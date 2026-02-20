search
Vineri, 20 Februarie 2026
Când va fi gata secţia ATI pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie. Anunţul ministrului Alexandru Rogobete

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a verificat stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a făcut precizări privind termenul de finalizare.

Extinderea secţiei ATI pentru nou-născuţi e pe ultima sută de metri. FOTO: Inquam/George Călin
Extinderea secţiei ATI pentru nou-născuţi e pe ultima sută de metri. FOTO: Inquam/George Călin

Vineri, 20 februarie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mers la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, pentru a evalua progresul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți. La finalul vizitei sale, el le-a declarat jurnaliştilor a că lucrările se află într-un stadiu avansat și că estimează finalizarea acestora la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, în termenul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Construcțiile au avansat într-un ritm accelerat. Estimăm că la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, obiectivul va fi dat în folosință, încadrându-ne în termenul prevăzut în PNRR”, a declarat Alexandru Rogobete.

Extinderea secției ATI pentru nou-născuți este considerată esențială în contextul nevoii crescute de locuri în terapie intensivă neonatală, în special pentru cazurile complexe, care necesită intervenții rapide și echipamente performante.

Proiectul prevede suplimentarea capacității secției ATI neonatologie cu încă 20 de paturi destinate nou-născuților aflați în stare critică. În același timp, va fi amenajată o nouă sală de operație, menită să susțină intervențiile chirurgicale complexe necesare în cazurile grave. Investiția include, de asemenea, și dezvoltarea unor spații educaționale moderne, amfiteatre și un centru de training prin simulare pentru personalul medical.

Acest centru va permite instruirea specialiștilor în condiții apropiate de situațiile reale din practica medicală, contribuind la creșterea nivelului de pregătire profesională. Proiectul este finanțat prin PNRR.

Alexandru Rogobete a subliniat că investiția de la „Marie Curie” poate constitui un exemplu de bună practică pentru alte spitale din România şi a evidențiat rolul managementului unității medicale în atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor disponibile.

 „Este rezultatul unui management excepțional și al unei echipe care a știut să valorifice fiecare oportunitate de finanțare, astfel încât investiția să fie finalizată la doar doi ani de la semnarea contractului”, a mai afirmat ministrul.

