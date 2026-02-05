Omul lui George Simion în Republica Moldova promovează falsuri. Expert: ,,În slujba Moscovei”

Vasile Costiuc, susținut în alegeri de liderul AUR, George Simion, acuză Chișinăul că ar permite deschiderea unei uzine de armament, acuzații respinse de autorități care afirmă că politicianul promovează narațiunile Kremlinului.

Cu o zi mai devreme, parlamentarul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, a acuzat autoritățile moldovene că ar fi emis o licență pentru construcția unei fabrici de producere a armelor și munițiilor după ce o firmă al cărei fondator este un cetățean al Qatarului a solicitat această autorizație.

,,Au permis într-un final, drept că secret, și am să vă prezint documentele privind edificarea, crearea, construirea unei fabrici de armament în Republica Moldova. Acest lucru ne transformă pe noi, statul Republica Moldova și cetățeni, într-o țintă legală a Federației Ruse”, a afirmat alesul.

În aceeași zi, responsabilii Agenției Servicii Publice (ASP) de la Chișinău au negat informația, subliniind că omul de afaceri a solicitat permisiunea ,,pentru perfectarea licenței pentru producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă și reparația armelor cu destinație civilă”, dar ,,până în prezent, acesta a fost refuzat de mai multe ori, din cauza că dosarul nu conținea toate actele necesare. La moment, la ASP nu există o nouă cerere depusă de acest potențial investitor pentru a i se elibera licența de activitate”.

Totodată, angajații structurii au subliniat că producerea de arme sau muniții militare în Republica Moldova este permisă doar instituțiilor statului.

,,Reiterăm faptul că ASP nu emite potențialilor investitori licențe pentru producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară. Conform legislației în vigoare din Republica Moldova, doar instituțiile de stat pot desfășura astfel de activități precum: producerea, asamblarea, importul sau reexportul, armelor și a munițiilor cu destinație militară”, au adăugat responsabilii ASP.

Joi, Lilian Carp, președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, a spus că țara sa nu dispune de bani pentru producerea armamentului și munițiilor militare.

„Este o aberație care se încadrează în narațiunile rusești, venită din partea unui individ care fie crede, fie urmărește, mai degrabă, inducerea fricii în societate. Nu este vorba despre niciun tip de armament sau muniții cu uz militar, deoarece, în primul rând, nu avem resursele necesare pentru a construi o asemenea uzină și nu există niciun parteneriat public-privat cu instituțiile de drept pentru a construi așa ceva”, a adăugat Lilian Carp.

Iar Igor Grosu, liderul puterii, precum și președintele Parlamentului, a menționat că Vasile Costiuc promovează narațiunile Kremlinului.

,,O campanie foarte clară și încă un exemplu de manipulare și de promovare a narativelor din partea statului agresor: Federația Rusă ”, a adăugat Igor Grosu.

Expertul în securitate al Comunității WatchDog.md, Artur Leșcu, susține că deputatul Vasile Costiuc a aruncat ,,sperietoarea deliberat” în spațiul public.

,,De ce, în mintea bolnăvicioasă a unor deputați, o fabrică de armament devine automat o „țintă legitimă” pentru ruși? Suntem, oare, în război cu cineva și nu știm? Nu există nimic ce ne-ar putea transforma în ”țintă legitimă”. Rusia nici într-un fel de condiții nu are dreptul să atace Moldova. Cei care promovează așa idei, sunt în slujba Moscovei. În aceeași logică stâlcită, toți militarii în termen sunt ținte legitime. Lăsând sarcasmul la o parte: cum își permite un ditamai deputat, reprezentant al poporului, să facă astfel de declarații aiurite? Cum se deosebește el de agenții FSB care strigau ”Putin vvedi voiska” în Donețk în 2014. În al doilea rând în Republica Moldova doar statul are dreptul legal să producă arme și muniții cu destinație militară. Repet doar statul. Ar fi nu doar legitim, ci chiar binevenit ca Republica Moldova să dezvolte capacități proprii de producere a munițiilor, noilor tehnologii militare, drone cu dublă destinație, cel puțin, pentru a-și asigura militarii din interior și nu exclusiv din import. Ar fi o investiție strategică în securitatea națională, nu un „pericol”, a conchis expertul.

Vasile Costiuc a devenit deputat pentru prima dată în urma alegerilor parlamentare din toamna anului trecut din Republica Moldova. El conduce Partidul Politic Alternativa Acasă, care a fost susținut de liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion.