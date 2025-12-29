Macron convoacă „Coaliția de voință” pentru garanțiile finale de securitate ale Ucrainei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, la Paris, a unei reuniuni a liderilor statelor din așa-numita „Coaliție de voință”, menită să definitiveze contribuția fiecărei țări la pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina.

Anunțul a fost făcut de liderul de la Élysée într-un mesaj publicat pe platforma X, după o serie de discuții purtate cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, precum și cu mai mulți lideri europeni. Potrivit lui Macron, întâlnirea va avea loc la Paris, la începutul lunii ianuarie.

„Facem progrese în privința garanțiilor de securitate, care vor fi esențiale pentru construirea unei păci juste și durabile”, a subliniat președintele francez.

Anunțul vine în contextul intensificării eforturilor diplomatice legate de încheierea războiului din Ucraina. Recent, în Florida, s-au încheiat negocierile dintre delegațiile ucraineană și americană, după care președintele Zelenski a anunțat continuarea discuțiilor la Washington, în luna ianuarie. Potrivit acestuia, planul de pace în 20 de puncte este agreat cu partea americană în proporție de 90%, în timp ce garanțiile de securitate oferite de Statele Unite ar fi convenite „în proporție de 100%”.

Întâlnirea Trump-Zelenski, comentată de liderii mondiali

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump a fost urmată de o videoconferință cu liderii europeni, care au salutat progresele înregistrate în cadrul negocierilor. Emmanuel Macron a reiterat atunci necesitatea unei reuniuni a „Coaliției celor dispuși” pentru a stabili concret responsabilitățile fiecărui stat implicat.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis la rândul său că discuțiile s-au concentrat pe pași concreți pentru încheierea războiului. „Lucrăm cu toții pentru a obține o pace justă și de durată”, a scris acesta pe X.

Din Polonia, cancelaria președintelui Karol Nawrocki a informat că liderul polonez a subliniat, în cadrul videoconferinței, angajamentul ferm al președintelui american față de procesul de pace și a accentuat rolul-cheie pe care Polonia îl va avea după semnarea unui eventual acord.

„Poziția Poloniei în momentul semnării acordului de pace va fi decisivă. Discuția de astăzi arată că toate aranjamentele privind pacea și securitatea regională trebuie să fie rezultatul unui consens între toate părțile interesate. Determinarea Statelor Unite și unitatea țărilor europene oferă o șansă reală de a pune capăt războiului declanșat de Federația Rusă”, se arată în comunicat.

Mesaje de susținere au venit și de la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat „progresul bun” realizat și a reafirmat disponibilitatea Uniunii Europene de a continua colaborarea cu Ucraina și cu partenerii americani. „Cel mai important element rămâne existența unor garanții de securitate solide, încă din prima zi”, a declarat aceasta.

Premierul Irlandei, Micheál Martin, și-a exprimat speranța că progresele vor duce la o încetare a focului, în timp ce premierul Olandei, Dick Schoof, a subliniat că sprijinul pentru Ucraina rămâne ferm, avertizând totodată că semnalele pozitive din partea SUA trebuie confirmate prin acțiuni concrete ale Rusiei.

„Acum Rusia trebuie să demonstreze că dorește cu adevărat să oprească acest război și că este serioasă în privința negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a transmis Schoof.

Ministrul de Externe al Olandei, David van Weel, a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, iar șeful diplomației cehe, Jan Lipavský, a catalogat drept „optimiste” rezultatele discuțiilor dintre Zelenski și Trump, subliniind că Rusia poartă un război de agresiune de peste 1.400 de zile.

Progrese mici

În pofida acestor semnale, presa internațională rămâne prudentă. Potrivit Sky News, negocierile dintre Zelenski și Trump, desfășurate pe 28 decembrie, nu au adus un progres major. Corespondentul Mark Stone a remarcat că, dincolo de declarațiile despre „progrese semnificative”, pozițiile celor două părți asupra problemelor fundamentale ale războiului au rămas neschimbate.

Totuși, faptul că dialogul continuă și că nu s-a înregistrat un recul al negocierilor este considerat un semnal pozitiv. La finalul discuțiilor, președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să viziteze Ucraina și să se adreseze Parlamentului de la Kiev, dacă acest lucru ar putea contribui la încheierea unui acord de pace.