Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Alexandru Rogobete spune că îi era jenă să iasă în public la începutul mandatului de ministru: „Mi se punea așa o pată care se numea deficit”

Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 24 aprilie, că, în prima parte a mandatului, îi era uneori „un pic jenă” să apară în spațiul public, pentru că i se punea o pată „care se numea deficit”.

Alexandru Rogobete/FOTO: Gov.ro
„În prima parte a mandatului meu uneori îmi era un pic jenă să mă duc în spaţiul public pentru că mi se punea aşa o pată care se numea deficit.

Astăzi nu mai ies pe stradă pentru că mi se pune altă pată şi anume că am creat instabilitate. De vreo două zile s-a transformat instabilitatea în PNRR. Cred că lucrurile trebuie asumate cu demnitate şi mergem înainte”, a afirmat Alexandru Rogobete în cadrul unei conferințe de presă.

El a precizat că nu există niciun motiv pentru care proiectele de la Ministerul Sănătăţii să nu fie finalizate.

„Cu sau fără mine la Ministerul Sănătăţii, nu există niciun motiv administrativ ca aceste proiecte să nu fie finalizate decât incompetență, poate fi un motiv, lipsă de viziune poate fi sau dacă va veni unul aici care toată ziua va fi la televizor şi va discuta politic Ministerul Sănătății. În rest, nu există niciun motiv”, a declarat Rogobete.

După ce decretul de eliberare din funcție a acestuia va apărea în Monitorul Oficial, Ministerul Sănătății va fi condus de Cseke Attila, care conduce și Ministerul Dezvoltării.

PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.    

