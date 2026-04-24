Ministrul Sănătății, anunț după ce și-a dat demisia din funcție: „Am văzut şi eu graba de ieri că de astăzi vin unii să preia”

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 24 aprilie, că va conduce ministerul până când decretul de eliberare din funcție va apărea în Monitorul Oficial.

„Ieri mi-am depus demisia pentru că a fost decizia politică a PSD din care fac parte. Ministerul Sănătăţii va fi condus în continuare de mine până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie. Am văzut şi eu graba de ieri că de astăzi vin unii să preia, nu ştiu ce să facă.

Nu se poate constituţional până nu apare în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie, eu semnez şi răspund pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Voi veni la birou şi luni, şi marţi, şi miercuri şi până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie”, a declarat Alexandru Rogobete, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că va discuta cu ministrul interimar care va prelua Ministerul Sănătăţii pentru a-i preda această activitate.

Cu o zi înainte, după demisiile miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan a anunțat cine va prelua portofoliile vacante. Ministerul Sănătății va fi condus de Cseke Attila, care conduce și Ministerul Dezvoltării.

„Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă.

Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul.

PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.