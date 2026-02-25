Omul lui George Simion, dat jos din autobuz la Napoli după ce ar fi refuzat să plătească biletul și a invocat imunitatea parlamentară

Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria în Napoli. Incidentul ar fi avut loc în data de 15 februarie, potrivit publicației Deschide.MD.

Pe adresa redacției Deschide.MD a fost transmisă o scrisoare semnată de o moldoveancă stabilită în Napoli, care susține că a fost martoră la incident.

„În dimineața zilei de duminică, 15 februarie 2026, am fost martoră la o scenă foarte regretabilă și rușinoasă. Individul Costiuc Vasile, care probabil se crede și «ales al poporului italian», a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli, după ce a refuzat categoric să achite călătoria cu autobuzul. Acesta, fiind însoțit de o altă persoană, s-a urcat la stația Piazza Vittoria, ignorând multiplele modalități de plată disponibile, de la automate și carduri bancare, până la achitarea cash direct la șofer”, a scris femeia.

Potrivit acesteia, situația ar fi degenerat la următoarea oprire, în momentul în care controlorii i-au solicitat biletul la control.

„Lipsit de documentul de călătorie și, respectiv, și de bunul-simț, Vasile Costiuc, pentru a evita sancțiunea, a încercat să se justifice într-o engleză stâlcită, prezentând controlorilor pașaportul diplomatic și invocând imunitatea sa parlamentară. Evident că argumentele sale aberante și abuzive nu i-au convins pe polițiști, care l-au debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”, a mai relatat martora.

Aceasta susține că intervenția forțelor de ordine a avut loc după ce deputatul ar fi refuzat în mod repetat să se conformeze solicitărilor controlorilor și să achite contravaloarea biletului.

Contactat telefonic de reporterii Deschide.MD pentru un punct de vedere, Vasile Costiuc ar fi închis apelul imediat ce a aflat identitatea interlocutorului. Până la această oră, acesta nu a oferit o reacție publică referitoare la incident.

Vasile Costiuc a devenit deputat pentru prima dată în urma alegerilor parlamentare din toamna anului trecut din Republica Moldova. El conduce Partidul Politic Alternativa Acasă, care a fost susținut de liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion.