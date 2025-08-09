Ministrul Alexandru Rogobete: România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galațiul este un exemplu de performanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, mai multe spitale din județul Galați. „Ceea ce altădată părea imposibil, devine realitate”, a spus oficialul.

„România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR – iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor. La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde. Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni. Sunt finanțate ambulatorii moderne, echipamente de înaltă performanță, secții de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea completă a sistemului sanitar”, a transmis ministrul Rogobete, după o vizită maraton în județul Galați.

Alexandru Rogobete a fost pe șantierul viitorului spital din orașul Tecuci construit în cadrul unui proiect al Consiliului Județean Galați. De asemenea, ministrul a vizitat Spitalul Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan", toate din orașul Galați.

Ministrul Alexandru Rogobete a vizitat și Spitalul de Boli Infecțioase din Galați, unde i-au fost prezentate investițiile realizate în spații noi, moderne și dotate cu aparatură de ultimă generație.

„Printre echipamentele cele mai importante se numără tomograful în coerență optică, esențial pentru depistarea cancerului de piele și a altor afecțiuni inflamatorii cutanate, dar și alte tehnologii moderne care sprijină diagnosticul și tratamentul pacienților. Am discutat, de asemenea, despre proiectele viitoare care vor aduce servicii medicale la standarde europene, asigurând condiții optime pentru toți cei care ajung aici.Prin aceste investiții, continuăm să construim un sistem medical solid, care să devină un model de excelență pentru întreaga regiune”, a declarat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

„Sunt alături de toți medicii de bună-credință și de toți colegii care se comportă cu respect față de pacienți. Pacienții trebuie să fie auziți, iar părerea lor trebuie să conteze în felul în care organizăm sistemul. Ministerul Sănătății rămâne partenerul județului Galați pentru dezvoltarea continuă a unui pol medical puternic în regiune. Nu ne oprim aici! Îl felicit încǎ o datǎ pe domnul Președinte al Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea pentru viziune și determinare! Încrederea ne face bine”, a mai transmis Rogobete.