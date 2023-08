Cursa „cu obstacole” pentru o consultație decontată de stat. „E un motiv pentru care nu ne-am întoarce în România“

Românii „se caută” mai puțin decât pacienții din alte țări, spun statisticile, prezentându-se la medic când deja problemele s-au agravat. Dar motivul nu ține doar de lipsa de educație sanitară, ci mai este unul care afectează întreaga populație, indiferent de studii și de pregătire: birocrația.

Timpul pierdut și nervii consumați sunt ucigătoare de orice dorință de a te duce la doctor. Amâni până când nu se mai poate și așa ajungi la Urgență, aglomerând, și tu, un sistem bolnav din fașă. Scurtătura, pentru cei care-și permit, este sistemul privat, unde plătești pentru a rezolva aproape pe loc ceea ce altfel te-ar costa luni de așteptare (la un RMN sau CT, de exemplu).

„Biletul de trimitere e ca o cheie pe care tu i-o dai pacientului respectiv”

Pentru a beneficia de o consultație medicală gratuită, dacă ai calitatea de asigurat în sistemul public, drumul începe la medicul de familie. Cei mai mulți medici țin legătura fără probleme cu pacienții lor, răspund la telefon, oferă consultații inclusiv la distanță. La alții ajungi cu programare, pentru că și medicul de familie are un număr limitat de consultații pe care le poate oferi zilnic în contract cu CJAS și nu toți sunt dispuși să-și asume riscul de a nu le fi decontat serviciul realizat peste contract.

Treci acest pas și, dacă medicul de familie consideră că e nevoie, în urma consultației îți eliberează un bilet de trimitere către medicul specialist. Este de preferat ca întâi să obții o programare la medicul specialist sau la laborator (unde, de asemenea, consultațiile gratuite sau analizele sunt limitate) și de-abia cu data fixată să-i soliciți medicului de familie trimiterea, pentru că valabilitatea biletului este limitată (mai mare pentru afecțiunile cronice și de doar câteva zile pentru cele acute). De aici drumul ar trebui să fie lin, dar nu e.

„Teoretic, asta e chiar pur teoretic, în momentul în care îi eliberezi un bilet de trimitere e ca o cheie pe care tu i-o dai pacientului respectiv. Cu biletul acela de trimitere oriunde s-ar duce i se poate acorda: consultație, (n. red. – un nou) bilet de trimitere, concediu, rețetă. Tu îi dai voie să intre în rețeaua asta”, spune medicul de familie Mihai Ungureanu.

În practică, dacă problema nu se rezolvă la medicul specialist, pacientul rar primește de la acesta un alt bilet de trimitere către următorul medic, așa cum ar fi normal, ci se întoarce la medicul de familie pentru următorul bilet de trimitere, iar cursa fie se reia, fie pacientul renunță.

Foarte aglomerate sunt, spune medicul Mihai Ungureanu, cabinetele de cardiologie, de exemplu, unde cu greu poți găsi locuri libere, cu bilet de trimitere, mai devreme de două-trei luni. Lucrurile se complică și mai tare dacă vizezi un anume medic, dintre cei foarte solicitați, la care lista de așteptare este și mai mare.

La fel se întâmplă și la Neurologie, dar nu numai. Programările pentru investigațiile imagistice depășesc însă, ca timp de așteptare, orice închipuire. „Am pacient care s-a programat pentru un RMN în ianuarie, i-a venit rândul acum. Evident că atunci l-a făcut cu bani, acum a spus că face de control, dacă tot are programare”, mai spune medicul.

„Cele mai multe analize le-am plătit”

Vârstnicii nu văd o problemă în a aștepta două-trei săptămâni și chiar mai mult pentru o consultație sau pentru analize de laborator, pentru că, spun aceștia, în general le fac de control, ținându-și bolile în frâu cu ajutorul medicului de familie. Chiar medicul este cel care le face programarea, au dezvăluit două doamne intervievate de reporterul „Adevărul”.

Mult mai greu le este vârstnicilor din mediul rural, pe care cu anii nu-i vede decât cel mult medicul de familie, pentru că nu se descurcă fără ajutor să se deplaseze în altă localitate. Părinții cu copii mici, în schimb, sau pacienții la vârsta activă, care nu pot lipsi zile la rând de la serviciu pentru a rezolva o problemă care „arde” acum, văd în consultațiile contra-cost singura soluție.

„Eu am nevoie de analize astăzi, că pe copil azi îl doare în gât, azi are febră, azi a avut nu știu câte scaune. Plus că nu toate analizele sunt în lista celor care pot fi decontate. Și scoți din buzunar: pentru un exudat, pentru un coproparazitologic, pentru o consultație...”, dezvăluie o mămică.

„Este unul din motivele pentru care nu ne-am întoarce în România. E la fel de 25 de ani, de când am plecat de aici”, spune o doamnă stabilită în Spania și sosită în vacanță în țara natală.

Spune că în Spania se prezintă pentru o problemă medicală la centrul de sănătate, iar de acolo este programată mai departe oriunde are nevoie. Dacă decide să nu aștepte, deși medicul a stabilit că nu e urgență, poate face o investigație și contra-cost, însă costurile sunt comparabile cu cele de la noi, deși veniturile sunt considerabil mai mari.

„O mamografie, dacă vrei s-o faci înainte de data când ai fost programată, iar programarea e peste o săptămână - 10 zile, nu peste luni de zile, costă 60-70 de euro”, mai spune femeia.