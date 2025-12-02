O legumă considerată „superaliment” câștigă teren în România și atrage tot mai mulți cumpărători. La cât pot ajunge încasările pe hectar

O legumă foarte sănătoasă, până de curând cultivată doar în alte țări, începe să atragă tot mai mulți fermieri din România. Are beneficii pentru inimă, memorie și sistemul imunitar, susțin medicii.

În Bihor, fermierul Ioan Scurtu cultivă leguma de șapte ani și spune că cererea crește constant. „Vedem tot mai mult apetit pentru mâncăruri sănătoase, tot mai mulți cumpără. Avem clienți care vin anual direct la fermă și vedem cum crește cererea în magazine”, afirmă acesta.

Costurile pentru înființarea unui hectar de broccoli ajung la aproximativ 15.000 de lei. La piață, se vinde între 5 și 7 lei pe kilogram, iar la procesatori, cu mai puțin de 2 lei. Chiar și așa, încasările pot ajunge la 30.000 de lei pe hectar, scrie stirileprotv.

Un alt fermier din zonă are deja un cumpărător sigur pentru întreaga recoltă: o firmă de procesare. „Putem valorifica produsul pe care l-am cultivat. Este o plantă foarte sănătoasă și în orice magazin o găsim, la orice rețea”, explică Banyai Levente.

Deocamdată, leguma nu este inclusă în programele guvernamentale de susținere a fermierilor din România, însă interesul continuă să crească.

Broccoli- o legumă cu multiple beneficii pentru sănătate

Broccoli se numără printre legumele care pot stimula memoria, potrivit rezultatelor unor cercetări întreprinse de King's College din Londra. Studiile respective au avut efecte importante asupra prevenirii și tratării maladiei Alzheimer, susține Societatea Farmaceutică Regală Britanică.

Dincolo de acest beneficiu, leguma are numeroase alte virtuți terapeutice. Se remarcă în familia cruciferelor datorită antioxidanților care pot reduce riscul de cancer. Carotenoizii și sulforafanul fac din broccoli un adevărat aliment anticancer.

Consumul regulat stimulează repararea ADN-ului în celule și oprește transformarea lor în celule canceroase. Substanțele cu sulf din broccoli ajută la întărirea sistemului imunitar, având efecte antivirale și antibiotice.

Broccoli contribuie, de asemenea, la sănătatea cardiovasculară, prin reducerea tensiunii arteriale și a riscului de atac de cord, datorită fibrelor și antioxidanților. Este benefic și pentru vedere, protejând ochii de cataractă și sprijinind memoria, datorită vitaminei C și beta-carotenului.

De asemenea, ajută la controlul colesterolului și la reducerea riscului de diabet, contribuind la menținerea sănătății metabolice și a echilibrului glicemic.