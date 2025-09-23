Un spital vechi de peste 100 de ani, modernizat prin PNRR: clădiri noi și condiții moderne pentru pacienții cu afecţiuni psihice

După o investiție de 10 milioane de lei, spitalul Gănești a fost transformat complet: pavilioane istorice modernizate și o clădire nouă oferă pacienților cu afecțiuni psihice grave condiții la cele mai înalte standarde.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, proiectul a fost gândit în primul rând pentru cei peste 120 de pacienții unuia dintre cele mai cunoscute spitale din țară pentru bolnavi psihic în stare gravă.

Unitatea Medico-Socială Gănești a fost inaugurată marți, 23 septembrie, după finalizarea lucrărilor de modernizare a Pavilionului Central, Pavilionului I și Pavilionului II.

„Mulți dintre acești pacienți au fost, din păcate, abandonați de familie. Sunt oameni din toate categoriile de vârstă – de la 23 până la 70 de ani. Unii sunt internați de câțiva ani, alții chiar de peste patru decenii. Pentru ei, UMS Gănești înseamnă «acasă», iar personalul care îi îngrijește reprezintă singura familie adevărată”, a declarat Costel Fotea.

Cele trei pavilioane, construite în urmă cu peste un secol și cu o suprafață desfășurată totală de 1.047 mp, au fost reabilitate integral. Lucrările au inclus refacerea fundațiilor și a structurilor de rezistență, reabilitare termică completă, înlocuirea tuturor instalațiilor, precum și dotarea cu sisteme moderne de climatizare și iluminat.

În plus, pavilioanele au fost echipate cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei, marcând un pas important către eficiența energetică.

Modernizarea include și sisteme de management energetic integrat și sisteme automatizate de control, ceea ce va permite reducerea consumurilor de energie cu aproximativ 80% și a emisiilor de carbon cu 90%, comparativ cu situația de dinainte de renovare.

Condiții de cazare moderne și adaptate nevoilor pacienților

Spațiile interioare au fost recompartimentate pentru a crea saloane cu câte două paturi, mai multe grupuri sanitare și cabine de duș, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Materialele folosite în interior au fost alese pentru a fi ușor de întreținut și igienizat, respectând standardele stricte ale spațiilor medicale.

De asemenea, pavilioanele au fost dotate cu mobilier medical nou – paturi, mese, saltele – pentru a asigura pacienților condiții de trai la cele mai înalte standarde.

„Scopul nostru a fost ca pacienții să se simtă confortabil și în siguranță, iar personalul medical să aibă la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îngrijire de calitate”, a subliniat Fotea.

O continuare a investițiilor

Această modernizare se adaugă proiectului derulat în 2020, când la Gănești a fost construit un spital nou, în urma unei investiții de 14 milioane de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Prin aceste investiții, autoritățile locale își propun să transforme unitatea într-un model de îngrijire psihiatrică modernă, oferind pacienților condiții decente și sigure, și reducând impactul energetic și de mediu al clădirilor.

„Renovarea spitalului UMS Gănești nu înseamnă doar clădiri frumoase. Înseamnă respect pentru pacienți, grijă pentru sănătatea lor și responsabilitate față de mediu. Este un exemplu concret de cum investițiile inteligente pot schimba viața oamenilor”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.