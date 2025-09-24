search
Un nou virus, cu o rată de mortalitate de până la 70%, ar putea amenința umanitatea. Ce este „boala X”

0
0
Publicat:

Experții Organizației Mondiale a Sănătății și-au exprimat îngrijorarea că pandemia Covid-19 a fost doar un preludiu al unei epidemii mult mai mortale care ar putea izbucni în viitor.

Test virus FOTO: Shutterstock
Test virus FOTO: Shutterstock

Pandemia de Covid-19 a provocat aproximativ 1,2 milioane de decese, dar, în mod îngrijorător, experții se tem că aceasta a fost doar un „semnal de alarmă” pentru ceea ce urmează să vină.

Deși cea mai gravă parte a pandemiei a trecut, aceasta încă nu s-a încheiat, o nouă variantă răspândindu-se în Marea Britanie în ultimele săptămâni.

Dar, experții spun că un alt virus, cu potențialul de a provoca mult mai multe daune, pândește în umbră, scrie Mirror.

Pentru a înțelege de unde ar putea proveni această pandemie mortală și ce măsuri se iau pentru a o preveni, dr. Chris Van Tulleken a realizat un film pentru BBC intitulat „Disease X: Hunting the Next Pandemic” (Boala X: În căutarea următoarei pandemii).

El a participat la o ședință zilnică la sediul OMS din Geneva, alături de experți din Africa, Asia și America, care au raportat toate focarele locale de boli care ar putea provoca daune pe scară mai largă.

Unele dintre acestea au rate de mortalitate îngrozitoare. De exemplu, un focar de gripă aviară în Vietnam a avut doar 129 de cazuri confirmate, dar a provocat deja 65 de decese.

Organizația a remarcat că au existat o serie de cazuri de febră galbenă, în special în Bolivia, Brazilia, Columbia, Ecuador și Peru, unde din 144 de cazuri, 56 au fost fatale.

Doctorul Margaret Harris explică faptul că OMS monitorizează constant potențialele amenințări din întreaga lume și a prezentat bolile care îngrijorează în mod special experții. Ea a explicat:

Boala X este un termen pe care l-am inventat în 2018 pentru a descrie un agent patogen necunoscut, unul cu potențialul de a provoca o pandemie globală gravă.”

Deși Covid a început ca o boală X, nu este singura. Chris adaugă că experții monitorizează deja focare ale mai multor boli necunoscute, pentru care nu există încă un tratament cunoscut și nici limite cunoscute. Una dintre cele mai grave, se teme el, este Henipavirusul.

Virușii, prin natura lor, tind să devină mai puțin periculoși în timp, deoarece tulpinile mai puțin letale se răspândesc mai ușor și le înlocuiesc pe cele mai fatale. Dar, având în vedere viteza cu care se desfășoară transportul aerian la nivel mondial, transmiterea unei pandemii mortale ar putea depăși cu ușurință declinul natural al nivelului de amenințare al unei boli.

Dr. Harris spune că următoarea „Boală X” ar putea apărea de oriunde și ar putea provoca decese în masă înainte ca experții să poată reacționa. Ea avertizează: „Rezultatul ar putea face ca pandemia de Covid-19 să pară ușoară”.

Nu numai virusurile, ci și bacteriile și infecțiile fungice ar putea fi responsabile pentru următoarea amenințare la adresa umanității. Chris a continuat: „Ar putea fi o versiune modificată, mutantă, a ceva ce cunoaștem destul de bine sau ar putea fi un agent patogen complet nou, unul pe care nici măcar nu ni l-am imaginat vreodată”.

Alături de medicina modernă se află agricultura modernă, iar Chris spune că riscurile ca o boală să treacă de la animale la oameni sunt în creștere.

El citează exemplul unui sat din Malaezia „distrus” de o epidemie de Henipavirus în anii 1990, după ce boala s-a răspândit de la porci la îngrijitorii lor umani.

„Zona a fost pusă în carantină de trupe armate pentru a limita răspândirea epidemiei. Virusul are o rată de mortalitate înregistrată între 40 și 75%, iar pagubele pe care le-ar putea provoca dacă ar începe să se răspândească la nivel internațional sunt incalculabile.

Un nou studiu a descoperit, de asemenea, elemente ale virusului la liliecii australieni, sporind temerile că acesta ar putea deveni transmisibil pe cale aeriană.

Între timp, gripa aviară H5N1, mai răspândită, care s-a propagat deja la vacile dintr-o fermă uriașă din Texas, este cunoscută pentru faptul că a infectat lucrători agricoli și veterinari. Există îngrijorări că milioane de litri de lapte crud vândut pentru consumul uman au fost contaminați cu virusul.

Nu s-au înregistrat probleme grave din cauza acestei contaminări, dar gripa aviară este acum „mai aproape de potențialul pandemic decât a fost vreodată”, spune Chris.

Experții de la sediul OMS nu pot spune încă în ce direcție va evolua virusul. Dar ei monitorizează situația în fiecare zi.

