Ce este Covid „Stratus” și care sunt diferențele față de tulpinile anterioare

Un medic de la Universitatea din Salford a analizat în detaliu simptomele coronavirusului „Stratus”.

Un profesor de științe biomedicale a făcut lumină asupra a două variante emergente ale coronavirusului, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la răspândirea și simptomele acestora. Tulpina, cunoscută sub numele de Stratus, are două variante - XFG și XFG.3 - care au fost descoperite pentru prima dată în luna ianuarie a acestui an.

Până în iunie, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că XFG este „sub supraveghere” pe fondul „creșterii proporțiilor la nivel global”. Iar până pe 3 septembrie, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a raportat o creștere de 7,1% a cazurilor de coronavirus în Anglia comparativ cu șapte zile mai devreme, deși nu este clar câte persoane sunt afectate de tulpina XFG, scrie Mirror.

Ce sunt tulpinile de coronavirus Stratus?

Potrivit dr. Nye, se crede că Stratus provine din varianta Omicron a coronavirusului original. Deși a beneficiat de o largă mediatizare în timpul verii, acesta a fost identificat pentru prima dată în ianuarie și, de atunci, s-a înregistrat o creștere a numărului de infecții raportate.

În prezent, Stratus a depășit în mare măsură alte variante ale bolii, devenind cea mai comună formă în diverse locuri. Cu toate acestea, variantele de orice fel nu sunt o noutate, deoarece bolile se schimbă constant în timp.

„Probabil că cel mai bine este să începem cu faptul că coronavirusul pare să se fi stabilit acum ca o boală sezonieră, la fel ca gripa, ceea ce era de așteptat”, a spus dr. Nye. „Pe măsură ce imunitatea conferită de vaccinuri se estompează și se răspândesc noi variante, vom asista la o creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Variantele bolilor nu sunt nici ele o noutate, există aproape 150 de variante ale virusului „gripei”, de exemplu.”

Coronavirusul Stratus provoacă simptome diferite?

Mulți dintre noi am ajuns să știm că temperatura ridicată, tusea continuă și pierderea mirosului sau a gustului se numără printre diversele semne „tipice” ale coronavirusului. Se crede că XFG și XFG.3 provoacă simptome „aproape identice” cu acestea, deși durerile de gât și răgușeala pot fi mai severe.

Dr. Nye a continuat: „În majoritatea cazurilor, este aproape identic. Cu toate acestea, persoanele infectate cu această variantă tind să aibă dureri de gât foarte puternice și voce răgușită, în comparație cu alte simptome mai generale, precum tuse, febră și dureri. Bolile înregistrează întotdeauna creșteri atunci când copiii se întorc la școală, deoarece contactul strâns și nivelul adesea mai scăzut de igienă personală se combină. Cu toate acestea, această versiune are mai multe șanse să vă îmbolnăvească, deoarece pare să poată evita sistemul imunitar chiar dacă ați mai avut-o înainte. Acest lucru face ca vaccinurile anterioare să fie mai puțin utile, ceea ce face ca vaccinarea regulată împotriva celui mai recent coronavirus să fie și mai importantă. Gândiți-vă la asta ca la actualizarea telefonului pentru a obține cea mai bună experiență posibilă.”

Este coronavirusul Stratus periculos?

Deși coronavirusul este acum o boală incredibil de comună, dr. Nye a subliniat că este în continuare important să se ia măsuri de precauție. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bebelușii și adulții cu afecțiuni medicale preexistente sau cu sistemul imunitar slăbit sunt expuși unui risc mai mare de complicații grave ale coronavirusului.

Prin urmare, dacă credeți că sunteți bolnav de orice formă de coronavirus, este important să vă testați și să vă autoizolați. Dr. Nye a rezumat: „Deși coronavirusul este acum o boală foarte comună, este încă periculos pentru un procent mare din populație. Așadar, dacă credeți că aveți coronavirus, testarea și izolarea ar trebui să aibă loc în continuare, același sfat se aplică și dacă aveți orice altă boală.”