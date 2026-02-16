Angajații din spitale şi serviciile de ambulanţă scapă de tăierile de 10%. Rogobete: „Ar fi însemnat un nou exod din sistem”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale, serviciile de ambulanță și unitățile de urgență nu vor fi reduse cu 10%, respingând astfel scenariul unei tăieri salariale care, spune el, ar fi generat demotivare și un nou val de plecări din sistem.

Într-un mesaj postat pe Facebook, luni seară, Alexandru Rogobete a subliniat că o diminuare liniară a veniturilor nu ar fi adus economii reale, dar ar fi afectat grav funcționarea unui domeniu deja suprasolicitat.

„Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%.Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului”, a transmis ministrul.

„Sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme”

Alexandru Rogobete a explicat că o astfel de măsură ar fi dus nu doar la scăderea încrederii și a motivației, ci și la pierderea unor profesioniști într-un sistem care se confruntă deja cu deficit de personal.

„O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii. În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum”, a mai spus oficialul.

Ministrul Sănătății a explicat și ce înseamnă, în opinia sa, reforma corectǎ: criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor; reorganizarea sistemului de gărzi; reclasificarea spitalelor; reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

„Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform. Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi”, a mai scris ministrul.

„Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur”

Alexandru Rogobete a explicat ce înseamnă aceste promisiuni pentru pacienți și sistemul de sănătate:

„Pentru pacienți: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor. Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile”