Cazurile de infecții cu noile variante Covid, Nimbus și Stratus, cresc vertiginos. Care sunt simptomele

Cazurile de Covid cu noile variante Nimbus și Stratus cresc rapid în Marea Britanie și SUA, cu o rată a infectărilor și a spitalizărilor care s-a dublat de la începutul lunii august.

În România, potrivit datelor de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în săptămâna 22-28 septembrie au fost înregistrate 3.785 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19.

Care sunt principalele simptome

Dr. Aaron Glatt, expert în boli infecțioase din SUA, a declarat pentru Today.com că pacienții se plâng de „dureri severe – ca și cum gâtul lor ar fi acoperit cu lame de ras”.

El a adăugat: „Deși nu este specific Covid-19, această expresie a fost folosită pentru a descrie simptomele de durere în gât la unii pacienți infectați cu cea mai recentă variantă Covid-19.”

Totuși, noile tulpini pot provoca și simptome mai familiare, cum ar fi dureri de cap, tuse, oboseală și nas care curge sau este înfundat.

Experții subliniază că nu sunt mai periculoase decât versiunile anterioare, însă mutațiile genetice fac ca acestea să se răspândească mai ușor.

UKHSA recomandă oricui prezintă simptome să stea acasă dacă este posibil și să evite contactul cu persoanele vulnerabile. Cei care trebuie să iasă sunt sfătuiți să poarte mască.

Aceasta a precizat: „Dacă aveți simptome ale unei infecții respiratorii, cum ar fi Covid-19, și aveți febră sau nu vă simțiți suficient de bine pentru a merge la serviciu sau a desfășura activități normale, ar trebui să evitați contactul cu persoanele vulnerabile și să stați acasă dacă este posibil.”

Studiu controversat pe tema vaccinurilor

Creșterea cazurilor survine la doar câteva zile după ce un studiu controversat din Coreea de Sud a susținut că vaccinurile Covid „ar putea crește riscul de cancer”.

Publicat în Biomarker Research, studiul nu a explicat cum ar putea dozele să declanșeze boala.

Experții au respins concluziile drept „superficial alarmante”, avertizând că acestea sunt exagerate. Oamenii de știință au subliniat în repetate rânduri că nu există dovezi credibile că vaccinurile Covid interferează cu supresoarele tumorale sau favorizează dezvoltarea cancerului.