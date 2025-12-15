Omul lui George Simion în Moldova agită Parlamentul de la Chișinău. Analist: „Acțiunile sale ajută propaganda Rusiei”

România nu exportă doar gaze naturale, energie electrică și ajutoare umanitare în Republica Moldova, ci și populism. Rețeta scandalului, a „circului” și a transmisiunilor live din Parlament, patentată la București de AUR, a fost preluată fidel la Chișinău de Partidul „Democrația Acasă”, cel pe care George Simion l-a sprijinit la alegerile de anul acesta. Iar această strategie copiată din România ajunge să servească interesele Moscovei, subminând încrederea în instituțiile unui stat aflat în prima linie a războiului informațional, atrage atenția analistul politic Mihai Isac.

Isac a explicat pentru „Adevărul” că stilul „exotic” al lui Vasile Costiuc are un public țintă bine definit, iar mutarea spectacolului de pe Facebook la tribuna oficială face parte dintr-un plan pe termen lung.

„În primul rând, Vasile Costiuc este un personaj politic vechi pe scena din Republica Moldova. El de mult este cunoscut pentru modul exotic în care folosește rețelele sociale, iar acest lucru vedem că a continuat parțial și după intrarea sa în Parlamentul Republicii Moldova. Este o strategie bine gândită, menită să ajungă la cât mai multe persoane, inclusiv din importanta diasporă moldovenească, din statele occidentale și din alte regiuni”, arată Mihai Isac.

Lapte, brânză și campanie electorală continuă

Prezența lui Vasile Costiuc în Parlament nu a adus o schimbare de ton, ci o amplificare a metodelor care l-au consacrat. Analistul politic amintește de episoadele recente din plen, unde în semn de protest Costiuc a venit cu brânză și lapte.

„Am văzut cum domnul Costiuc continuă circul mediatic și în Parlamentul de la Chișinău. Dacă țineți minte episodul cu laptele și brânza din plenul Parlamentului și, în același timp, continuă practic campania la nivel local, partidul dânsului fiind în plină pregătire pentru alegerile locale de peste doi ani din Republica Moldova, este în plin proces de identificare a candidaților și de pregătire a acestor alegeri”, a precizat expertul.

Modelul AUR, exportat la Chișinău

O observație cheie a analizei vizează sursa de inspirație a Partidului Democrația Acasă. Potrivit lui Mihai Isac, există o legătură directă și logistică între formațiunea condusă de Costiuc și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Această colaborare s-a manifestat vizibil în timpul alegerilor prezidențiale din România, din mai 2025, când cele două entități au acționat coordonat.

„A preluat și a adaptat strategia AUR și a beneficiat din plin de sprijinul unor structuri ale AUR, specializate pe acest tip de război electoral pe rețele sociale. De asemenea, în timpul alegerilor prezidențiale din România din mai 2025, domnul Costică a fost extrem de activ, împreună cu alți factori politici AUR, inclusiv deputați AUR, în încercarea de a aduce probe privind o așa-zisă imixtiune a Republicii Moldova în alegerile interne din România”, arată Mihai Isac.

Mai mult, analistul punctează implicarea acestora în incidente la secțiile de votare și campaniile negative îndreptate împotriva unor candidați din România, precum Nicușor Dan, fapt ce demonstrează o sincronizare a agendelor celor două formațiuni.

Concurența pe segmentul populist

Deși zgomotoasă, campania lui Vasile Costiuc și-a arătat limitele la urne. Mihai Isac notează că partidul a trecut cu dificultate pragul electoral în septembrie 2025. O cauză a acestui succes limitat o reprezintă competiția directă cu Renato Usatîi, un alt politician care stăpânește arta populismului și a rețelelor sociale.

„Este adevărat că, în Republica Moldova, domnul Costică se află cumva în concurență cu Renato Usatîi, fost primar de Bălți și un mini-oligarh din regiunea de nord a Republicii Moldova, care, la fel, folosește rețelele sociale cu mare succes pentru a ajunge la publicul său și este cunoscut și pentru organizarea unor concerte gratuite fastuoase, prin care încearcă să își atragă o parte din electoratul din Republica Moldova”, subliniază analistul.

„Pro-europeanul” care servește narativului rusesc

Deși liderul PDA se poziționează ca un susținător al integrării europene și, mai nou, un partizan al politicilor lui Donald Trump, efectul acțiunilor sale alimentează, voluntar sau nu, mașinăria de propagandă a Kremlinului, arată Mihai Isac.

„Pe măsura accelerării procesului de integrare europeană, vom vedea în continuare demersuri ale partidului domnului Costică de a prezenta anumite acțiuni menite să sprijine acest drum al Republicii Moldova ca fiind ceva de rău augur. (...) În acest moment, o parte din acțiunile domniei sale, mai ales în perioada preelectorală, pot fi văzute ca ajutând propaganda Federației Ruse în Republica Moldova”, arată Mihai Isac.

Aceste acțiuni convin de minune propagandei pro-Kremlin, care astfel încearcă să discrediteze capacitatea instituțională a statului moldovean.

„Spectacolul din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, făcut de domnul Costiuc și aliații săi, este folosit de propaganda rusă pentru a demonstra faptul că legislativul de la Chișinău nu este capabil să își îndeplinească misiunea asumată. Acest lucru se poate verifica pe canalele de Telegram care sunt afiliate propagandei ruse în Republica Moldova”, a conchis Mihai Isac.