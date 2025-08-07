Ministrul Sănătății anunță că în România se fac 24 de spitale noi. Alexandru Rogobete a făcut rost de bani ca să le termine. Cine le plătește

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că toate cele 24 de spitale incluse inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor putea fi construite. El a subliniat că au fost identificate resursele financiare necesare pentru a continua fiecare dintre proiectele aprobate în cadrul planului, a declarat în emisiunea Talk B1, moderată de Alex Vlădescu la B1 TV.

O parte din proiectele spitalelor noi, salvate cu ajutorul banilor de la UE

„Ieri am avut o întâlnire bună, foarte constructivă, spun eu, cu ministrul Fondurilor Europene, căruia îi mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care o avem în ultima perioadă, de când am preluat portofoliile, și am găsit soluții pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.

Este o informație extraordinar de importantă, pentru că, până la urmă, sigur este important să discutăm și tehnic, și să evaluăm progresul PNRR, dar eu cred că pentru oameni și pentru pacienți, și pentru întreg sistemul, mai important decât orice este faptul că am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR.”

Unde au fost găsiți bani în plus pentru spitalele din afara PNRR

În PNRR vor rămâne în limita bugetului estimat, aprobat, cred că negocierea este încă în curs, nu știu dacă s-a finalizat, dacă s-a finalizat la Comisia Europeană, atunci vorbim despre 8 unități sanitare, care se construiesc cu bani 100% din PNRR, după care, diferența pentru următoarele unități sanitare și aici mă refer pentru cele aflate deja în construcție, intenționăm să le finanțăm cu bani din programul operațional Sănătate, unde, atenție, discutăm despre fonduri europene nerambursabile.

O parte din bani vor veni din programe naționale cu bani de la Banca Europeană de Investiții

Deci nu discutăm despre niciun împrumut suplimentar, urmând ca diferența de la 19 până la 24 să fie finanțate din Programul Național pentru Investiții în Infrastructura de Sănătate, unde, într-adevăr, există în spatele acestui program național aprobat în anul 2024 o sursă de finanțare credit de la Banca Europeană de Investiții.

Dar, una peste alta, discutăm despre continuarea unor proiecte. Mă bucur că am reușit să găsim soluții pentru acoperirea acestor costuri și continuăm, până la urmă, proiectele care vor aduce pentru prima dată în ultimii 35 de ani pentru construcția de spitale noi”, a conchis ministrul Sănătății.

„În Planul Național de Redresare și Reziliență, indicatorul Comisiei Europene era de a construi minim 19 unități sanitare sau corpuri noi de clădiri în cadrul spitalelor existente.

Noi am aprobat spre finanțare 24 de astfel de obiective, pentru că ne-am așteptat la acea perioadă ca o parte din ele să se blocheze din N motive”, a precizat ministrul.

Primele spitale noi pentru prima dată în 35 de ani

„Aș vrea să vă explic acest program pentru construcția de spitale noi. De la începutul lui, din 2022, și până astăzi, în prezent. Și aș începe cu o mențiune importantă și anume, vă rog, nu uitați că este pentru prima dată în ultimele 3 decenii, când în România se construiesc spitale noi.

Este o realitate, nu este teza mea. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi.

Da, normal, ne lăudăm cu asta pentru că este o mare realizare. Este o mare realizare, pentru prima dată în ultimii 35 de ani. Le veți vedea. De exemplu, anul acesta veți vedea Cluj, Bistrița, Centrul de Arși de la Timișoara – primele spitale noi construite în ultimii 35 de ani.”

Câte șantiere sunt deschise acum pentru realizarea spitalelor promise

„În momentul de față sunt 15 șantiere, nu 12. N-am spus 12 niciodată. Sunt 15 șantiere aflate în construcție, din care 12 se află în termenul din PNRR, adică au contractul de execuție semnat până în iulie 2026.

Celelalte 3 au termenul de execuție depășit de termenul din PNRR”, a mai precizat Rogobete.