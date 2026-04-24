Alexandru Rogobete îl critică pe Ilie Bolojan pentru legea primei zile de concediu medical neplătite. „Am primit un mare nu din partea premierului”

Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan a respins propunerea privind excepțiile de la regula primei zile de concediu medical neplătite.

„Prima zi de concediu medical neplătită eu am spus de la început că este o măsură care se întâmplă și în alte țări europene, însă nu putem aplica în mod egal de sus până jos și că este nevoie de o serie de excepții”, a declarat Rogobete la Digi24.

El a dat ca exemplu pacienții oncologici, pacienții care fac radioterapie, pacienții aflați în tratament cu chimioterapie sau cei care au suferit AVC.

„Am primit un mare nu ferm din partea premierului. Am încercat o ordonanță de urgență care nu a primit avizele din partea Guvernului”, a adăugat acesta.

Rogobete a vorbit totodată și despre moștenirea pe care o lasă în urmă după mandatul de ministru al Sănătății.

„Lăsăm 22 de șantiere avansate pentru 22 de spitale noi în România. Sunt 8 prin PNRR, 9 prin Programul Operațional Sănătate, cele trei centre de arși gravi, dintre care două sunt 97-98% stadiu de implementare şi cele două spitale regionale unde se lucrează, şi anume Craiova şi Iaşi. Moștenirea grea să o spună viitorul ministru care vine, aștept şi eu să aud şi să răspund”, a arătat el.

Ministrul demisionar a afirmat, totodată, că nu consideră că sunt motive ca spitalele finanțate prin Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) să nu fie terminate la termenul asumat.

„Din punct de vedere administrativ lucrurile sunt clare, plățile sunt la zi, nu las datorii, nu lăsăm blocaje administrative. În principiu, teoretic nu ar trebui ca aceste proiecte să se blocheze, iar până în august cele șapte spitale în mod normal ar trebui să fie date în folosință, pentru că ele sunt într-un stadiu avansat, acum se lucrează la ultimele detalii. Dar viața ne va arăta cum vor arăta lucrurile”, a declarat el.