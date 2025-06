Cristian Ghinea îl face „leneș” pe ministrul Sănătății: un singur spital din PNRR poate fi gata la termen, din 24. „România ratează o şansă istorică”

România "ratează o şansă istorică", în condiţiile în care doar un spital din cele 24 prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va putea fi gata la termen, apreciază senatorul USR Cristian Ghinea.

El îi reproşează ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, că ar fi fost "leneş, incompetent şi iresponsabil".

Precizările vin în contextul informaţiilor privind tensiunile care ar fi apărut, miercuri, la discuţiile pentru formarea viitorului guvern.

"Văd mult interes pentru dezbaterea de idei pe care am avut-o aseară la guvern cu ministrul Rafila. Lucrurile sunt mult exagerate faţă de discuţia reală. Nu am ce să comentez decât atât. Am reuşit să avem finanţarea a 24 de spitale în PNRR. Un miliard jumătate de euro. După 4 ani de implementare în care Rafila a fost ministru, Comisia Europeană a dat în scris că un singur spital poate fi gata la termen şi că restul trebuie scoase din PNRR. România ratează o şansă istorică pentru că am avut un ministru leneş, incompetent şi iresponsabil. Restul este gargară şi tupeu", scrie Ghinea, joi, pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a apreciat, joi dimineaţă, că unii participanţi la negocierile pentru formarea viitorul guvern ar avea o abordare neserioasă, scrie Agerpres.

Întrebat care a fost nivelul discuţiei, el a replicat: "Interesant, din anumite puncte de vedere: serios, din partea unora, neserios, din partea altora".

Alexandru Rafila a negat că ar fi avut o "discuţie tensionată" cu senatorul USR Cristian Ghinea, dar şi că l-ar fi acuzat pe acesta de fraudă cu fonduri europene.

"Cu domnul Ghinea nu am avut nicio discuţie tensionată. Dânsul are de obicei discuţii tensionate. (...) Cred că nu a înţeles. Dânsul înţelege foarte greu, în general, când vorbeşte altcineva", a spus Rafila într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Victoria.

Întrebat dacă liderul UDMR, Kelemen Hunor, le-ar fi recomandat "terapie" participanţilor la discuţii, Alexandru Rafila a răspuns: "Mie nu mi-a recomandat domnul Hunor terapie. Nu ştiu cui. Întrebaţi-l pe dânsul".