Marți, 19 August 2025
Adevărul
Analiză Cât de gravă este noua tulpină COVID-19 „Stratus” și cum afectează copiii. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom, adesea neglijat

Publicat:

O nouă tulpină de COVID-19, denumită Stratus (XFG), se răspândește accelerat la nivel global, stârnind îngrijorare în rândul populației și al specialiștilor. În România, medicii atrag atenția că noua variantă poate ataca fatal categoriile de populație vulnerabile și aici se referă mai ales la copii. „În ultima săptămână, în fiecare zi au fost confirmate câte 8,10,12 cazuri de COVID la copii foarte mici. În momentul acesta, pacienții noștri foarte mici cu SARS-CoV-2 se află în secția noastră de izolare și pot să spun că aproape un etaj întreg este plin. Cel mai mic are doar 20 și ceva de zile”, atrage atenția medicul Mihai Craiu.

Medic în combinezon albastru cu mască și fetiță cu mască
Noua tulpină COVID-19 „Stratus”, periculoasă pentru copii FOTO Arhivă

Noua tulpină Stratus (XFG), derivată din Omicron, a devenit dominantă în India încă din primăvară și este prezentă deja în SUA, unde reprezintă 14% din infectări, dar și în mai multe state europene.

În Asia de Sud-Est s-a remarcat o creștere concomitentă a infectărilor și a spitalizărilor. OMS o clasifică drept „variantă aflată sub monitorizare”, subliniind că nu provoacă forme mai severe de boală, însă prezintă o capacitate crescută de transmitere și o posibilă scădere a eficienței vaccinurilor. Medicii români confirmă că simptomatologia este mai ușoară.

Este chiar o variantă mai blândă a Omicronului, care a fost oricum mai bine tolerat față de tulpina Delta și ce am avut anterior. Virusul a suferit modificări, circulând în natură. Cel mai probabil și vaccinarea a contribuit în primă fază la obținerea unei imunități parțiale. E adevărat că, după o vreme, redevenim sensibili, a explicat Tatiana Dejoianu, medic specialist epidemiologie la Centrul de Diagnostic și Tratament „Dr. Victor Babeș” din București, în exclusivitate pentru Adevărul.

Aceeași opinie este împărtășită și de Prof. univ. dr. Doina Azoicăi.

Noua tulpină nu poate să fie o tulpină care să dea manifestări precum cele ale tulpinii inițiale”, asigură președinta Comisiei de Epidemiologie a Ministerului Sănătății, contactată de Adevărul. 

Copiii, în prim-planul îngrijorărilor

Deși adulții trec mai ușor prin boală, medicii pediatri trag un semnal de alarmă pentru copiii foarte mici.

Problema e pentru cei care fac prima oară în viața lor boala aceasta. Copiii foarte mici, care nu au nici anticorpi și nici nu s-a pus problema de vaccinare în România”, atrage atenția Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie la INSMC și fondatorul platformei „Spitalul Virtual pentru Copii”.

Dr. Tatiana Dejoianu confirmă că manifestările sunt mai vizibile mai frecvent și mai sugestiv în cazul copiilor.

Simptomele includ febră, dureri în gât, tuse, eventuale tulburări digestive: diaree, dureri abdominale, chiar vărsături.

Acela este momentul în care părinții se alarmează și ajung la medic. Din practica sa zilnică, medicul pediatru, Mihai Craiu, spune că situația este deja alarmantă:

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă
„În ultima săptămână, în fiecare zi au fost confirmate câte 8,10,12 cazuri de COVID la copii foarte mici. În momentul acesta, pacienții noștri foarte mici cu SARS-CoV-2 se află în secția noastră de izolare și pot să spun că aproape un etaj întreg este plin. Cel mai mic are doar 20 și ceva de zile”, a detaliat specialistul.

El descrie tabloul clinic al acestor pacienți ca fiind următorul: Mă refer la sugari și la copii de un an, un an și jumătate, care n-au apucat să facă în valurile anterioare. Cei mai mulți fac febră mare, dureri de burtă și diaree”.

Tusea și răgușeala, cele mai frecvente simptome ale adulților

Comparativ, adulții prezintă simptome mai ușoare, precum durere de gât, răgușeală, tuse ușoară sau oboseală, iar febra este mai rar întâlnită.

Adesea, simptomele sunt ignorate și confundate cu cele ale unei răceli obișnuite.

La adulți, cel mai frecvent au fost fenomene mai ușoare: ceva tuse, laringită, răgușeală, schimbare de voce. Durerea de gât este destul de evidentă. Eventual, acest lucru i-a adus la medic, febra mai puțin. Simptomele pot fi confundate cu ale unei răceli obișnuite. Mai rar se întâmplă să facă și adulții febră, la unii dintre ei mai persistă starea aceea de oboseală, durerile de mușchi, articulații, durerea de cap, prezente la formele mai severe de COVID, adaugă Tatiana Dejoianu.

Vulnerabilitatea vârstnicilor și a bolnavilor cronici

Deși pentru un adult sănătos, noua formă de SARS-CoV-2 nu ar trebui să ridice probleme deosebite, lucrurile se pot complica, în mod îngrijorător, pentru persoanele din categoriile vulnerabile.

Dacă în cazul copiilor problema este lipsa imunității dobândite, pentru vârstnici riscul derivă din bolile preexistente.

