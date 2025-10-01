Video Trump, ironii după ce Robert F. Kennedy Jr. a strănutat în spatele lui: „Sper că n-am luat COVID acum!”

Donald Trump a făcut o glumă pe seama secretarului său pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr, în timpul unei conferințe de presă la care a participat alături de directori din industria farmaceutică.

În timp ce răspundea la o întrebare despre prețurile medicamentelor, Trump a fost întrerupt de Kennedy, care a strănutat. „Sănătate, Bobby”, i-a spus președintele, iar apoi a adăugat ironic: „Sper că n-am luat COVID acum!”.

În sală se afla și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, către care Trump s-a întors imediat: „Are Paxlovid, dă-mi și mie un Paxlovid acum!”, făcând referire la medicamentul antiviral folosit pentru tratarea simptomelor COVID-19, relatează People.

Gluma a readus în atenție experiența lui Trump cu virusul. El a fost președinte în timpul debutului pandemiei, în 2020, și s-a infectat în toamna aceluiași an, după un focar la Casa Albă. Potrivit memoriilor fostului său șef de cabinet, Mark Meadows, Trump ar fi avut un test pozitiv chiar înaintea primei dezbateri cu Joe Biden, însă rezultatul nu a fost făcut public.

Ulterior, după un test negativ, Trump a continuat să participe la evenimente, inclusiv întâlniri cu militari și un miting în Pennsylvania. Pe 2 octombrie 2020, a anunțat oficial că el și soția sa, Melania, sunt infectați.

Controverse există și în jurul lui Robert F. Kennedy Jr., actualul șef al Departamentului Sănătății. În mai 2025, acesta a decis să elimine vaccinul anti-COVID de pe lista imunizărilor recomandate copiilor sănătoși și femeilor însărcinate, ca parte a programului său „Make America Healthy Again”, dezvoltat împreună cu Trump.

Luna următoare, HHS a trimis Congresului un document de justificare a deciziei, bazat pe studii nepublicate sau contestate, care prezentau într-o lumină incorectă riscurile vaccinării. Documentul sugera o legătură între vaccin și afecțiuni cardiace precum miocardita, deși cercetările actualizate au arătat că aceste complicații sunt mai frecvente în urma infectării cu COVID, indiferent de statutul de vaccinare.

„Acesta este tiparul lui RFK Jr.: ori selectează doar ce îi convine din știința validă, ori se bazează pe pseudoștiință ca să-și susțină ideile. O face de 20 de ani”, a declarat dr. Sean O’Leary, președintele Comitetului pentru Boli Infecțioase al Academiei Americane de Pediatrie, pentru KFF Health News.