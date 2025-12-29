Radu Drăgușin a revenit la Tottenham ca să plece în altă parte. Fundașul român s-a săturat să fie a cincea roată la căruța londonezilor

În afara lui Cristian Chivu (45 de ani), care termină 2025 pe primul loc în Serie A, un alt român, Radu Drăgușin (23 de an), a avut duminică parte de un final de an reușit. Stoperul a revenit pe teren într-un meci oficial din Premier League, după aproape un an.

Crystal Palace și Tottenham Hotspur s-au întâlnit în runda cu numărul 18 din Premier League. Tottenham s-a impus pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0. Internaționalul român a bifat primele sale minute într-un meci oficial, după o pauză de 332 de zile cauzată de o accidentare. Stoperul a fost introdus pe final, în minutul 86, chiar în locul unicului marcator, Archie Gray. Deși a evoluat doar 12 minute, Drăgușin a câștigat un duel aerian în careul advers și a trimis pe lângă țintă cu o lovitură de cap. În total, a avut 9 atingeri de balon și a pasat mingea de 7 ori, potrivit Opta. Trupa lui Frank obține un nou succes după o serie de două eșecuri la rând și ocupă locul 11 în Premier League, cu 25 de puncte.

Sunt semne bune, având în vedere că stoperul este așteptat să fie titular în primăvară, la barajul cu Turcia. Totuși, Drăgușin este decis să schimbe echipa în această iarnă, pentru că-și dorește un mediu în care să aibă șanse mai multe de a juca, miza sa fiind aceea de a reintra în calcule la echipa națională. Selecționata României va juca pe 26 martie, la Istanbul, în prima finală din drumul spre Cupa Mondială. Până atunci, Drăgușin vrea să-și rezolve problema majoră legată de echipa de club, astfel că e tentat să se întoarcă în Italia. Vestea revenirii lui Drăgușin a ajuns rapid și în Peninsulă.

„Radu Drăgușin s-a întors pe teren după 11 luni. Mai multe echipe din Serie A sunt interesate de el, printre care AS Roma și Napoli“, au notat cei de la tuttomercatoweb.com. Și cei de la violanews.com au scris despre disputa dintre Fiorentina, pe de o parte, și Napoli și Roma, pe de altă parte, pentru Drăgușin. Presa din Italia a mai anunțat că fundașul român și-ar fi dat acordul pentru a reveni la Juventus Torino. În acest scenariu, ar rămâne ca cele două cluburi să bată palma pentru o mutare în ianuarie.