La cei vârstnici și cu boli cronice se poate observa o agravare bruscă a stării generale sau a afecțiunilor preexistente”, avertizează medicul epidemiolog, Tatiana Dejoianu.

Astfel, tabloul epidemiologic este împărțit între forme ușoare la populația generală și riscuri crescute la extremele de vârstă sau la persoanele cu imunitate scăzută.

Metode de tratament și cea mai frecventă greșeală

Medicii subliniază că tratamentul nu diferă semnificativ față de cel aplicat în cazul altor viroze respiratorii.

„Antiviralele folosite pentru tratamentul COVID și al virozelor: Paracetamol/ antiinflamatorii, hidratare”, spune Tatiana Dejoianu.

Mihai Craiu atrage atenția asupra unei greșeli frecvente:„Mesajul cel mai puternic este că boala nu poate fi tratată cu antibiotice. Mulți părinți au venit la spital pentru a primi antibiotice, deoarece de la farmacie nu puteau lua decât cu prescripție medicală.”

Această problemă apare adesea dintr-o confuzie între viroze și infecții bacteriene. Antibioticele sunt eficiente doar împotriva bacteriilor, nu și a virusurilor precum SARS-CoV-2.

Utilizarea nejustificată a antibioticelor nu numai că este inutilă în tratamentul COVID-19, dar crește riscul de rezistență bacteriană, ceea ce face ca viitoarele infecții bacteriene să fie mai greu de tratat.

Cât de eficientă mai este vaccinarea

Un punct sensibil rămâne cel al vaccinării. Dacă vaccinurile dezvoltate în pandemie vizau tulpinile mai agresive, de la cea inițială, până la varianta Delta, eficiența este mult mai redusă, în prezent, în fața variantei Stratus.

Sunt totuși câțiva ani. De altfel, erau eficiente pentru tulpinile acelea severe, mai puțin pe ce circulă acum. Tot timpul se încearcă producerea unor vaccinuri care să acopere tulpinile nou-apărute. Uneori, apre că virusul se modifică mai repede decât producția de vaccinuri. Ce avem în momentul acesta nu protejează neapărat pentru tulpina circulantă, explică Dr. Dejoianu.

Despre modul în care virusul s-a modificat și a dezvoltat noi tulpini de-a lungul anilor, a vorbit și medicul pediatru, Mihai Craiu:

„Antigenele de suprafață, care funcționează exact ca podoabele vestimentare la o persoană sau coafura la doamne, se modifică periodic, pentru a nu mai fi recunoscută, cu ușurință, de sistemul imunitar. Fenomenul, în sinea lui, se numește drift (derivă) și shift (schimbare) antigenic. Cu schimbări mai mici, foarte frecvente sau cu schimbări mai, mai rare. ”

Testele de laborator confirmă că vaccinurile oferă în continuare o protecție împotriva formelor severe și a spitalizării, chiar dacă nu previn complet infecția.

Mai multe cazuri decât arată datele statistice

Oficial, în România nu exsită, momentan, o raportare alarmană a numărului de cazuri, însă medicii avertizează că datele actuale pot să nu reflecte realitatea.

corona test covid jpg

Cred că virusul circulă la noi în țară chiar mai mult decât ne imaginăm, doar că nu ajung toți la spital să se testeze. Sunt mulți care se autotestează, la domiciliu. Testele nu ies întotdeauna pozitive de la primele semne. De multe ori, cam în a doua, a treia zi de evoluție se pozitivează, punctează Tatiana Dejoianu.

Dacă facem referire la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” din București, o estimare de cazuri confirmate ar fi unul din 5.

Medicul epidemiolog susține că „din 10-15 persoane care s-au prezentat au fost 3 cazuri pozitive.

Totodată, ea recomandă testarea imediată, în cazul persoanelor care știu că au în familie persoane în vârstă, persoane cu boli cronice, boli cardiace, diabet, neoplazii, sau urmează tratamente care scad imunitatea.

Prevenția și lecțiile uitate din pandemie

Deși noua tulpină nu are gravitatea formelor anterioare, specialiștii reamintesc importanța măsurilor de prevenție.

„Să evităm spațiile aglomerate și închise, pe cât se poate să stăm cât mai mult afară, în aer liber. Să purtăm mască dacă îi vizităm pe cei vulnerabili și să ne izolăm pe cât posibil dacă avem semne de răceală. Dacă putem să lucrăm de acasă este mai bine și pentru noi și pentru cei din jur”, recomandă Tatiana Dejoianu.

Medicul pediatru, Mihai Craiu, completează lista recomandărilor, în cazul copiilor:

„Trebuie avut grijă la mâini și la suprafețele cu care copiii intră în contact. Sunt tot felul de chestii mici pe care le-am uitat din pandemie: nu prea ne mai spălăm pe mâini, nu mai stăm la o oarecare distanță de cineva care strănută sau tușește și se întorc înapoi virusurile”.

Predicție: Când ar putea apărea un vârf al manifestării

Epidemiologii estimează că numărul cazurilor va crește odată cu finalul concediilor și începerea școlilor. În prezent, locurile aglomerate, favorizează răspândirea infecției.

„Probabil că o să fie un vârf de formă la încheierea concediilor, la începerea școlilor. S-ar putea să avem mai multe cazuri, să se solicite mai mult testarea”, este de părere Tatiana Dejoianu.

Deocamdată, observația specialiștilor este că nici în România, nici pe plan mondial nu s-a semnalat o virulență deosebită sau o agresivitate mare a virusului.

