Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare

Zhang Zhan, jurnalista care a documentat începuturile pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare. Organizațiile internaționale pentru libertatea presei vorbesc despre o persecuție flagrantă.

Zhang Zhan, în vârstă de 42 de ani, a devenit cunoscută în 2020 după ce a publicat relatări și imagini din spitalele supraaglomerate și străzile pustii ale orașului Wuhan, unde izbucnise epidemia de COVID-19. În decembrie același an, ea a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru „provocare de certuri și tulburarea ordinii publice”, acuzație frecvent folosită de autoritățile chineze împotriva criticilor.

O nouă sentință, după doar trei luni de libertate

Potrivit Reporteri Fără Frontiere (RSF), vineri, Zhang a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare. Fosta jurnalistă fusese eliberată în mai 2024, dar a fost rearestată după doar trei luni și plasată în Centrul de Detenție Pudong din Shanghai, potrivit News.ro.

RSF explică faptul că noua sentință a venit după ce Zhang a continuat să vorbească despre abuzurile privind drepturile omului în China, inclusiv pe platforme din străinătate. Fosta ei avocată, Ren Quanniu, a reacționat pe rețeaua X: „Acuzațiile sunt nefondate și reprezintă o formă de persecuție pentru activitatea ei jurnalistică”.

Reacții internaționale

Atât RSF, cât și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor au cerut eliberarea imediată a jurnalistei, calificând procesul drept „o persecuție flagrantă”.

China continuă să fie statul cu cei mai mulți jurnaliști închiși din lume. În prezent, cel puțin 124 de reporteri se află în detenție, iar țara ocupă locul 178 din 180 în Indexul Libertății Presei RSF pe 2025.