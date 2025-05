Ministrul Energiei anunță tăieri salariale de 25%. Sebastian Burduja vrea o reorganizare profundă a ministerului

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță aprobarea proiectului de reorganizare a Ministerului Energiei: reorganizare profundă, reducere de 25% a cheltuielilor salariale și economii de peste 10 milioane lei anual.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Ministerului Energiei a fost aprobat în ședința de guvern de astăzi, după parcurgerea tuturor pașilor procedurali. Potrivit ministrului Sebastian Burduja, el vizează o administrație publică mai suplă, mai eficientă și mai aproape de interesul cetățeanului.

„Am spus că facem reformă și o facem, așa cum am promis. Fără scuze, fără amânări. Reorganizarea Ministerului Energiei este dovada că statul poate să strângă cureaua, exact cum o face fiecare român în vremuri grele. Este o chestiune de bun simț și de respect ca, înainte să cerem cetățenilor și companiilor să facă economii, să dăm acest exemplu dinspre sectorul public.

Am redus drastic funcțiile de conducere, cu o treime, am eliminat posturi de execuție și am simplificat structura administrativă. Rezultatul? Un minister mai suplu, mai eficient și mai hotărât să livreze rezultate. Facem economie de peste 10 milioane lei anual și arătăm că performanța în administrație nu înseamnă birocrație, ci responsabilitat”, potrivit ministrului Energiei.

Potrivit documentului, în urma reorganizării, din totalul actual de 393 de posturi, Ministerul Energiei va desființa 91 de poziții, adică o reducere de 23% din personal. Aceasta include: 1 post vacant de demnitar (secretar de stat); 2 posturi vacante aferente cabinetului acestuia; 72 de posturi vacante, dintre care 1 post de înalt funcționar public (secretar general adjunct); 6 posturi de funcții publice de conducere; 63 posturi de execuție (funcții publice); 2 posturi de personal contractual de execuție; 16 posturi ocupate, dintre care: 9 funcții publice de execuție și7 posturi de personal contractual

De la anunțul reorganizării ministerului energiei în luna ianuarie a.c., un număr de alte 24 de persoane au plecat voluntar din cadrul instituției, iar posturile rămase vacante în consecință sunt acum desființate.

Reducerea funcțiilor de conducere este de 35%, iar cheltuielile salariale ale instituției vor scădea cu 25% – ceea ce înseamnă economii de peste 10 milioane de lei anual.