Biletul de trimitere pentru pacienții cronici, eliminat doar pe hârtie: „Degeaba avem reglementări dacă nu le aplicăm”

La o lună de la anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici incluși în programele naționale, realitatea din spitale și ambulatorii arată că aplicarea reglementărilor rămâne o provocare.

Promisiunea unei debirocratizări reale a fost primită cu entuziasm de medicii de familie. Dr. Daciana Toma, medic de familie și vicepreședinte SNMF, explică însă că implementarea reprezintă, în continuare, o provocare.

În cadrul unui interviu pentru Formare Medicală, medicul explică ce înseamnă accesul direct la specialiști și ce obstacole birocratice continuă să afecteze pacienții.

Eliminarea biletului de trimitere: ce prevede legea

În anunțul său ministrul Rogobete promitea „debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale”, subliniind că pacienții cronici pot merge direct la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie.

„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție. Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a transmis Alexandru Rogobete.

Exemplele oferite sunt următoarele:

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specifice.

Hemofilie și talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național.

Boli rare – la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.

Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienții înrolați în Programul național de control al tuberculozei.

HIV/SIDA – la medicul infecționist pentru pacienții înrolați în Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.

Sănătatea femeii și copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh Ministrul sublinia că măsura va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va sprijini continuitatea îngrijirii.

Cum stau lucrurile în practică

Dr. Daciana Toma explică însă că reglementările există, dar nu sunt întotdeauna aplicate.

„Nici nu știu dacă să-i spun inițiativă sau dacă este inițiativă prin faptul că se insistă asupra unei proceduri care ar fi trebuit să existe deja și să fie implementată cu totul. Este un lucru care era prevăzut prin Anexa 13 la Contractul Cadru, faptul că pentru anumite patologii există adresare directă în ambulatoriul de specialitate”, spune vicepreședintele SNMF.

Specialista atrage atenția asupra discrepanței între reglementări și practica zilnică.

„Degeaba avem reglementări dacă nu le aplicăm. Dacă la structurile superioare nouă (medicilor de familie) aceste reglementări nu se aplică, dacă medicii din ambulatoriul de specialitate sau din spital nu acceptă faptul că e nevoie să primească pacientul fără bilet de trimitere, atunci măsura rămâne doar pe hârtie.”

Există situații în care, deși pacientul are dreptul legal de acces direct, medicii solicită în continuare biletul de trimitere, fie anual, fie la câteva luni, din teama controalelor CNAS.

„Au fost situații în care am întrebat: dar de ce îți cere bilet de trimitere? Pentru că îi e frică de controalele de la CNAS. Spaima noastră, a tuturor celor care lucrăm în sistem, mai ales dacă lucrăm cu Casa, este atât de mare încât se preferă încălcarea unor reglementări în vigoare, doar pentru a ne acoperi la un eventual control”, a povestit medicul.

Dr. Daciana Toma: „Pacienții trebuie să învețe care le sunt drepturile

Implementarea corectă a măsurii ar aduce beneficii concrete: mai puține drumuri, timp câștigat, continuitate în tratament și reducerea stresului.

Dr. Toma subliniază însă că și pacienții trebuie să-și cunoască drepturile.

„Până la urmă, eu cred că și pacienții trebuie să învețe care le sunt drepturile și să lupte pentru aceste drepturi. Degeaba eu, medic de familie, îi spun: ai dreptul să te duci fără bilet de trimitere, dacă pacientul vine și îmi spune: ‘mie bilet de trimitere nu mi-ați dat’. Să fiu eu pusă în situația în care sunt vinovată”, subliniază specialista.

Medicii, la rândul lor, sunt prinși între dorința de a respecta legea și teama de controale. Dr. Toma recomandă ca fiecare specialist să respecte reglementările și să primească pacientul fără bilet de trimitere acolo unde legea o permite, iar pacienții să fie informați despre drepturile lor.

Măsura eliminării biletului de trimitere pentru pacienții cronici există la nivel legislativ și ar trebui să faciliteze accesul rapid la tratament, dar fără aplicarea consecventă a reglementărilor, simplificarea traseului medical riscă să rămână doar o intenție declarativă.

„Problema e dacă medicii din specialitățile respective vor accepta, vor aplica sau nu”, a concluzionat Daciana Toma.