimentului ATI din Maternitatea Spitalului Județean Bihor, urmează să fie judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi jignit repetat o asistentă din subordine, inclusiv în timpul unor intervenții medicale, potrivit eBihoreanul.

Medicul riscă până la șase luni de închisoare și plata unor daune morale de 10.000 de euro.

Plângere penală

În primăvara anului trecut, asistenta Cosmina Mihaela Cîmpan, în vârstă de 38 de ani, a depus o plângere penală în care susține că, începând din septembrie 2023, șefa sa ar fi adoptat un comportament constant jignitor față de personalul medical. În documentele din dosar apar expresii precum „Sunteți sub nivelul mării”, „Proaste”, „Nu vă meritați salariul” sau „Vă zbor pe toate în Județean, unde se face medicină adevărată”.

Potrivit asistentei, ea însăși ar fi fost ținta insultelor în mai multe rânduri. În iulie 2023, dr. Gociu ar fi numit-o „proastă” și i-ar fi spus că nu merită postul pe care îl ocupă. Un alt incident ar fi avut loc în februarie 2024, în sala de nașteri, când medicul i-ar fi cerut să părăsească încăperea, acuzând-o că urma să administreze greșit o injecție și afirmând că i se face „greață când o vede”.

Jigniri în fața pacientelor

O colegă a asistentei, Anca Judea, a relatat procurorilor un episod din 11 aprilie 2024, când, în timpul pregătirilor pentru o operație cezariană, asistenta ar fi fost din nou insultată de șefa ATI, chiar în prezența pacientei și a aparținătorilor acesteia. O altă doctoriță, Felicia Ganea, a confirmat comportamentul, declarând că a auzit expresii precum „Marș afară, pleacă din secția mea, tâmpito!”.

Asistenta a depus la dosar și o înregistrare audio realizată cu telefonul, în care se aud injurii adresate de medic, iar procurorul de caz a confirmat autenticitatea vocii.

Procesul începe în februarie

Judecătoria Oradea a stabilit pentru 26 februarie primul termen al procesului. Dr. Alexandra Gociu, în vârstă de 43 de ani, va fi judecată pentru infracțiunea de purtare abuzivă, asistenta Cosmina Cîmpan fiind parte vătămată în dosar.

Procurorul a renunțat inițial la dosar, dar instanța a întors decizia

Deși a constatat că dr. Alexandra Gociu a comis infracțiunea de purtare abuzivă, în mai 2024, procurorul Georgian Husti a dispus renunțarea la urmărirea penală, invocând lipsa interesului public, recunoașterea parțială a faptelor și faptul că medicul nu are antecedente. A apreciat că jignirile au fost rostite „pe fondul tensiunii actului medical” și că un proces ar presupune costuri nejustificate.

Numai că Judecătoria Oradea a respins soluția, considerând că interesul public este evident, deoarece fapta afectează relațiile de muncă și autoritatea exercitată în mod legal. Instanța a subliniat că eventualele greșeli ale asistentei nu justifică umilirea acesteia în fața pacientelor și că medicul ar fi trebuit să sesizeze organele competente, nu să recurgă la injurii.

După retrimiterea dosarului, procurorul a finalizat ancheta și a trimis-o pe dr. Gociu în judecată.

Asistenta cere despăgubiri și reclamă presiuni

Asistenta Cosmina Cîmpan solicită 3.000 lei daune materiale și 50.000 lei daune morale.

Ea admite o greșeală profesională într-unul dintre incidente, dar susține că nu a avut alte abateri în opt ani de activitate. Asistenta afirmă că, după declanșarea scandalului, s-ar fi confruntat cu atitudini ostile din partea unor colegi.

Medicul Alexandra Gociu a refuzat să comenteze public situația.

În paralel, dr. Gociu a sesizat Comisia de Etică, care a decis mutarea temporară a asistentei la o altă secție ATI, în perioada aprilie - septembrie 2025. Conducerea secției unde a fost relocată a precizat că asistenta nu a creat probleme în perioada de reinstruire.