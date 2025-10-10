search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Alexandru Rogobete promite măsuri după tragedia de la Constanța: „Orice sală de operație trebuie să dispună de cel puţin un pat de ATI”

Publicat:

Tragedia petrecută la o maternitate privată din Constanța, unde o tânără polițistă de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, a provocat reacții dure în spațiul public și a determinat ministrul Sănătății să anunțe măsuri urgente.

Alexandru Rogobete promite controale la clinicile private. FOTO: arhivă
Alexandru Rogobete promite controale la clinicile private. FOTO: arhivă

Moartea Mădălinei, o tânără polițistă de 29 de ani din Constanța, după ce a născut la o maternitate privată fără secție de terapie intensivă, a stârnit un val de revoltă și întrebări despre siguranța pacientelor.

În cursul aceleaşi zile, vineri, 10 octombrie, invitat în cadrul unei emisiuni la DIGI24, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat un control național și „cartografierea/maparea” tuturor unităților medicale private care efectuează intervenții chirurgicale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că inspecția sanitară de stat va demara o „cartografiere” națională a cabinetelor și clinicilor private pentru a verifica respectarea normativelor privind siguranța intervențiilor chirurgicale.

„Orice sală de operație trebuie să dispună de cel puțin un pat de ATI”, a subliniat ministrul, adăugând că multe cabinete medicale din mediul privat „nu asigură condiții sigure pentru intervenții, deși efectuează operații”.

Potrivit acestuia, inspecția sanitară de stat va efectua un control național pentru evaluarea cabinetelor și sălilor de operație aflate în subordinea rețelelor private, în condițiile în care, spune ministrul, există „cabinete la parterul blocului, unde au loc operații simple, e adevărat, dar nu respectă legislația privind siguranța intervențiilor chirurgicale”.

Scopul este de a identifica situațiile în care pacienții sunt supuși riscurilor majore din cauza lipsei infrastructurii de urgență, în special a secțiilor ATI.

O tragedie care ridică semne de întrebare

Mădălina, tânăra care și-a pierdut viața, reușise să devină mamă după ani de încercări și un proces de fertilizare in vitro. Soțul ei a povestit că femeia alesese maternitatea privată convinsă de recenziile pozitive și de recomandările din mediul online.

Din cauza hemoragiei masive postpartumul, medicii au decis să intervină chirurgical și să îndepărteze uterul, însă starea femeii s-a agravat rapid. Maternitatea nu dispunea de secție de terapie intensivă, astfel că pacienta a fost transferată la Spitalul Județean din Constanța, unde a ajuns în stare critică şi, în cele din urmă, a decedat.

Spitalul Județean din Constanța a sesizat poliția, iar o echipă de medici legiști urmează să efectueze autopsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

În urma tragediei, Ministerul Sănătății a anunțat că va verifica toate clinicile și cabinetele private unde se efectuează intervenții chirurgicale. Se va face o mapare completă a infrastructurii medicale, pentru a se asigura că fiecare unitate care desfășoară operații are acces la echipamente și personal ATI.

„Maparea” anunțată de ministrul Rogobete are rolul de a preveni cazuri similare și de a impune sancțiuni acolo unde normele de siguranță nu sunt respectate.

Sănătate

