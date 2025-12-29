Tânăr de 21 de ani, prins după ce a fugit de poliție: a sărit din mașina aflată în mers și a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă

Un tânăr de 21 de ani din Băilești a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora și a fugit de la locul controlului, în localitatea Urzicuța, județul Dolj.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj (IPJ), în data de 28 decembrie, ora 20:00, polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Tânărul nu s-a conformat, mărind viteza de deplasare, fapt pentru care a fost urmărit cu semnele acustice și luminoase în funcțiune.

La scurt timp, conducătorul auto a sărit din mașina aflată în mers și a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă într-un grajd de animale. Polițiștii l-au găsit și l-au imobilizat.

Anchetatorii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Dolj, urmând să fie cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis.