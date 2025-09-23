search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un spital vechi de peste 100 de ani, modernizat prin PNRR: clădiri noi și condiții moderne pentru pacienții cu afecţiuni psihice

0
0
Publicat:

După o investiție de 10 milioane de lei, spitalul Gănești a fost transformat complet: pavilioane istorice modernizate și o clădire nouă oferă pacienților cu afecțiuni psihice grave condiții la cele mai înalte standarde.

Spitalul Gănești, modernizat FOTO: FB, CJ Galati
Spitalul Gănești, modernizat FOTO: FB, CJ Galati

Potrivit președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, proiectul a fost gândit în primul rând pentru cei peste 120 de pacienții unuia dintre cele mai cunoscute spitale din țară pentru bolnavi psihic în stare gravă. 

Unitatea Medico-Socială Gănești a fost inaugurată marți, 23 septembrie, după finalizarea lucrărilor de modernizare a Pavilionului Central, Pavilionului I și Pavilionului II. 

„Mulți dintre acești pacienți au fost, din păcate, abandonați de familie. Sunt oameni din toate categoriile de vârstă – de la 23 până la 70 de ani. Unii sunt internați de câțiva ani, alții chiar de peste patru decenii. Pentru ei, UMS Gănești înseamnă «acasă», iar personalul care îi îngrijește reprezintă singura familie adevărată”, a declarat Costel Fotea.

Cele trei pavilioane, construite în urmă cu peste un secol și cu o suprafață desfășurată totală de 1.047 mp, au fost reabilitate integral. Lucrările au inclus refacerea fundațiilor și a structurilor de rezistență, reabilitare termică completă, înlocuirea tuturor instalațiilor, precum și dotarea cu sisteme moderne de climatizare și iluminat.

În plus, pavilioanele au fost echipate cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei, marcând un pas important către eficiența energetică.

Modernizarea include și sisteme de management energetic integrat și sisteme automatizate de control, ceea ce va permite reducerea consumurilor de energie cu aproximativ 80% și a emisiilor de carbon cu 90%, comparativ cu situația de dinainte de renovare.

Condiții de cazare moderne și adaptate nevoilor pacienților

Spațiile interioare au fost recompartimentate pentru a crea saloane cu câte două paturi, mai multe grupuri sanitare și cabine de duș, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Materialele folosite în interior au fost alese pentru a fi ușor de întreținut și igienizat, respectând standardele stricte ale spațiilor medicale.

De asemenea, pavilioanele au fost dotate cu mobilier medical nou – paturi, mese, saltele – pentru a asigura pacienților condiții de trai la cele mai înalte standarde.

„Scopul nostru a fost ca pacienții să se simtă confortabil și în siguranță, iar personalul medical să aibă la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îngrijire de calitate”, a subliniat Fotea.

O continuare a investițiilor 

Această modernizare se adaugă proiectului derulat în 2020, când la Gănești a fost construit un spital nou, în urma unei investiții de 14 milioane de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Prin aceste investiții, autoritățile locale își propun să transforme unitatea într-un model de îngrijire psihiatrică modernă, oferind pacienților condiții decente și sigure, și reducând impactul energetic și de mediu al clădirilor.

„Renovarea spitalului UMS Gănești nu înseamnă doar clădiri frumoase. Înseamnă respect pentru pacienți, grijă pentru sănătatea lor și responsabilitate față de mediu. Este un exemplu concret de cum investițiile inteligente pot schimba viața oamenilor”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.

Galaţi

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor
mediafax.ro
image
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare
playtech.ro
image
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
News alert! Articolul 4 NATO a fost activat! Consiliul se reunește azi la ora 11:00
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Lista alimentelor care se vor scumpi de la 1 octombrie
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras