search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Valeri Zalujnîi ar urma să părăsească postul de ambasador încă din ianuarie. Ce planuri are fostul comandant al armatei ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actual ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, ar intenționa să renunțe la funcția diplomatică chiar de la începutul anului 2026, potrivit informațiilor apărute în presa de la Kiev.

Valeri Zalujnii, fostul șef al armatei ucrainene/FOTO:Profimedia
Valeri Zalujnii, fostul șef al armatei ucrainene/FOTO:Profimedia

Publicația NV scrie, citând surse din rândul politicienilor și diplomaților ucraineni, că Zalujnîi ar fi luat deja decizia de a-și încheia mandatul de ambasador, la mai puțin de doi ani de la numirea sa în funcție.

Surse apropiate de Administrația Prezidențială susțin că, în urmă cu câteva săptămâni, în timpul unei vizite la Kiev, Valerii Zalujnîi i-ar fi comunicat personal președintelui Volodimir Zelenski intenția de a se retrage din post.

Potrivit acelorași surse, fostului șef al armatei i-au fost propuse mai multe poziții-cheie în stat, inclusiv funcția de prim-ministru sau cea de șef al Oficiului Președintelui, însă Zalujnîi nu s-ar fi arătat interesat de aceste variante.

Alți interlocutori ai jurnaliștilor afirmă că generalul a luat în calcul și o eventuală revenire în fruntea Forțelor Armate ale Ucrainei sau o posibilă numire ca ambasador la Washington. Deocamdată, însă, nu ar fi fost luată nicio decizie în acest sens, iar schimbarea actualului ambasador al Ucrainei în Statele Unite nu s-ar afla pe agenda imediată a conducerii de la Kiev.

Valerii Zalujnîi a fost numit ambasador al Ucrainei în Regatul Unit și Irlanda în luna mai 2024, la câteva luni după ce a fost eliberat din funcția de comandant-șef al armatei, într-un moment tensionat al relației sale cu președintele Zelenski.

Numele lui Zalujnîi continuă însă să aibă o greutate politică semnificativă. Potrivit unui sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de „„First Rating System””, la comanda American Political Services, într-un potențial tur doi al alegerilor prezidențiale, mai mulți respondenți ar fi dispuși să voteze pentru Valerii Zalujnîi sau pentru șeful Direcției de Informații Militare, Kirilo Budanov, decât pentru actualul președinte.

În același sondaj, peste un sfert dintre alegătorii care ar participa la alegeri parlamentare au declarat că ar vota pentru o formațiune politică asociată cu numele lui Zalujnîi, deși un astfel de partid nu există în prezent. Pe locul al doilea s-ar clasa un eventual „bloc politic Volodimir Zelenski”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ
stirileprotv.ro
image
Dărâmare prin amânare, în CCR! Bolojan, lăsat în ofsaid: decizia pe reforma pensiilor speciale se va da pe 16 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Asigurarea obligatorie a locuinței se schimbă: apare un nou risc inclus
playtech.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Ai zile libere neluate? Iată când poți cere bani pentru ele
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată